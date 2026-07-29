Se celebra el Carbon Economics Salon en la PHBS, en Shenzhen

SHENZHEN, China, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El nexo entre el clima y el comercio se ha convertido en un reto determinante para la región de Asia-Pacífico, un tema que atrajo a cerca de 100 académicos, responsables políticos y representantes del sector a la serie de coloquios Carbon Economics Salon celebrada en Shenzhen el 16 de junio, apenas unas semanas antes de la Reunión Ministerial de Silvicultura del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) (27-28 de julio), en la que se espera que la transición ecológica ocupe un lugar central.

Asistentes al foro (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School (PHBS))

Bajo el lema "Superar las barreras ecológicas: gobernanza de la economía del carbono y la reformulación de las normas del comercio internacional": el coloquio fue organizado conjuntamente por la Peking University HSBC Business School (Escuela de Negocios HSBC de la Universidad de Pekín [PHBS] y el Institute of Carbon Neutrality at Peking University (Instituto de Neutralidad de Carbono de la Universidad de Pekín [ICN-PKU]). Los debates se centraron en tres retos interrelacionados: las medidas comerciales unilaterales relacionadas con el clima, el desarrollo desigual del mercado del carbono y el papel emergente de la inteligencia artificial en la gobernanza del carbono, temas que también anticiparon puntos clave de la agenda del APEC de noviembre.

En sus discursos de apertura, Piao Shilong, vicepresidente de la PKU y decano del ICN-PKU, y Hai Wen, vicepresidente del Consejo de la PKU y decano fundador de la PHBS, subrayaron la urgencia de crear un sistema global de gobernanza del carbono que sea inclusivo. Wang Pengfei, catedrático distinguido Boya de la PKU y decano de la PHBS, abogó por mecanismos de fijación de precios del carbono y por herramientas basadas en el mercado más sólidos.

La sesión principal contó con la participación de Thomas J. Sargent, premio Nobel de Economía en 2011 y director honorario del Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance (Instituto Sargent de Economía Cuantitativa y Finanzas) de la PHBS, quien señaló que la incertidumbre debería fomentar una inversión más temprana en I+D ecológica, la reducción de emisiones y la conservación forestal. Jiang Kejun, catedrático y director del Área de Neutralidad de Carbono y Cambio Climático de la Hong Kong University of Science and Technology (Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, HKUST) en su campus de Guangzhou, señaló que el periodo comprendido entre 2030 y 2035 constituirá una ventana crítica para la transición energética de China, impulsada por el rápido crecimiento de las energías renovables y los vehículos eléctricos. Wu Dengsheng, profesor de la Universidad de Shenzhen, presentó un resumen de la investigación sobre la economía del carbono, en el que se ponía de manifiesto que China ocupa el segundo puesto a nivel mundial en cuanto a publicaciones.

En dos mesas redondas se analizó la proliferación de medidas climáticas unilaterales y sus implicaciones para la equidad del comercio mundial, así como la cooperación en el mercado del carbono con el Sur Global. Zhang Haibin, catedrático distinguido Boya de la PKU y vicedecano del ICN-PKU, pronunció el discurso de clausura, en el que reafirmó la importancia de mantener un diálogo continuo entre disciplinas.

En el coloquio se destacó que la gobernanza del carbono se ve cada vez más condicionada por las normas comerciales, la tecnología y la coordinación internacional. Esto ha abierto la puerta a un intercambio continuo entre la PHBS y el ICN-PKU sobre la gobernanza climática mundial y los objetivos de "doble carbono" de China, temas que se prevé que cobren protagonismo a medida que las economías del APEC profundicen en su cooperación climática.

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FUENTE Peking University HSBC Business School (PHBS)