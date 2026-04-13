Sceye 完成歷時 12 天，航程達 6,400 英里的平流層飛行壯舉，開創人類史上基建新篇章

Sceye 是次任務彰顯長時間平流層運作的重大進展，為今夏的預商用電訊飛行 (pre-commercial telecom flight) 奠下基礎

新墨西哥州莫里亞蒂2026年4月13日 /美通社/ -- 美國航天與物料科學公司 Sceye 專注用於電訊及實時環境監測的高空平台系統 (HAPS)，今日宣佈成功完成其持久續航計劃 (Endurance Program)。在該計劃中，Sceye 的「SE2」高空平台系統於平流層從新墨西哥州飛越逾 6,400 英里至巴西海岸，創下超過 12 天的飛行時間紀錄。 Sceye 成功在作業區域上空駐留超過 88 小時，包括在新墨西哥州上空的一個完整晝夜循環，以及在巴西離岸海域連續三個晝夜循環，最終按預定計劃以受控方式結束飛行。

持久續航計劃 (Endurance Program) 建基於 Sceye 2024 年的控制動力學計劃 (Control Dynamics Program)。在該項先導計劃中，Sceye 的高空平台系統率先在平流層完成能量循環閉合，成功跨越完整晝夜週期而不斷電，同時鎖定作業區域上空的定點位置。 此任務展示出 Sceye 在邁向商業部署上的重大進展，並提供邁向數月飛行所需的配置、作業流程及數據。

Sceye 的「SE2」高空平台系統於 2026 年 3 月 25 日在新墨西哥州爬升時的圖片。

Sceye 創辦人兼行政總裁 Mikkel Vestergaard Frandsen 說：「這是將平流層發展為全新基建的關鍵一步。 持久續航，正是成就這一切的基石。 憑著長時間駐留某區域上空的能力，我們得以在傳統網絡及現有技術鞭長莫及之處，進行持續通訊、實時監察。 透過平流層，我們可將現有網絡的覆蓋範圍延伸至全球數以十億計無法連接的人口，並實時提供可行分析，大幅提升我們防範和應對山火或其他自然災害的能力。」

Sceye 的 SE2 航班於 2026 年 3 月 25 日上午 8:26（北美山區時間）從新墨西哥州升空。在此飛行中，Sceye：

運作了超過 12 天，由新墨西哥州起飛，並在巴西離岸的國際水域完成任務。

在 6,400 英里的航程中於多個選定地點上空停留超過 88 小時，精準維持及高度，定點半徑更達到低至 1 公里。

完成了能量循環閉合，在每個晝夜週期內都能維持電力、位置及高度。 Sceye 在日間利用太陽能，為夜間運作的電池充電。

完成了壓力循環閉合，在每個晝夜週期內保持飛行器壓力，從而驗證公司首個全自主製造機體的設計。

此飛行標誌著 Sceye 的持久續航計劃圓滿結束。計劃重點是讓飛行時長達到商業要求，並為長時間運作建立穩定的平台配置。 Sceye 現已掌握邁向數月甚至最終長達數年飛行所需的一切數據及配置要求。

Frandsen 續說：「藉此任務，我們滿懷信心地邁向預商用測試飛行，首航預計於今夏登場。 此里程碑正是我們一直努力的目標。 這不單是 Sceye 的一大成就，對快速增長的平流層產業來說也是極大突破。 衷心感謝各位投資者、合作夥伴、客戶、團隊，以及所有讓這一切得以成真的機構。」

在整個持久續航計劃中，Sceye 推進了多個核心系統，包括能量管理、飛行控制、熱能管理及製造，從而減低風險並提升商業運作的就緒程度。 最近，Sceye 發佈了 SceyeCELL，這是同類首創的「空中流動通訊基站」天線，專為從平流層大規模提供高速連接而設計。

Sceye 現正準備在日本進行首次預商用測試飛行，務求成功把回傳連接接入 SoftBank Corp. 的核心網絡，並在緊急及災害應對情況下進行擴展連接的演示。

關於 Sceye

Sceye（讀音與「sky」（天空）相同）於 2014 年創立，是專注發展平流層技術的航天公司，以連繫世界、守護地球為使命。 Sceye 引領高空平台系統 (HAPS) 行業，重點關注普及連接、氣候監測、自然資源管理及災害預防。

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SOURCE Sceye