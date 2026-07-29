Carbon Economics Salon celebrado en PHBS en Shenzhen

SHENZHEN, China, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La relación entre clima y comercio se ha convertido en un desafío crucial para la región de Asia-Pacífico, un tema que atrajo a casi 100 académicos, responsables políticos y representantes de la industria al Carbon Economics Salon Series en Shenzhen el 16 de junio, apenas unas semanas antes de la Reunión Ministerial de Silvicultura de la APEC (27 y 28 de julio), donde se espera que la transición verde ocupe un lugar central.

Attendees at the salon

Bajo el lema "Rompiendo barreras verdes: Gobernanza de la economía del carbono y la reconfiguración de las reglas del comercio internacional", el encuentro fue organizado conjuntamente por Peking University HSBC Business School (PHBS) y el Instituto de Neutralidad de Carbono de la Universidad de Pekín (ICN-PKU). Los debates se centraron en tres desafíos interconectados: las medidas comerciales unilaterales relacionadas con el clima, el desarrollo desigual del mercado del carbono y el papel emergente de la IA en la gobernanza del carbono; temas que también anticiparon cuestiones clave de la agenda de APEC en noviembre.

En sus discursos de apertura, Piao Shilong, vicepresidente de la Universidad de Pekín y decano del ICN-PKU, y Hai Wen, vicepresidente del Consejo de la Universidad de Pekín y decano fundador de la PHBS, subrayaron la urgencia de construir un sistema global de gobernanza del carbono inclusivo. Wang Pengfei, profesor distinguido Boya de la Universidad de Pekín y decano de la PHBS, abogó por mecanismos de fijación de precios del carbono más sólidos e instrumentos basados en el mercado.

La sesión plenaria contó con la participación de Thomas J. Sargent, premio Nobel de Economía 2011 y director honorario del Instituto Sargent de Economía Cuantitativa y Finanzas de la PHBS, quien señaló que la incertidumbre debería incentivar la inversión temprana en I+D verde, la reducción de emisiones y la conservación forestal. Jiang Kejun, profesor y director del programa de Neutralidad de Carbono y Cambio Climático de HKUST (Guangzhou), identificó el período 2030-2035 como una ventana crítica para la transición energética de China, impulsada por el rápido crecimiento de las energías renovables y los vehículos eléctricos. Wu Dengsheng, profesor de la Universidad de Shenzhen, presentó una revisión de la investigación en economía del carbono, que muestra que China ocupa el segundo lugar a nivel mundial en publicaciones.

Dos mesas redondas analizaron la difusión de medidas climáticas unilaterales y sus implicaciones para la equidad del comercio mundial, así como la cooperación en el mercado del carbono con el Sur Global. Zhang Haibin, profesor distinguido Boya de la Universidad de Pekín (PKU) y vicedecano del ICN-PKU, pronunció el discurso de clausura, reafirmando la importancia del diálogo interdisciplinario continuo.

El encuentro puso de relieve que la gobernanza del carbono está cada vez más condicionada por las normas comerciales, la tecnología y la coordinación internacional. Asimismo, abrió un espacio para el intercambio continuo entre PHBS y el ICN-PKU sobre la gobernanza climática global y los objetivos de China en materia de "doble carbono", temas que se prevé que cobren mayor relevancia a medida que las economías de APEC profundicen su cooperación climática.

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