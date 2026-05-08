SANY expande portfólio global de equipamentos inteligentes com soluções elétricas, autônomas e habilitadas para IA

XANGAI, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O SANY Group produziu sua 1.000ª escavadeira elétrica, marcando um passo importante na mudança da indústria em direção à eletrificação. Suas escavadeiras controladas remotamente via 5G agora estão em operação comercial, a frota de rolos compressores pavimentadores não tripulados entrou em serviço e as soluções inteligentes integradas para portos e minas já estão em operação. Com gastos anuais em P&D superiores a 6 bilhões de yuans (RMB), a SANY está acelerando sua transformação de uma fabricante tradicional em uma empresa habilitada para IA e focada em robótica.

Conheça a escavadeira controlada remotamente via 5G da SANY Speed Speed

Para a SANY, as atualizações de equipamentos não se tratam apenas de trocar as fontes de energia, mas de avançar na eletrificação e na inteligência. A eletrificação entrega emissões mais baixas, maior eficiência e custos operacionais menores. A inteligência, incluindo a tecnologia de controle remoto, aborda dois desafios principais do setor: a segurança do operador e os limites físicos do maquinário no local.

A construção tradicional depende fortemente de operadores locais, expondo os trabalhadores a condições perigosas. As primeiras soluções de controle remoto sofriam com uma experiência do usuário insatisfatória e conexões instáveis, limitando a escalabilidade em aplicações do mundo real. Para resolver essas questões, a SANY investiu quase uma década em P&D e lançou a SY550HD, uma escavadeira controlada remotamente via 5G que reúne baixa latência, alta precisão e segurança inteligente em uma solução comercialmente viável.

Baixa latência e controle de longa distância: Embora a latência típica de ponta a ponta varie de 120 a 180 ms, a SANY utiliza 5G e algoritmos de IA para alcançar uma estabilidade de 120 a 140 ms. Isso permite o controle em tempo real a até 8.500 km de distância, reduzindo o atraso e o retardo de comandos. A SY550HD funciona com redes públicas, privadas ou híbridas — suportando operação remota interregional entre diferentes tipos de rede.

Alta precisão: As tecnologias exclusivas da SANY de movimento 3D e detecção de profundidade, combinadas com um sistema inteligente de assistência ao carregamento, recriam as condições operacionais do local e fornecem consciência situacional em nível de operador. Com essa percepção espacial 3D, os operadores podem avaliar com precisão ambientes complexos e realizar operações com precisão milimétrica — adequadas para minas, locais de campo remotos e cenários de resposta a emergências.

Segurança inteligente: Sensores multidimensionais e algoritmos de IA permitem um sistema de proteção digital com resposta em milissegundos, incluindo detecção de pessoal, prevenção inteligente de colisões e monitoramento de integridade do equipamento. No nível do sistema, a máquina coleta, de forma autônoma, dados de nuvem de pontos e de vídeo ao vivo, oferecendo suporte à percepção ambiental, à identificação de riscos e à adaptação de tarefas — criando um modelo operacional em que as máquinas lidam com a percepção, os humanos mantêm o controle e os sistemas remotos coordenam a execução.

Para as próximas etapas, a SANY continuará a aumentar os gastos com P&D, com foco em componentes essenciais de trem de força elétrico, operações assistidas por IA, construção não tripulada, plataformas digitais e equipamentos de mineração integrados. O objetivo é completar seu portfólio de produtos inteligentes e expandir a implantação comercial em larga escala.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=vsS7_x3p1BA

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg

FONTE SANY Group