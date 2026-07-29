Salon Ekonomi Karbon Diadakan di PHBS, Shenzhen

SHENZHEN, China, 28 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Hubungan antara iklim dan perdagangan menjadi cabaran utama bagi rantau Asia-Pasifik — satu topik yang menghimpunkan hampir 100 cendekiawan, penggubal dasar dan wakil industri di Siri Salon Ekonomi Karbon, Shenzhen pada 16 Jun, beberapa minggu sahaja lagi menjelang Mesyuarat Peringkat Menteri Perhutanan APEC (27–28 Julai), yang dijangka menjadikan peralihan hijau sebagai agenda utama.

Attendees at the salon (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School (PHBS))

Bertemakan "Breaking through Green Barriers: Carbon Economy Governance and the Reshaping of International Trade Rules" ("Menerobos Halangan Hijau: Tadbir Urus Ekonomi Karbon dan Pembentukan Semula Peraturan Perdagangan Antarabangsa"), salon tersebut dianjurkan bersama Peking University HSBC Business School (PHBS) dan Institute of Carbon Neutrality at Peking University (ICN-PKU). Perbincangan tertumpu kepada tiga cabaran yang saling berkaitan: langkah perdagangan unilateral berkaitan iklim, pembangunan pasaran karbon yang tidak seimbang, serta peranan AI yang semakin berkembang dalam tadbir urus karbon — topik-topik yang turut memberi bayangan awal mengenai tema-tema penting bagi agenda APEC pada November nanti.

Dalam ucapan pembukaan, Piao Shilong, naib presiden PKU dan dekan ICN-PKU, serta Hai Wen, naib pengerusi Majlis PKU dan dekan pengasas PHBS, menekankan keperluan mendesak untuk membangunkan sistem tadbir urus karbon global yang inklusif. Wang Pengfei, Profesor Ulung Boya di PKU dan dekan PHBS, pula menyeru mekanisme penentuan harga karbon dan alat berasaskan pasaran yang lebih kukuh.

Sesi ucaptama menampilkan Thomas J. Sargent, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2011 dan pengarah kehormat PHBS Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance, yang menyatakan bahawa ketidaktentuan seharusnya menggalakkan pelaburan lebih awal dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) hijau, pengurangan emisi karbon serta pemuliharaan hutan. Jiang Kejun, profesor dan ketua bagi Thrust of Carbon Neutrality and Climate Change di HKUST (Guangzhou), mengenal pasti tempoh 2030–2035 sebagai jendela kritikal bagi peralihan tenaga China yang didorong oleh pertumbuhan pesat tenaga boleh baharu dan kenderaan elektrik. Wu Dengsheng, profesor di Shenzhen University, membentangkan satu ulasan penyelidikan ekonomi karbon yang menunjukkan bahawa China menduduki tempat kedua di dunia dari segi penerbitan.

Dua sesi meja bulat meneliti peningkatan langkah-langkah iklim unilateral dan implikasinya terhadap ekuiti perdagangan global, selain kerjasama pasaran karbon dengan Selatan Global. Zhang Haibin, Profesor Ulung Boya di PKU dan timbalan dekan ICN-PKU, menyampaikan ucapan penutup dengan menegaskan semula kepentingan dialog yang berterusan merentas pelbagai disiplin.

Salon tersebut menekankan bahawa tadbir urus karbon semakin dibentuk oleh peraturan perdagangan, teknologi dan penyelarasan antarabangsa. Ia turut membuka ruang untuk mengadakan pertukaran pandangan yang berterusan antara PHBS dan ICN-PKU mengenai tadbir urus iklim global serta matlamat "dwikarbon" China — topik-topik yang dijangka menjadi tumpuan apabila ekonomi APEC mempererat kerjasama iklim.

SOURCE Peking University HSBC Business School (PHBS)