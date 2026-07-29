北大匯豐商學院在深圳舉辦碳經濟學學術沙龍

北京大學副校長、碳中和研究院院長樸世龍和北京大學理事會副主席、匯豐商學院創院院長海聞在開幕致辭中強調，構建具備包容性的全球碳治理體系已刻不容緩。北京大學博雅特聘教授、匯豐商學院院長王鵬飛提出，應完善碳定價機制，充分運用市場化調控工具。

主旨演講環節邀請到2011年諾貝爾經濟學獎得主、匯豐商學院薩金特數量經濟與金融研究所榮譽主任Thomas J. Sargent出席。他表示，不確定性應推動全球提前佈局綠色研發、減排與森林保護相關投資。香港科技大學（廣州）社會樞紐碳中和與氣候變化學域主任、教授姜克雋指出，依託可再生能源與電動汽車產業高速發展，2030至2035年將是中國能源轉型的關鍵窗口期。深圳大學吳登生教授梳理了碳經濟學研究成果，中國發文規模位居全球第二。

兩場圓桌研討會分別聚焦「單邊氣候貿易措施的擴散與治理博弈」，以及「碳市場建設與全球南方的協同治理」兩大議題。北京大學博雅特聘教授、碳中和研究院副院長張海濱作閉幕總結發言，重申了跨學科持續交流研討的重要價值。

本次沙龍指出，碳治理正日益受到貿易規則、技術與國際協作機制的共同影響。活動也為北大匯豐商學院與北大碳中和研究院圍繞全球氣候治理、中國「雙碳」目標開展長期交流搭建了平台；隨著APEC各經濟體深化氣候領域合作，相關議題也將受到各方關注。

SOURCE Peking University HSBC Business School (PHBS)