Spoločnosť Sceye dokončila historický 12-dňový stratosférický let dlhý 6 400 míľ, čím buduje novú vrstvu infraštruktúry pre ľudstvo
Apr 13, 2026, 08:30 ET
Misia spoločnosti Sceye podčiarkuje pokrok v dlhodobých stratosférických operáciách pred pripravovanými komerčnými telekomunikačnými letmi naplánovanými na toto leto
MORIARTY, N.M., 13. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Sceye, americká spoločnosť zaoberajúca sa leteckým priemyslom a materiálovými vedami, ktorá sa špecializuje na systémy platformy pre vysoké nadmorské výšky (HAPS) pre telekomunikácie a monitorovanie životného prostredia v reálnom čase, dnes oznámila úspešné dokončenie svojho projektu Endurance, počas ktorého sonda „SE2" HAPS od spoločnosti Sceye preletela v stratosfére viac ako 6 400 míľ z Nového Mexika k pobrežiu Brazílie, dosiahla rekordný letový čas viac ako 12 dní. Spoločnosť Sceye úspešne strávila viac ako 88 hodín udržiavaním pozície nad operačnou oblasťou vrátane jedného úplného denného cyklu letu nad Novým Mexikom a troch po sebe nasledujúcich denných cyklov letu pri brazílskom pobreží, kým zavŕšila plánované a kontrolované ukončenie letu.
Program Endurance vychádzal z programu Control Dynamics Program spoločnosti Sceye z roku 2024, v rámci ktorého sa systém HAPS od spoločnosti Sceye stal prvým, ktorý uzavrel energetickú slučku v stratosfére tým, že zostal napájaný počas celého denného a nočného cyklu a zároveň si udržal pozíciu nad operačnou oblasťou. Táto misia demonštruje významný pokrok spoločnosti v oblasti komerčného nasadenia, keďže poskytuje konfiguráciu, prevádzkové protokoly a údaje potrebné na prechod k letom trvajúcim mesiace.
„Toto je rozhodujúci krok k sprístupneniu stratosféry ako novej vrstvy infraštruktúry," povedal Mikkel Vestergaard Frandsen, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Sceye. „Projekt Endurance to celé umožňuje. Schopnosť zostať nad určitou oblasťou dlhší čas dovoľuje trvalé pripojenie a monitorovanie v reálnom čase tam, kde tradičné siete a existujúce technológie zlyhávajú. Prostredníctvom stratosféry môžeme rozšíriť dosah existujúcich sietí na celom svete na miliardy ľudí, ktorí nie sú pripojení, a poskytnúť im praktické informácie v reálnom čase, ktoré výrazne zlepšia spôsob, akým sa pripravujeme a reagujeme na lesné požiare alebo iné prírodné katastrofy."
Počas letu sondy SE2 spoločnosti Sceye, ktorá štartovala 25. marca 2026 o 8:26 hod. MT z Nového Mexika, sonda spoločnosti Sceye:
- Bola v prevádzke viac ako 12 dní, vzlietla z Nového Mexika a misiu dokončila v medzinárodných vodách pri pobreží Brazílie.
- Počas letu dlhého 6 400 míľ strávila viac ako 88 hodín na niekoľkých vybraných miestach, udržiavala si pozíciu a nadmorskú výšku a dosiahla presnosť udržiavania pozície len 1 km.
- Uzavrela energetickú slučku, udržiavajúc výkon, polohu a nadmorskú výšku počas každého denného aj nočného cyklu. Sceye využíva solárnu energiu počas denného svetla, ktorá nabíja batérie fungujúce v noci.
- Uzavrela tlakovú slučku, udržiavala tlak v sonde počas každého denného a nočného cyklu, čím potvrdili dizajn prvého kompletne interne vyrábaného plášťa.
Tento let zavŕšil program Endurance (vytrvalosť) spoločnosti Sceye, ktorý sa zameral na zosúladenie trvania letu s komerčnými požiadavkami a vytvorenie stabilnej konfigurácie platformy pre dlhodobú prevádzku. Spoločnosť Sceye má teraz všetky potrebné údaje a konfiguračné požiadavky, aby pristúpila k letom trvajúcim mesiac alebo dlhšie.
„Vďaka tejto misii s istotou postupujeme k našim predkomerčným testovacím letom, z ktorých prvý by sa mal začať toto leto," pokračoval Frandsen. „Tento míľnik predstavuje všetko, na čom sme pracovali. Toto je obrovský úspech nielen pre Sceye, ale aj pre rýchlo rastúci stratosférický priemysel. Ďakujeme našim investorom, partnerom, zákazníkom, tímu a agentúram, ktoré umožnili tento úspech."
V rámci programu Endurance spoločnosť Sceye vylepšila základné systémy vrátane riadenia napájania, riadenia letu, tepelného manažmentu a výroby, čím znížila riziko a zlepšila pripravenosť na komerčnú prevádzku. Spoločnosť Sceye nedávno predstavila SceyeCELL, svoju prvú anténu typu „mobilný vysielač na oblohe", ktorá je navrhnutá tak, aby priniesla vysokorýchlostné pripojenie vo veľkom meradle zo stratosféry.
Spoločnosť Sceye sa teraz pripravuje na svoj prvý predkomerčný testovací let v Japonsku s cieľom zabezpečiť úspešné spätné pripojenie do základnej siete spoločnosti SoftBank Corp. a spustiť demonštrácie rozšírenej konektivity počas núdzových situácií a reakcií na katastrofy.
O spoločnosti Sceye
Spoločnosť Sceye (vyslovuje sa „sky"), založená v roku 2014, je letecká a kozmická spoločnosť, ktorá sa venuje rozvoju stratosférických technológií s cieľom prepojiť ľudí a chrániť planétu. Sceye je lídrom v odvetví systémov platforiem pre vysoké výšky (HAPS) so zameraním na univerzálnu konektivitu, monitorovanie klímy, hospodárenie s prírodnými zdrojmi a prevenciu katastrof.
