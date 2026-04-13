Sceye completa um histórico voo estratosférico de 12 dias e 6.400 milhas, promovendo uma nova camada de infraestrutura para a humanidade

A missão da Sceye destaca o progresso em operações estratosféricas de longa duração antes do voo pré-comercial de telecomunicações neste verão

MORIARTY, Novo México, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sceye, empresa norte-americana de ciência aeroespacial e de materiais especializada em Sistemas de Plataforma de Grande Altitude (HAPS) para telecomunicações e monitoramento ambiental em tempo real, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de seu Programa Endurance durante o qual o "SE2" da Sceye percorreu mais de 6.400 milhas na estratosfera do Novo México até a costa do Brasil, marcando um tempo recorde de voo de mais de 12 dias. A Sceye permaneceu com sucesso por mais de 88 horas sobre uma área de operação, incluindo um turno diurno completo sobre o Novo México e três turnos diurnos consecutivos na costa brasileira, antes de concluir uma interrupção de voo planejada e controlada.

Imagem do “SE2” HAPS da Sceye na ascensão no Novo México em 25 de março de 2026.

O Programa Endurance se baseou no Programa de Dinâmica de Controle de 2024 da Sceye, onde o HAPS da Sceye foi o primeiro a fechar o ciclo de energia na estratosfera ao permanecer alimentado durante um ciclo completo de dia e noite, mantendo a posição sobre uma área de operação. A missão demonstra os avanços significativos da empresa em relação à implantação comercial, fornecendo a configuração, protocolos operacionais e os dados necessários para avançar para voos com duração de meses.

"Este é o passo decisivo para desbloquear a estratosfera como uma nova camada de infraestrutura", declarou Mikkel Vestergaard Frandsen, fundador e CEO da Sceye. "O Endurance é o que torna isso possível. A capacidade de permanecer sobre uma área por longos períodos permite conectividade persistente e monitoramento em tempo real, onde redes tradicionais e tecnologias existentes falham. Através da estratosfera, podemos estender o alcance das redes existentes globalmente a bilhões de pessoas que não estão conectadas e fornecer informações acionáveis em tempo real que melhoram significativamente a forma como nos preparamos e respondemos a incêndios florestais ou outros desastres naturais."

Durante o voo SE2 da Sceye, que decolou em 25 de março de 2026 às 8h26 MT vindo do Novo México, a Sceye:

Operou por mais de 12 dias, decolando do Novo México e completando a missão em águas internacionais ao largo da costa do Brasil.

Passou mais de 88 horas sobrevoando vários locais selecionados durante o voo de 6.400 milhas, mantendo a posição e a altitude, alcançando um raio de busca da estação de apenas 1 km.

Fechou o circuito de energia, mantendo a alimentação, a posição e a altitude durante cada ciclo diurno e noturno. A Sceye aproveita a energia solar durante o dia, que carrega baterias que funcionam à noite.

Fechou o circuito de pressão, mantendo a pressão do veículo durante cada ciclo diurno e noturno, validando o projeto do primeiro casco totalmente fabricado internamente pela empresa.

Este voo concluiu o Programa Endurance da Sceye, que se concentrou em alinhar a duração do voo com os requisitos comerciais e estabelecer uma configuração de plataforma estável para operações de longa duração. A Sceye agora tem todos os dados e requisitos de configuração necessários para avançar para voos de meses e, eventualmente, anos.

"Com esta missão, estamos avançando confiantemente para nossos voos de teste pré-comerciais, o primeiro dos quais está previsto para ser lançado neste verão", continuou Frandsen. "Este marco representa tudo aquilo pelo qual temos trabalhado. Essa é uma conquista enorme não apenas para a Sceye, mas para o setor estratosférico em rápido crescimento. Agradecemos aos nossos investidores, parceiros, clientes, equipe e às agências que tornaram esse sucesso possível."

Ao longo do Programa Endurance, a Sceye aprimorou os sistemas centrais, incluindo gerenciamento de energia, controle de voo, gerenciamento térmico e fabricação, reduzindo os riscos e melhorando a preparação para as operações comerciais. Recentemente, a Sceye anunciou a SceyeCELL sua antena pioneira do tipo "torre de celular no céu" projetada para trazer conectividade de alta velocidade em escala a partir da estratosfera.

A Sceye está agora se preparando para seu primeiro voo de teste pré-comercial no Japão, com o objetivo de fornecer uma conexão de backhaul bem-sucedida na rede principal da SoftBank Corp. e realizar demonstrações para ampliação da conectividade durante cenários de emergência e resposta a desastres.

Sobre a Sceye

Fundada em 2014, a Sceye (pronuncia-se "sky") é uma empresa aeroespacial dedicada ao avanço da tecnologia estratosférica para conectar pessoas e proteger o planeta. A Sceye lidera o setor de Sistemas de Plataforma de Grande Altitude (HAPS), com foco em conectividade universal, monitoramento climático, gerenciamento de recursos naturais e prevenção de desastres.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954045/Sceye_Historic_12_Day_6400_Mile_Stratospheric_Flight.jpg

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FONTE Sceye