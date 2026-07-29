Toạ đàm Kinh tế Carbon được tổ chức tại PHBS ở Thâm Quyến

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 29 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mối liên hệ giữa khí hậu và thương mại đã trở thành một trong những thách thức mang tính quyết định đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương — một chủ đề đã thu hút gần 100 học giả, nhà hoạch định chính sách và đại diện doanh nghiệp tham dự Chuỗi tọa đàm Kinh tế Carbon tại Thâm Quyến vào ngày 16 tháng 6, chỉ vài tuần trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC (diễn ra từ ngày 27 đến 28 tháng 7), nơi quá trình chuyển đổi xanh được dự kiến sẽ là nội dung trọng tâm.

Attendees at the salon (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School (PHBS))

Với chủ đề "Vượt qua các rào cản xanh: Quản trị kinh tế carbon và tái định hình các quy tắc thương mại quốc tế", tọa đàm do Trường Kinh doanh HSBC thuộc Đại học Bắc Kinh (PHBS) và Viện Trung hòa Carbon thuộc Đại học Bắc Kinh (ICN-PKU) đồng tổ chức. Các phiên thảo luận tập trung vào ba thách thức có mối liên hệ với nhau, gồm: các biện pháp thương mại đơn phương liên quan đến khí hậu, sự phát triển không đồng đều của thị trường carbon và vai trò ngày càng nổi bật của AI trong quản trị carbon — những chủ đề được dự báo sẽ trở thành trọng tâm trong chương trình nghị sự của APEC vào tháng 11 tới.

Trong bài phát biểu khai mạc, Piao Shilong, Phó Hiệu trưởng PKU kiêm Viện trưởng ICN-PKU, cùng Hai Wen, Phó Chủ tịch Hội đồng PKU kiêm Hiệu trưởng sáng lập PHBS, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xây dựng một hệ thống quản trị carbon toàn cầu mang tính bao trùm. Trong khi đó, Wang Pengfei, Giáo sư Boya Xuất sắc tại PKU kiêm Hiệu trưởng PHBS, kêu gọi tăng cường các cơ chế định giá carbon mạnh mẽ hơn nữa và các công cụ dựa trên thị trường.

Phiên phát biểu chính có sự tham gia của Thomas J. Sargent, chủ nhân Giải Nobel Kinh tế năm 2011 và là Giám đốc danh dự của Viện Kinh tế và Tài chính Định lượng Sargent thuộc PHBS. Ông cho rằng trong bối cảnh bất ổn, cần khuyến khích đầu tư sớm hơn vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ xanh, cắt giảm phát thải và bảo tồn rừng. Jiang Kejun, Giáo sư kiêm Trưởng bộ môn Trung hòa Carbon và Biến đổi Khí hậu tại HKUST (Quảng Châu), đã xác định giai đoạn 2030–2035 sẽ là thời kỳ then chốt đối với quá trình chuyển dịch năng lượng của Trung Quốc, được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo và xe điện. Trong khi đó, Wu Dengsheng, Giáo sư Đại học Thâm Quyến, đã trình bày tổng quan về nghiên cứu kinh tế carbon, cho thấy Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về số lượng các công trình nghiên cứu được công bố.

Hai phiên thảo luận bàn tròn đã phân tích sự gia tăng của các biện pháp đơn phương liên quan đến khí hậu và tác động của chúng đối với công bằng trong thương mại toàn cầu, đồng thời thảo luận về hợp tác thị trường carbon với các quốc gia Nam bán cầu. Zhang Haibin, Giáo sư Boya Xuất sắc của PKU kiêm Phó Viện trưởng ICN-PKU đã phát biểu bế mạc, tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại liên ngành.

Tọa đàm nhấn mạnh rằng quản trị carbon ngày càng được định hình bởi các quy tắc thương mại, tiến bộ công nghệ và sự phối hợp quốc tế. Sự kiện này đã mở ra không gian cho PHBS và ICN-PKU tiếp tục trao đổi về quản trị khí hậu toàn cầu cũng như các mục tiêu "carbon kép" của Trung Quốc — những chủ đề được kỳ vọng sẽ tiếp tục được các nền kinh tế APEC chú trọng khi tăng cường hợp tác về khí hậu.

SOURCE Peking University HSBC Business School (PHBS)