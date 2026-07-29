Carbon Economics Salon - seminarium poświęcone ekonomii emisji dwutlenku węgla - odbyło się w PHBS w Shenzhen

SHENZHEN, Chiny, 29 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Kwestia wzajemnych zależności między klimatem a handlem stała się kluczowym wyzwaniem dla regionu Azji i Pacyfiku. Temat ten przyciągnął prawie stu uczonych, decydentów i przedstawicieli przemysłu na seminarium Carbon Economics Salon Series w Shenzhen odbywające się 16 czerwca, na kilka tygodni przed spotkaniem ministrów APEC na temat leśnictwa (27-28 lipca), którego centralnym punktem ma być zielona transformacja.

Attendees at the salon

Współgospodarzami organizowanego pod hasłem „Przełamywanie zielonych barier: zarządzanie gospodarką węglową i przekształcanie zasad handlu międzynarodowego", seminarium były Szkoła Biznesu HBSC Uniwersytetu Pekińskiego (PHBS) oraz Instytut Neutralności Węglowej na Uniwersytecie Pekińskim (ICN-PKU). Dyskusje skupiały się na trzech wzajemnie powiązanych wyzwaniach: jednostronnych środkach handlowych związanych z polityką klimatyczną, nierównomiernym rozwoju rynków uprawnień do emisji oraz rosnącej roli sztucznej inteligencji w zarządzaniu emisjami dwutlenku węgla – zagadnienia te zapowiadały również najważniejsze tematy listopadowej agendy APEC.

W przemówieniu inauguracyjnym, Piao Shilong, prorektor Uniwersytetu Pekińskiego i dziekan ICN-PKU oraz Hai Wen, wiceprzewodniczący Rady Uniwersytetu Pekińskiego i dziekan założyciel PHBS, podkreślili pilną potrzebę stworzenia inkluzywnego globalnego systemu zarządzania emisjami dwutlenku węgla. Wang Pengfei, profesor Boya Distinguished Professor na Uniwersytecie Pekińskim i dziekan PHBS, zaapelował o wzmocnienie mechanizmów ustalania cen emisji dwutlenku węgla oraz narzędzi rynkowych.

Podczas sesji głównej wystąpił Thomas J. Sargent, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2011 r. i honorowy dyrektor Instytutu Ekonomii Ilościowej i Finansów im. Sargenta przy PHBS. Zauważył on, że niepewność powinna skłaniać do wcześniejszego inwestowania w ekologiczne prace badawczo-rozwojowe, redukcję emisji oraz ochronę lasów. Jiang Kejun, profesor i kierownik obszaru badawczego Neutralność węglowa i zmiany klimatu na HKUST (Guangzhou), wskazał lata 2030–2035 jako kluczowy okres transformacji energetycznej Chin, napędzanej szybkim rozwojem energetyki odnawialnej i pojazdów elektrycznych. Wu Dengsheng, profesor Uniwersytetu w Shenzhen, przedstawił przegląd badań nad ekonomiką emisji dwutlenku węgla, z którego wynika, że Chiny zajmują drugie miejsce na świecie pod względem liczby publikacji.

Podczas dwóch sesji okrągłego stołu omówiono rozpowszechnianie się jednostronnych środków związanych z polityką klimatyczną i ich wpływ na sprawiedliwość w handlu światowym, a także współpracę z państwami Globalnego Południa w zakresie rynków uprawnień do emisji. W wystąpieniu zamykającym Zhang Haibin, profesor Boya Distinguished Professor na Uniwersytecie Pekińskim i prodziekan ICN-PKU, ponownie podkreślił znaczenie dalszego dialogu między przedstawicielami różnych dyscyplin.

Seminarium pokazało, że na zarządzanie emisjami dwutlenku węgla coraz większy wpływ wywierają zasady handlu, technologia i koordynacja międzynarodowa. Stworzyło ono przestrzeń do dalszej wymiany między PHBS a ICN-PKU w kwestiach globalnego zarządzania klimatem i chińskich celów „dual carbon" – zagadnień, które prawdopodobnie znajdą się w centrum uwagi w miarę pogłębiania współpracy klimatycznej przez gospodarki APEC.

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