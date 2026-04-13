أكملت شركة Sceye رحلة تاريخية في طبقة الستراتوسفير استمرت 12 يومًا وقطعت 6,400 ميل، مما يمهد لتطوير طبقة جديدة من البنية التحتية لخدمة البشرية

تُبرز مهمة Sceye التقدم في تشغيل المنصات الستراتوسفيرية طويلة المدة، وذلك قبل إطلاق رحلة اتصالات شبه تجارية هذا الصيف

Image of Sceye’s “SE2” HAPS on ascent in New Mexico on March 25, 2026.

موريارتي، نيو مكسيكو، 13 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Sceye، وهي شركة أمريكية لعلوم الطيران والمواد متخصصة في أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) للاتصالات والمراقبة البيئية الفورية، اليوم عن النجاح في استكمال برنامج Endurance الخاص بها، وخلاله قطعت منصة "SE2" التابعة لشركة Sceye أكثر من 6,400 ميل عبر طبقة الستراتوسفير، من ولاية نيو مكسيكو إلى سواحل البرازيل، مُسجلةً زمن طيران قياسي تجاوز 12 يومًا. كما نجحت Sceye في البقاء لأكثر من 88 ساعة فوق منطقة تشغيل محددة، بما في ذلك دورة يومية كاملة فوق نيو مكسيكو وثلاث دورات يومية متتالية قبالة السواحل البرازيلية، قبل إنهاء الرحلة بشكل مخطط ومُنضبط.

استند برنامج Endurance إلى برنامج Control Dynamics الذي نفذته شركة Sceye في عام 2024، حيث أصبحت منصاتها من نوع أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) أول من ينجح في إغلاق حلقة الطاقة في طبقة الستراتوسفير، من خلال الحفاظ على التشغيل طوال دورة كاملة من الليل والنهار مع الاستمرار في التمركز فوق منطقة تشغيل محددة. تُظهر هذه المهمة التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة نحو الإطلاق التجاري، من خلال توفير التكوينات التشغيلية، وبروتوكولات العمل، والبيانات اللازمة للانتقال إلى رحلات تمتد لأشهر.

قال Mikkel Vestergaard Frandsen، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sceye: "هذه هي الخطوة الحاسمة نحو فتح طبقة الستراتوسفير كطبقة جديدة من البنية التحتية". "القدرة على التحمل (Endurance) هي ما يجعل ذلك ممكنًا. فالقدرة على البقاء فوق منطقة معينة لفترات طويلة تتيح اتصالًا مستمرًا ومراقبة آنية في الأماكن التي تعجز فيها الشبكات التقليدية والتقنيات الحالية. ومن خلال الستراتوسفير، يمكننا توسيع نطاق الشبكات الحالية عالميًا ليصل إلى مليارات الأشخاص غير المتصلين، وتقديم رؤى فورية قابلة للتنفيذ تُحسّن بشكل كبير من كيفية استعدادنا والاستجابة لحرائق الغابات أو غيرها من الكوارث الطبيعية".

وخلال رحلة منصة SE2 التابعة لشركة Sceye، والتي انطلقت في 25 مارس 2026 الساعة 8:26 صباحًا بتوقيت ماونتن من ولاية نيو مكسيكو، قامت الشركة بما يلي:

تشغيل المنصة لأكثر من 12 يومًا، حيث أقلعت من نيو مكسيكو وأكملت المهمة في المياه الدولية قبالة سواحل البرازيل.

قضت المنصة أكثر من 88 ساعة فوق عدة مواقع محددة خلال الرحلة التي بلغت 6,400 ميل، مع الحفاظ على الموقع والارتفاع، مُحققةً نصف قطر تمركز ( Station Seeking ) يصل إلى 1 كيلومتر فقط.

نجحت في إغلاق حلقة الطاقة، من خلال الحفاظ على الطاقة والموقع والارتفاع خلال كل دورة ليلية ونهارية. تعتمد شركة Sceye على الطاقة الشمسية خلال النهار لشحن البطاريات، التي تقوم بدورها بتشغيل المنصة ليلًا.

كما نجحت في إغلاق حلقة الضغط، بالحفاظ على ضغط المركبة خلال دورات الليل والنهار، مما يؤكد صحة تصميم أول هيكل تم تصنيعه بالكامل داخليًا لدى الشركة.

هذه الرحلة هي ختامٌ لبرنامج Endurance، الذي ركّز على مواءمة مدة الطيران مع المتطلبات التجارية، وتأسيس تكوين منصة مستقر للعمليات طويلة الأمد. تمتلك Sceye الآن جميع البيانات والمتطلبات التكوينية اللازمة للتقدم نحو رحلات تمتد لأشهر، وصولًا إلى سنوات.

قال Frandsen: "بهذه المهمة، نمضي بثقة نحو رحلاتنا الاختبارية ما قبل التجارية، والتي من المقرر إطلاق أولها هذا الصيف". "هذا الإنجاز يمثل خلاصة ما عملنا من أجله. إنه إنجاز ضخم ليس فقط لشركة Sceye، بل لصناعة الستراتوسفير سريعة النمو. نشكر مستثمرينا وشركاءنا وعملاءنا وفريقنا والجهات التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح".

خلال برنامج Endurance، طوّرت Sceye أنظمتها الأساسية، بما في ذلك إدارة الطاقة، التحكم في الطيران، الإدارة الحرارية، والتصنيع، مما ساهم في تقليل المخاطر وتعزيز الجاهزية للعمليات التجارية. كشفت شركة Sceye مؤخرًا عن تقنية SceyeCELL، وهي أول هوائي من نوعه يُوصف بأنه "برج اتصالات خلوي في السماء"، صُمم لتوفير اتصال عالي السرعة على نطاق واسع انطلاقًا من طبقة الستراتوسفير.

تستعد شركة Sceye حاليًا لإجراء أول رحلة اختبارية ما قبل التجارية في اليابان، بهدف تحقيق اتصال ربط خلفي (Backhaul) ناجح مع الشبكة الأساسية لشركة SoftBank Corp.، بالإضافة إلى تنفيذ عروض توضيحية لتعزيز الاتصال في حالات الطوارئ والاستجابة للكوارث.

نبذة عن شركة Sceye

تأسست Sceye (تُنطق "سكاي") في عام 2014، وهي شركة تعمل في مجال الطيران مُخصصة لتطوير تكنولوجيا الستراتوسفير لربط الناس ببعضهم وحماية الكوكب. تقود Sceye صناعة أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، مع التركيز على الاتصال العالمي، ومراقبة المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، ومنع الكوارث.

للتواصل الإعلامي: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2953516/Sceye_Historic_12_Day_6400_Mile_Stratospheric_Flight.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2484213/sceye_logo_suitcase_logo_full_colour_rgb_1000px_72ppi_ID_a12cb870d06f_Logo.jpg