SANY Heavy Industry publie son rapport sur le développement durable pour 2025

Ce rapport détaille les avancées en matière d'électrification des produits, de gestion de l'environnement et de gouvernance ESG

HONG KONG, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) a récemment publié son rapport sur le développement durable pour 2025, soulignant les progrès réalisés en matière d' ESG, d'innovation, de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, de développement des talents et de responsabilité sociale. En 2025, l'entreprise a investi environ 724 millions de dollars dans la recherche et le développement, ainsi que 39 millions de dollars dans des initiatives environnementales, tandis que les projets liés à l'efficacité énergétique ont généré des économies de 10 millions de dollars. L'entreprise a également enregistré des gains mesurables sur un large éventail d'indicateurs ESG.

SANY 2025 Sustainability Report Highlight

Sur le front de l'innovation, les dépenses en R&D ont représenté 5,79 % des recettes des principales activités de SANY en 2025, soutenues par la croissance continue de l'empreinte mondiale de la recherche et du portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise. SANY a continué d'accélérer l'électrification de son portefeuille de produits en réponse à la demande croissante due à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Les ventes de nouveaux produits énergétiques ont atteint 1,21 milliard de dollars. L'entreprise a également développé un portefeuille de machines de construction intelligentes dont des excavatrices, des camions-malaxeurs, des rouleaux, des finisseurs et des grues. Doté de technologies de télécommande 5G, d'exploitation sans opérateur et de conduite autonome, l'équipement intelligent de SANY a été déployé dans les secteurs de l'exploitation minière intelligente, de la construction et d'autres applications, favorisant des opérations de plus en plus autonomes et intelligentes.

Dans le cadre de ses activités à faible émission de carbone et respectueuses de l'environnement, SANY a mis en place des systèmes de gestion environnementale, énergétique et écologique à l'échelle du groupe, et 12 filiales, représentant 54,5 % du total, ont obtenu la certification ISO 14001. Toutes les filiales ont obtenu les permis de rejet de polluants requis, tandis que les eaux usées, les gaz d'échappement et les niveaux de bruit des installations étaient conformes aux normes applicables. En outre, 22 filiales produisent désormais de l'électricité raccordée au réseau, la consommation d'énergie propre atteignant 77,37 millions de kilowattheures et représentant 14,7 % de la consommation totale d'énergie de l'entreprise.

Dans le domaine du développement des talents et de la responsabilité sociale, SANY a continué à mettre en place des systèmes de soutien et de développement professionnel couvrant l'ensemble du cycle de vie des employés. Les femmes représentaient 14,3 % des postes de direction. En 2025, l'entreprise a accordé des primes aux employés pour un montant total de 73,2 millions de dollars et a versé 46,5 millions de dollars en primes à moyen et long terme accordées au cours des années précédentes. Elle a également organisé 4 841 sessions de formation professionnelle, avec une participation de 94,6 % des employés, tout en maintenant un taux d'accidents de 1,33 pour mille employés. L'entreprise a organisé 129 initiatives communautaires et caritatives au cours de l'année et a fait don de plus de 3,13 millions de dollars à des causes sociales et philanthropiques, ce qui porte les dons cumulés à plus de 50,4 millions de dollars.

SANY a déclaré continuer à intégrer les principes ESG dans la planification stratégique, la prise de décision opérationnelle et les opérations quotidiennes afin de soutenir la création de valeur à long terme pour les actionnaires et la société.

Le rapport complet est disponible à l'adresse suivante https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042906156.pdf

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