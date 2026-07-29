На PHBS в Шэньчжэне прошел салон по углеродной экономике

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 29 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Связь между климатом и торговлей стала одним из важнейших вызовов для Азиатско-Тихоокеанского региона — тема, которая собрала почти 100 ученых, политиков и представителей промышленности на серии салонов по углеродной экономике в Шэньчжэне 16 июня, всего за несколько недель до встречи министров лесного хозяйства АТЭС (27-28 июля), где основное внимание, как ожидается, будет уделено зеленому переходу.

Attendees at the salon

Данный салон, прошедший под девизом «Преодоление зеленых барьеров — Управление углеродной экономикой и изменение правил международной торговли», был организован совместно бизнес-школой HSBC Пекинского университета (PHBS) и Институтом углеродной нейтральности Пекинского университета (ICN-PKU). Обсуждения были сосредоточены на трех взаимосвязанных проблемах: односторонние торговые меры, связанные с климатом, неравномерное развитие углеродного рынка и растущая роль ИИ в управлении выбросами углерода — темы, которые также совпадают с повесткой дня АТЭС в ноябре.

В своем вступительном слове Пьяо Шилун (Piao Shilong), вице-президент PKU и декан ICN-PKU, и Хай Вэнь (Hai Wen), заместитель председателя Совета PKU и декан-основатель PHBS, подчеркнули настоятельную необходимость создания инклюзивной глобальной системы углеродного управления. Ван Пэнфэй (Wang Pengfei), заслуженный профессор PKU и декан PHBS, призвал к более сильным механизмам углеродного ценообразования и рыночным инструментам.

На основной сессии выступил Томас Дж. Сарджент (Thomas J. Sargent), лауреат Нобелевской премии по экономике 2011 года и почетный директор института PHBS Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance, который отметил, что неопределенность должна стимулировать более ранние инвестиции в зеленые исследования и разработки, сокращение выбросов и сохранение лесов. Цзян Кэцзюнь (Jiang Kejun), профессор и руководитель направления углеродной нейтральности и изменения климата в HKUST (Гуанчжоу), определил 2030–2035 годы как критическое окно для энергетического перехода Китая, обусловленное быстрым ростом возобновляемых источников энергии и электромобилей. Ву Дэншэн (Wu Dengsheng), профессор Шэньчжэньского университета, представил обзор исследований углеродных экономик, показав, что Китай занимает второе место в мире по публикациям.

Два круглых стола были посвящены распространению односторонних климатических мер и их последствиям для равенства в глобальной торговле, а также сотрудничеству углеродного рынка с Глобальным Югом. Чжан Хайбинь (Zhang Haibin), заслуженный профессор PKU и вице-декан ICN-PKU, выступил с заключительным словом, подтвердив важность продолжения междисциплинарного диалога.

На прошедшем салоне было подчеркнуто, что углеродное управление все больше определяется торговыми правилами, технологиями и международной координацией. Он открыл пространство для постоянного обмена мнениями между PHBS и ICN-PKU по глобальному управлению климатом и целям Китая в области «двойного углерода» — темам, которые, как ожидается, будут оставаться актуальными по мере углубления сотрудничества между странами АТЭС в области климата.

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