Sceye completa un histórico vuelo estratosférico de 12 días y 6.400 millas, habilitando una nueva capa de infraestructura para la humanidad

La misión de Sceye destaca el progreso en las operaciones estratosféricas de larga duración antes del vuelo de telecomunicaciones precomercial de este verano

MORIARTY, Nuevo México, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Sceye, una empresa estadounidense de ciencia aeroespacial y de materiales especializada en Sistemas de plataformas de gran altitud (HAPS, por sus siglas en inglés) para telecomunicaciones y monitoreo ambiental en tiempo real, anunció la conclusión exitosa de su Programa de Resistencia, durante el cual el HAPS "SE2" de Sceye recorrió más de 6.400 millas por la estratosfera desde Nuevo México hasta la costa de Brasil, registrando un tiempo de vuelo récord de más de 12 días. Por más de 88 horas, Sceye se mantuvo sin problemas sobre un área de operación, incluido un vuelo diurno completo sobre Nuevo México y tres vuelos diurnos consecutivos sobre la costa brasileña antes de completar una terminación de vuelo planificada y controlada.

Imagen del ascenso del HAPS "SE2" de Sceye en Nuevo México el 25 de marzo de 2026.

El Programa de Resistencia se basó en el Programa de Dinámica de Control 2024 de Sceye, donde el HAPS de Sceye se convirtió en el primero en cerrar el bucle de energía en la estratosfera al permanecer en funcionamiento durante un ciclo completo de día y noche mientras mantenía la posición sobre un área de operación. La misión pone de manifiesto los avances significativos de la empresa con miras a la implementación comercial, pues proporciona la configuración, los protocolos de operaciones y los datos necesarios para efectuar vuelos de meses de duración en el futuro.

"Este es el paso definitivo para acceder a la estratosfera como una nueva capa de infraestructura", señaló Mikkel Vestergaard Frandsen, fundador y director ejecutivo de Sceye. "La resistencia es lo que lo hace posible. La capacidad de permanecer sobre un área durante períodos prolongados permite una conectividad persistente y un monitoreo en tiempo real donde las redes tradicionales y las tecnologías existentes no logran satisfacer las exigencias. A través de la estratosfera, podemos ampliar el alcance de las redes existentes en todo el mundo a miles de millones de personas desconectadas, así como proporcionar información procesable en tiempo real que mejore significativamente la forma en que nos preparamos y reaccionamos ante incendios forestales u otros desastres naturales ".

Durante el vuelo SE2 de Sceye, lanzado el 25 de marzo de 2026 a las 8:26 a. m. MT desde Nuevo México, Sceye:

Operó durante más de 12 días, desde el despegue en Nuevo México hasta el término de la misión en aguas internacionales frente a las costas de Brasil.

El vuelo de 6.400 millas se prolongó por más de 88 horas sobre diversos lugares seleccionados, manteniendo la posición y la altitud, y logró cubrir un radio de búsqueda de estación tan bajo como 1 km.

Asimismo, cerró el bucle de energía a la vez que mantuvo la potencia, la posición y la altitud durante cada ciclo diurno y nocturno. Durante el día, Sceye aprovecha la energía solar para cargar las baterías que suministran alimentación por la noche.

Por otra parte, cerró el bucle de presión, manteniendo la presión del vehículo durante cada ciclo diurno y nocturno; así, validó el diseño del primer casco fabricado íntegramente en la empresa.

Este vuelo marcó la conclusión del Programa de Resistencia de Sceye, que se centró en alinear la duración del vuelo con los requisitos comerciales y establecer una configuración de plataforma estable para operaciones de larga duración. Ahora, Sceye cuenta con todos los requisitos de datos y configuración necesarios para avanzar hacia vuelos de meses y, a la larga, de años de duración.

"Esta misión nos ha permitido seguir trabajando con confianza en la planificación de nuestros vuelos de prueba precomerciales, el primero de los cuales despegará este verano", continuó Frandsen. "Hemos invertido un enorme esfuerzo en alcanzar este hito. Se trata de un gran logro no solo para Sceye, sino también para la industria estratosférica en rápido crecimiento. Queremos expresar un profundo agradecimiento a nuestros inversionistas, socios, clientes, equipo y a las agencias que hicieron posible este éxito ".

Durante el Programa de Resistencia, Sceye registró avances en los sistemas centrales, incluida la gestión de energía, el control de vuelo, la gestión térmica y la fabricación, lo que le permitió reducir el riesgo y mejorar la preparación para las operaciones comerciales. En fecha reciente, Sceye presentó SceyeCELL, su primera antena de "torre celular en el cielo" diseñada para proporcionar conectividad de alta velocidad a escala desde la estratosfera.

Actualmente, Sceye se está preparando para su primer vuelo de prueba precomercial en Japón con el objetivo de proporcionar una conexión de retorno exitosa a la red central de SoftBank Corp. y realizar demostraciones para ampliar la conectividad durante situaciones de emergencia y respuesta ante desastres.

Acerca de Sceye

Sceye (se pronuncia "scai"), fundada en 2014, es una empresa aeroespacial que se dedica a desarrollar la tecnología estratosférica con el propósito de conectar a las personas y proteger el planeta. Sceye lidera el sector de sistemas de plataformas de gran altitud (HAPS), centrándose en la conectividad universal, el monitoreo del clima, la gestión de recursos naturales y la prevención de desastres.

Contacto para los medios: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954046/Sceye_Historic_12_Day_6400_Mile_Stratospheric_Flight.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2484213/sceye_logo_suitcase_logo_full_colour_rgb_1000px_72ppi_ID_a12cb870d06f_Logo.jpg

FUENTE Sceye