Sceye achève un vol stratosphérique historique de 12 jours et 6 400 milles au service d'une nouvelle couche d'infrastructures pour l'humanité

La mission de Sceye souligne les progrès réalisés dans les opérations stratosphériques de longue durée avant le vol de télécommunications précommercial cet été

MORIARTY, Nouveau-Mexique, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Sceye, une société américaine d'aérospatiale et des sciences des matériaux spécialisée dans les systèmes de plateforme en haute altitude (HAPS) pour les télécommunications et la surveillance environnementale en temps réel, annonce aujourd'hui la réussite de son programme Endurance, au cours duquel le HAPS « SE2 » de Sceye a parcouru plus de 6 400 milles dans la stratosphère depuis le Nouveau-Mexique jusqu'à la côte du Brésil, constitue un temps de vol record de plus de 12 jours. Sceye a passé plus de 88 heures à rester au-dessus d'une zone d'opérations, y compris un cycle diurne complet au-dessus du Nouveau-Mexique et trois cycles diurnes consécutifs au large de la côte brésilienne avant d'effectuer une terminaison de vol planifiée et contrôlée.

Image of Sceye’s “SE2” HAPS on ascent in New Mexico on March 25, 2026.

Le programme Endurance s'appuie sur le programme Control Dynamics de 2024 de Sceye, durant lequel le HAPS de Sceye est devenu le premier système en stratosphère à rester alimenté pendant un cycle jour/nuit complet tout en maintenant sa position au-dessus d'une zone d'opération. La mission démontre les progrès importants de l'entreprise en matière de déploiement commercial, en fournissant la configuration, les protocoles d'exploitation et les données nécessaires pour passer à des vols d'une durée de plusieurs mois.

« Il s'agit de l'étape finale pour faire de la stratosphère une nouvelle couche d'infrastructure », déclare Mikkel Vestergaard Frandsen, fondateur et chef de la direction de Sceye. « C'est le programme Endurance qui a rendu cela possible. La capacité de rester au-dessus d'une zone pendant de longues périodes permet une connectivité persistante et une surveillance en temps réel lorsque les réseaux traditionnels et les technologies existantes sont insuffisants. Grâce à la stratosphère, nous pouvons étendre la portée des réseaux existants à des milliards de personnes qui ne sont pas connectées et fournir des renseignements exploitables en temps réel qui améliorent considérablement la façon dont nous nous préparons aux incendies de forêt ou à d'autres catastrophes naturelles. »

Pendant le vol du SE2 de Sceye, lancé du Nouveau-Mexique le 25 mars 2026 à 8h26, heure des Rocheuses, Sceye a :

été en opération pendant plus de 12 jours, décollant du Nouveau-Mexique et réalisant la mission dans les eaux internationales au large du Brésil.

passé plus de 88 heures dans plusieurs lieux pendant le vol de 6 400 milles à maintenir sa position et son altitude, obtenant un rayon de recherche de station de seulement 1 km d'altitude.

bouclé la boucle d'alimentation, en maintenant la puissance, la position et l'altitude pendant chaque cycle de jour/nuit. Sceye tire parti de l'énergie solaire pendant la journée pour charger les batteries qui fonctionnent la nuit.

bouclé la boucle de pression, maintenant la pression du véhicule pendant chaque cycle jour/nuit, validant ainsi la conception de la première coque entièrement fabriquée en interne.

Ce vol a conclu le programme Endurance de Sceye, qui était axé sur l'harmonisation de la durée du vol avec les exigences commerciales et sur l'établissement d'une configuration de plateforme stable pour les opérations de longue durée. Sceye répond maintenant à toutes les exigences en matière de données et de configuration pour passer à des vols de plusieurs mois et, par la suite, de plusieurs années.

« Avec cette mission, nous avançons avec confiance vers nos vols d'essai précommerciaux, dont le premier est prévu pour cet été », poursuit Frandsen. « Ce vol est le fruit de tout ce que tout avons entrepris. Il s'agit d'un énorme accomplissement non seulement pour Sceye, mais aussi pour une industrie stratosphérique en pleine croissance. Merci à nos investisseurs, à nos partenaires, à nos clients, à notre équipe et aux agences qui ont rendu ce succès possible. »

Avec le programme Endurance, Sceye a perfectionné les systèmes centraux, y compris la gestion de l'alimentation, le contrôle de vol, la gestion thermique et la fabrication, ce qui a permis de réduire les risques et d'améliorer la préparation aux opérations commerciales. Sceye a récemment présenté SceyeCELL, une antenne de type « station cellulaire dans le ciel » inédite conçue pour offrir une connectivité haute vitesse à grande échelle depuis la stratosphère.

Sceye se prépare maintenant pour son premier vol d'essai précommercial au Japon, dans le but d'assurer une connexion de liaison de retour au réseau central de SoftBank Corp. et d'organiser des démonstrations pour une connectivité élargie lors de scénarios d'intervention en cas d'urgence ou de catastrophe.

À propos de Sceye

Créé en 2014, Sceye (prononcé « sky ») est une entreprise aérospatiale qui se consacre à promouvoir la technologie stratosphérique pour connecter les gens et protéger la planète. Sceye est à la tête de l'industrie des systèmes de plateforme de haute altitude (HAPS), en se concentrant sur la connectivité universelle, la surveillance du climat, la gestion des ressources naturelles et la prévention des catastrophes.

Relations avec la presse : [email protected]

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