Sceye completa um histórico voo estratosférico de 12 dias e 6.400 milhas, promovendo uma nova camada de infraestrutura para a humanidade

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Sceye

13 abr, 2026, 12:30 GMT

A missão da Sceye destaca o progresso em operações estratosféricas de longa duração antes do voo pré-comercial de telecomunicações neste verão

MORIARTY, Novo México, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sceye, empresa norte-americana de ciência aeroespacial e de materiais especializada em Sistemas de Plataforma de Grande Altitude (HAPS) para telecomunicações e monitoramento ambiental em tempo real, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de seu Programa Endurance durante o qual o "SE2" da Sceye percorreu mais de 6.400 milhas na estratosfera do Novo México até a costa do Brasil, marcando um tempo recorde de voo de mais de 12 dias. A Sceye permaneceu com sucesso por mais de 88 horas sobre uma área de operação, incluindo um turno diurno completo sobre o Novo México e três turnos diurnos consecutivos na costa brasileira, antes de concluir uma interrupção de voo planejada e controlada.

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Imagem do “SE2” HAPS da Sceye na ascensão no Novo México em 25 de março de 2026.
Imagem do “SE2” HAPS da Sceye na ascensão no Novo México em 25 de março de 2026.

O Programa Endurance se baseou no Programa de Dinâmica de Controle de 2024 da Sceye, onde o HAPS da Sceye foi o primeiro a fechar o ciclo de energia na estratosfera ao permanecer alimentado durante um ciclo completo de dia e noite, mantendo a posição sobre uma área de operação. A missão demonstra os avanços significativos da empresa em relação à implantação comercial, fornecendo a configuração, protocolos operacionais e os dados necessários para avançar para voos com duração de meses.

"Este é o passo decisivo para desbloquear a estratosfera como uma nova camada de infraestrutura", declarou Mikkel Vestergaard Frandsen, fundador e CEO da Sceye. "O Endurance é o que torna isso possível. A capacidade de permanecer sobre uma área por longos períodos permite conectividade persistente e monitoramento em tempo real, onde redes tradicionais e tecnologias existentes falham. Através da estratosfera, podemos estender o alcance das redes existentes globalmente a bilhões de pessoas que não estão conectadas e fornecer informações acionáveis em tempo real que melhoram significativamente a forma como nos preparamos e respondemos a incêndios florestais ou outros desastres naturais."

Durante o voo SE2 da Sceye, que decolou em 25 de março de 2026 às 8h26 MT vindo do Novo México, a Sceye:

  • Operou por mais de 12 dias, decolando do Novo México e completando a missão em águas internacionais ao largo da costa do Brasil.
  • Passou mais de 88 horas sobrevoando vários locais selecionados durante o voo de 6.400 milhas, mantendo a posição e a altitude, alcançando um raio de busca da estação de apenas 1 km.
  • Fechou o circuito de energia, mantendo a alimentação, a posição e a altitude durante cada ciclo diurno e noturno. A Sceye aproveita a energia solar durante o dia, que carrega baterias que funcionam à noite.
  • Fechou o circuito de pressão, mantendo a pressão do veículo durante cada ciclo diurno e noturno, validando o projeto do primeiro casco totalmente fabricado internamente pela empresa.

Este voo concluiu o Programa Endurance da Sceye, que se concentrou em alinhar a duração do voo com os requisitos comerciais e estabelecer uma configuração de plataforma estável para operações de longa duração. A Sceye agora tem todos os dados e requisitos de configuração necessários para avançar para voos de meses e, eventualmente, anos.

"Com esta missão, estamos avançando confiantemente para nossos voos de teste pré-comerciais, o primeiro dos quais está previsto para ser lançado neste verão", continuou Frandsen. "Este marco representa tudo aquilo pelo qual temos trabalhado. Essa é uma conquista enorme não apenas para a Sceye, mas para o setor estratosférico em rápido crescimento. Agradecemos aos nossos investidores, parceiros, clientes, equipe e às agências que tornaram esse sucesso possível."

Ao longo do Programa Endurance, a Sceye aprimorou os sistemas centrais, incluindo gerenciamento de energia, controle de voo, gerenciamento térmico e fabricação, reduzindo os riscos e melhorando a preparação para as operações comerciais. Recentemente, a Sceye anunciou a SceyeCELL sua antena pioneira do tipo "torre de celular no céu" projetada para trazer conectividade de alta velocidade em escala a partir da estratosfera.

A Sceye está agora se preparando para seu primeiro voo de teste pré-comercial no Japão, com o objetivo de fornecer uma conexão de backhaul bem-sucedida na rede principal da SoftBank Corp. e realizar demonstrações para ampliação da conectividade durante cenários de emergência e resposta a desastres.

Sobre a Sceye
Fundada em 2014, a Sceye (pronuncia-se "sky") é uma empresa aeroespacial dedicada ao avanço da tecnologia estratosférica para conectar pessoas e proteger o planeta. A Sceye lidera o setor de Sistemas de Plataforma de Grande Altitude (HAPS), com foco em conectividade universal, monitoramento climático, gerenciamento de recursos naturais e prevenção de desastres.

Contato de mídia: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954045/Sceye_Historic_12_Day_6400_Mile_Stratospheric_Flight.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2484213/sceye_logo_suitcase_logo_full_colour_rgb_1000px_72ppi_ID_a12cb870d06f_Logo.jpg

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