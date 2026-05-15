산이중공업, 2025년 지속가능성 보고서 발표

제품 전기화, 환경 관리 및 ESG 거버넌스 분야의 발전 상세 기술

홍콩, 2026년 5월 15일 /PRNewswire/ -- 산이중공업(SANY Heavy Industry, 600031.SH, 06031.HK)이 최근 ESG, 혁신, 저탄소 전환, 인재 개발 및 사회적 책임 전반에 걸친 진전을 담은 2025년 지속가능성 보고서(2025 Sustainability Report)를 발표했다. 2025년 이 회사는 연구개발에 약 미화 7억 2400만 달러, 환경 이니셔티브에 미화 3900만 달러를 투자했으며, 에너지 효율 프로젝트를 통해 미화 1000만 달러의 절감을 창출했다. 회사는 또한 광범위한 ESG 지표 전반에서 측정 가능한 성과를 기록했다.

SANY 2025 Sustainability Report Highlight (PRNewsfoto/SANY Group)

혁신 부문에서 2025년 연구개발 지출은 산이의 주요 사업 매출의 5.79%를 차지했으며, 이는 회사의 글로벌 연구 거점과 지식재산권 포트폴리오의 지속적인 성장에 의해 뒷받침됐다. 산이는 저탄소 전환과 관련된 증가하는 수요에 대응하여 제품 포트폴리오의 전기화를 계속 가속화했다. 신에너지 제품 매출은 미화 12억 1000만 달러에 달했다. 또한 회사는 굴착기, 믹서 트럭, 롤러, 페이버 및 크레인을 아우르는 지능형 건설 기계 포트폴리오를 개발했다. 5G 원격 제어, 무인 운전 및 자율주행 기술을 갖춘 산이의 지능형 장비는 스마트 광산, 건설 및 기타 애플리케이션 전반에 배치되어 점점 더 자율적이고 지능적인 운영을 지원하고 있다.

저탄소 및 환경 책임 운영에서 산이는 그룹 차원의 환경, 에너지 및 생태 관리 시스템을 구축했으며, 전체의 54.5%에 해당하는 12개 자회사가 ISO 14001 인증을 획득했다. 모든 자회사는 필요한 오염 물질 배출 허가를 취득했으며, 폐수, 배기가스, 시설 소음 수준은 해당 기준을 충족했다. 또한 현재 22개 자회사가 그리드 연결 전력을 생산하고 있으며, 청정에너지 소비는 7737만 킬로와트시에 달해 회사 전체 에너지 사용량의 14.7%를 차지했다.

인재 개발 및 사회적 책임 부문에서 산이는 전체 직원 생애주기에 걸친 직원 지원 및 전문성 개발 시스템을 계속 구축했다. 여성은 고위 관리직의 14.3%를 차지했다. 2025년 회사는 총 미화 7320만 달러의 직원 인센티브를 부여하고 이전 연도에 수여된 중장기 인센티브 미화 4650만 달러를 지급했다. 또한 4841회의 직업 훈련 세션을 제공해 94.6%의 직원 참여율을 기록하는 동시에, 직원 1000명당 부상률 1.33건을 유지했다. 회사는 연간 129개의 지역사회 및 자선 이니셔티브를 조직하고 사회적, 자선적 목적에 미화 313만 달러 이상을 기부하여 누적 기부금이 미화 5040만 달러 이상에 달했다.

산이는 주주와 사회 모두를 위한 장기적 가치 창출을 지원하기 위해 전략 계획, 운영 의사결정, 일상 운영에 ESG 원칙을 계속 통합하고 있다고 밝혔다.

보고서 전문은 https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042906156.pdf 에서 확인할 수 있다.

SOURCE SANY Group