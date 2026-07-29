Salão de Economia do Carbono realizado na PHBS em Shenzhen

SHENZHEN, China, 29 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A relação entre clima e comércio tornou-se um desafio crucial para a região da Ásia-Pacífico, um tema que atraiu quase 100 acadêmicos, formuladores de políticas e representantes da indústria para a Série de Salões de Economia do Carbono em Shenzhen, em 16 de junho, apenas algumas semanas antes da Reunião Ministerial de Florestas da APEC (27 e 28 de julho), onde se espera que a transição verde ocupe o centro das atenções.

Participantes do Salão (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School (PHBS))

Com o tema "Superando as barreiras verdes: governança da economia de carbono e a reformulação das regras do comércio internacional", o Salão foi coorganizado pela Escola de Negócios HSBC da Universidade de Pequim (PHBS) e pelo Instituto de Neutralidade de Carbono da Universidade de Pequim (ICN-PKU). As discussões centraram-se em três desafios interligados: medidas comerciais unilaterais relacionadas ao clima, desenvolvimento desigual do mercado de carbono e o papel emergente da IA na governança do carbono — tópicos que também prenunciaram temas-chave na agenda da APEC em novembro.

Em seus discursos de abertura, Piao Shilong, vice-presidente da PKU e reitor do ICN-PKU, e Hai Wen, vice-presidente do Conselho da PKU e reitor fundador da PHBS, enfatizaram a urgência de construir um sistema inclusivo de governança global do carbono. Wang Pengfei, Professor Distinto Boya na PKU e reitor da PHBS, defendeu mecanismos mais robustos de precificação de carbono e ferramentas baseadas no mercado.

A sessão principal contou com a presença de Thomas J. Sargent, laureado com o Prêmio Nobel de Economia de 2011 e diretor honorário do Instituto Sargent de Economia Quantitativa e Finanças da PHBS, que observou que a incerteza deve incentivar investimentos mais precoces em pesquisa e desenvolvimento verdes, redução de emissões e conservação florestal. Jiang Kejun, professor e chefe do programa de Neutralidade de Carbono e Mudanças Climáticas da HKUST (Guangzhou), identificou o período de 2030 a 2035 como uma janela crítica para a transição energética da China, impulsionada pelo rápido crescimento das energias renováveis e dos veículos elétricos. Wu Dengsheng, professor da Universidade de Shenzhen, apresentou uma revisão da pesquisa sobre economia do carbono, mostrando que a China ocupa o segundo lugar mundial em publicações.

Duas mesas-redondas examinaram a disseminação de medidas climáticas unilaterais e suas implicações para a equidade no comércio global, bem como a cooperação no mercado de carbono com o Sul Global. Zhang Haibin, Professor Distinto Boya na PKU e vice-reitor do ICN-PKU, proferiu as palavras finais, reafirmando a importância do diálogo contínuo entre as disciplinas.

O evento destacou que a governança do carbono é cada vez mais moldada por regras comerciais, tecnologia e coordenação internacional. Isso abriu espaço para a continuidade do intercâmbio entre o PHBS e o ICN-PKU sobre a governança climática global e as metas de "carbono duplo" da China, temas que devem ser abordados à medida que as economias da APEC aprofundam sua cooperação climática.

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FONTE Peking University HSBC Business School (PHBS)