Společnost Sceye dokončila historický dvanáctidenní let ve stratosféře o délce 6 400 mil a posunula tak lidstvo o krok blíže k nové úrovni infrastruktury
Apr 13, 2026, 08:30 ET
Mise společnosti Sceye podtrhuje pokrok v oblasti dlouhodobých operací ve stratosféře před letem zaměřeným na předkomerční telekomunikace, který se uskuteční letos v létě
MORIARTY, Nové Mexiko, 13. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Sceye, americká firma zabývající se leteckým průmyslem a materiálovými vědami, specializující se na systémy platforem ve vysokých nadmořských výškách (HAPS) pro telekomunikace a monitorování životního prostředí v reálném čase, dnes oznámila úspěšné dokončení svého programu Endurance (Vytrvalost), během kterého systém HAPS „SE2" společnosti Sceye urazil ve stratosféře více než 6 400 mil z Nového Mexika k pobřeží Brazílie a zaznamenal rekordní dobu letu přesahující 12 dní. Mise Sceye úspěšně strávila více než 88 hodin nad operační oblastí, včetně jednoho celého dne nad Novým Mexikem a tří po sobě jdoucích dnů u brazilského pobřeží, než dokončila plánované a řízené ukončení letu.
Program Endurance navazuje na program Řízení dynamiky 2024 společnosti Sceye, v jehož rámci se HAPS společnosti Sceye jako prvnímu podařilo uzavřít energetický cyklus ve stratosféře tím, že si udržel napájení po celý denní a noční cyklus a zároveň si udržel pozici nad operační oblastí. Tato mise dokládá významný pokrok společnosti na cestě ke komerčnímu nasazení a poskytuje konfiguraci, provozní protokoly a data nezbytná pro přechod k letům trvajícím několik měsíců.
„Toto je rozhodující krok k otevření stratosféry jako nové vrstvy infrastruktury," řekl Mikkel Vestergaard Frandsen, zakladatel a generální ředitel společnosti Sceye. „To právě umožňuje Endurance. Schopnost setrvat nad danou oblastí po delší dobu umožňuje trvalé připojení a monitorování v reálném čase tam, kde tradiční sítě a stávající technologie selhávají. Prostřednictvím stratosféry můžeme globálně rozšířit dosah stávajících sítí na miliardy lidí, kteří nejsou připojeni, a poskytovat praktické informace v reálném čase, jež výrazně zlepšují způsob, jakým se připravujeme na lesní požáry nebo jiné přírodní katastrofy a jak na ně reagujeme."
Během letu SE2 společnosti Sceye, který byl zahájen 25. března 2026 v 8:26 ráno MT z Nového Mexika, mise Sceye:
- Byla v provozu po dobu více než 12 dnů, přičemž vzlétla z Nového Mexika a byla dokončena v mezinárodních vodách u pobřeží Brazílie.
- Během letu dlouhého 6 400 mil strávila více než 88 hodin nad několika vybranými lokalitami, přičemž udržovala polohu a výšku a dosáhla poloměru vyhledávání stanic pouhého 1 km.
- Uzavřela energetický okruh a během každého denního a nočního cyklu udržovala výkon, polohu a výšku. Sceye využívá během dne sluneční energii, která nabíjí baterie, které fungují v noci.
- Uzavřela tlakový okruh, udržovala tlak v kosmickém plavidle během každého denního a nočního cyklu a ověřila tak konstrukci prvního trupu, který společnost vyrobila zcela vlastními silami.
Tento let uzavřel program Sceye Endurance, který se zaměřil na sladění délky letu s komerčními požadavky a vytvoření stabilní konfigurace platformy pro dlouhodobé operace. Sceye nyní disponuje všemi potřebnými daty a konfiguračními požadavky, aby mohla pokročit k letům trvajícím měsíce a nakonec i roky.
„Díky této misi s důvěrou postupujeme k našim předkomerčním zkušebním letům, z nichž první je naplánován na letošní léto," pokračoval Frandsen. „Tento milník je vše, o co jsme usilovali. Jedná se o obrovský úspěch nejen pro společnost Sceye, ale i pro rychle rostoucí stratosférický průmysl. Děkujeme našim investorům, partnerům, zákazníkům, týmu a agenturám, které tento úspěch umožnily."
V rámci programu Endurance společnost Sceye zdokonalila klíčové systémy, včetně řízení napájení, řízení letu, řízení teploty a výroby, čímž snížila rizika a zlepšila připravenost na komerční provoz. Nedávno Sceye představila SceyeCELL, svou první anténu typu „mobilní vysílač na obloze", která je navržena tak, aby ze stratosféry poskytovala vysokorychlostní připojení ve velkém měřítku.
Společnost Sceye se nyní připravuje na svůj první předkomerční zkušební let v Japonsku s cílem zajistit úspěšné připojení k páteřní síti společnosti SoftBank Corp. a provést demonstrace rozšířeného připojení v rámci scénářů reakce na mimořádné události a katastrofy.
O společnosti Sceye
Sceye (vyslovuje se „skaj"), založená v roce 2014, je letecká společnost zaměřená na rozvoj stratosférických technologií s cílem propojovat lidi a chránit planetu. Sceye je vedoucím podnikem v odvětví systémů platforem ve vysokých nadmořských výškách (HAPS) a zaměřuje se na univerzální připojení, monitorování klimatu, správu přírodních zdrojů a prevenci katastrof.
