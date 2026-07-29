Na PHBS v Šen-čenu se konal salon věnovaný uhlíkové ekonomice

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Peking University HSBC Business School (PHBS)

Jul 29, 2026, 00:58 ET

ŠEN-ČEN, Čína, 29. července 2026 /PRNewswire/ -- Propojení klimatické politiky a obchodu patří ke klíčovým výzvám asijsko-pacifického regionu. Toto téma přilákalo téměř 100 vědců, tvůrců politik a zástupců průmyslu na odborném salonu o uhlíkové ekonomice ze série Carbon Economics Salon, které se konalo 16. června v Šen-čenu, jen několik týdnů před zasedáním ministrů lesnictví zemí APEC (27.–28. července), na němž se očekává, že hlavním tématem bude zelená transformace.

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Attendees at the salon
Attendees at the salon

Salon s názvem „Překonávání zelených bariér: řízení uhlíkové ekonomiky a přetváření pravidel mezinárodního obchodu" společně uspořádaly HSBC Business School Pekingské univerzity (PHBS) a Institut uhlíkové neutrality při Pekingské univerzitě (ICN-PKU). Diskuse se soustředily na tři vzájemně propojené výzvy: jednostranná obchodní opatření související s klimatem, nerovnoměrný rozvoj trhu s uhlíkem a rostoucí role umělé inteligence v řízení uhlíkové ekonomiky. Tato témata zároveň předznamenájí hlavní body programu listopadového zasedání APEC.

V úvodních projevech viceprezident Pekingské univerzity a děkan ICN-PKU Piao Shilong a místopředseda Rady Pekingské univerzity a zakládající děkan PHBS Hai Wen zdůraznili naléhavou potřebu vybudovat inkluzivní globální systém řízení uhlíkových emisí. Děkan PHBS a profesor Pekingské univerzity Wang Pengfei, nositel titulu Boya Distinguished Professor, vyzval k posílení mechanismů stanovování cen uhlíku a tržních nástrojů.

V rámci hlavní přednášky vystoupil Thomas J. Sargent, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2011 a čestný ředitel Sargentova institutu kvantitativní ekonomie a financí při PHBS, který poznamenal, že nejistota by měla být impulzem k včasnějším investicím do zeleného výzkumu a vývoje, snižování emisí a ochrany lesů. Jiang Kejun, profesor a vedoucí výzkumného programu „Uhlíková neutralita a změna klimatu" na HKUST (Kanton), označil období let 2030–2035 za klíčové okno pro energetickou transformaci Číny, poháněnou rychlým růstem obnovitelných zdrojů energie a elektromobilů. Wu Dengsheng, profesor na Univerzitě v Šen-čenu, představil přehled výzkumu v oblasti uhlíkové ekonomiky a ukázal, že Čína zaujímá druhé místo na světě v počtu odborných publikací na toto téma.

Dvě zasedání u kulatého stolu se zabývala šířením jednostranných klimatických opatření a jejich dopady na spravedlnost v globálním obchodě, stejně jako spoluprací na trhu s uhlíkem se zeměmi globálního Jihem. Zhang Haibin, Boya Distinguished Professor na PKU a proděkan ICN-PKU, pronesl závěrečné slovo, v němž znovu potvrdil význam pokračujícího mezioborového dialogu.

Salon zdůraznil, že řízení emisí uhlíku je stále více formováno obchodními pravidly, technologiemi a mezinárodní koordinací. Otevřel prostor pro pokračující výměnu mezi PHBS a ICN-PKU v oblasti globálního řízení klimatické politiky a čínského „dvojího uhlíkového cíle". Očekává se, že práva tato témata budou hrát významnou roli při prohlubování spolupráce v oblasti klimatu mezi ekonomikami APEC.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3007920/image1.jpg

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