Na obchodnej fakulte HSBC Pekingskej univerzity v Šen-čene sa konal Salón uhlíkovej ekonomiky
News provided byPeking University HSBC Business School (PHBS)
Jul 29, 2026, 00:41 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 29. júla 2026 /PRNewswire/ -- Prepojenie medzi klímou a obchodom sa stalo určujúcou výzvou pre ázijsko-tichomorský región – téma, ktorá prilákala 16. júna v Šen-čene takmer 100 akademikov, tvorcov politík a zástupcov priemyslu na sériu diskusií v rámci Salóna uhlíkovej ekonomiky, len niekoľko týždňov pred stretnutím ministrov APEC pre lesné hospodárstvo (27. – 28. júla), kde sa očakáva, že zelená transformácia bude ústredným bodom.
Salón na tému „Prelomenie zelených bariér: správa uhlíkovej ekonomiky a pretváranie pravidiel medzinárodného obchodu" spoločne usporiadali Obchodná fakulta HSBC Pekinskej univerzity (ďalej len PHBS) a Inštitút uhlíkovej neutrality Pekinskej univerzity (ďalej len ICN-PKU). Diskusie sa zamerali na tri vzájomne prepojené výzvy: jednostranné obchodné opatrenia súvisiace s klímou, nerovnomerný rozvoj trhu s uhlíkom a vznikajúca úloha umelej inteligencie v riadení uhlíka – témy, ktoré tiež predznamenali kľúčové témy programu APEC v novembri.
V úvodných prejavoch Piao Shilong, viceprezident Pekingskej univerzity (PKU) a dekan ICN-PKU, a Hai Wen, podpredseda rady PKU a zakladajúci dekan PHBS, zdôraznili naliehavosť vybudovania inkluzívneho globálneho systému riadenia uhlíka. Wang Pengfei, zaslúžilý profesor PKU s titulom Boya a dekan PHBS, vyzval na silnejšie mechanizmy stanovovania cien uhlíka a trhovo orientované nástroje.
V rámci hlavného prejavu vystúpil Thomas J. Sargent, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2011 a čestný riaditeľ Sargentovho inštitútu kvantitatívnej ekonómie a financií pri PHBS, ktorý poznamenal, že neistota by mala povzbudiť ku skorším investíciám do ekologického výskumu a vývoja, znižovania emisií a ochrany lesov. Jiang Kejun, profesor a vedúci projektu uhlíkovej neutrality a klimatických zmien na Hongkongskej univerzite vedy a technológií (Kuang-čou), označil roky 2030 – 2035 za kritické obdobie pre energetickú transformáciu Číny, poháňanú rýchlym rastom obnoviteľných zdrojov energie a elektrických vozidiel. Wu Dengsheng, profesor na Univerzite v Šen-čene, predstavil prehľad výskumu uhlíkovej ekonómie, z ktorého vyplýva, že Čína je v počte publikovaných vedeckých prác na druhom mieste na svete.
Dve zasadnutia za okrúhlym stolom sa zaoberali rozšírením jednostranných opatrení v oblasti klímy a ich dôsledkami pre férovosť v oblasti globálneho obchodu, ako aj spoluprácou na trhu s uhlíkom s krajinami globálneho Juhu. Zhang Haibin, zaslúžilý profesor PKU s titulom Boya a prodekan ICN-PKU, predniesol záverečné poznámky a znovu potvrdil dôležitosť pokračujúceho dialógu naprieč vednými disciplínami.
V rámci diskusií na salóne bolo zdôraznené, že riadenie uhlíkových emisií je čoraz viac formované obchodnými pravidlami, technológiami a medzinárodnou koordináciou. Otvoril sa tak priestor pre pokračujúcu výmenu informácií medzi PHBS a ICN-PKU o globálnom riadení klímy a duálnych uhlíkových cieľoch Číny – témach, ktoré by sa mali podľa očakávaní objaviť pri prehlbovaní spolupráce ekonomík APEC v oblasti klímy.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/3007920/image1.jpg
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