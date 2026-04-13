Firma Sceye ukończyła historyczny 12-dniowy lot stratosferyczny o długości 6400 mil, rozwijając nową warstwę infrastruktury dla ludzkości

Misja Sceye pokazuje postęp w zakresie długotrwałych operacji stratosferycznych i poprzedza przedkomercyjny lot telekomunikacyjny, który planowany jest na lato

MORIARTY, N.M., 13 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Sceye, amerykańska firma z branży lotniczo-kosmicznej i materiałów, specjalizująca się w systemach platform stratosferycznych (ang. High-Altitude Platform Systems, HAPS) dla telekomunikacji i monitorowania środowiska w czasie rzeczywistym, ogłosiła dzisiaj pomyślne zakończenie programu Endurance, w ramach którego HAPS „SE2" firmy Sceye przebył ponad 6400 mil w stratosferze z Nowego Meksyku do wybrzeży Brazylii, ustanawiając rekordowy czas lotu przekraczający 12 dni. Sceye z powodzeniem utrzymywał się przez ponad 88 godzin nad obszarem operacyjnym, w tym przez jeden pełny cykl dobowy nad Nowym Meksykiem oraz trzy kolejne cykle dobowe u wybrzeży Brazylii, po czym zakończył lot w zaplanowany i kontrolowany sposób.

Image of Sceye’s “SE2” HAPS on ascent in New Mexico on March 25, 2026.

Program Endurance opierał się na programie Control Dynamics z 2024 roku, w ramach którego HAPS firmy Sceye jako pierwszy w historii zamknął tzw. „pętlę energetyczną" w stratosferze, utrzymując zasilanie przez pełny cykl dzień-noc, jednocześnie pozostając w stabilnej pozycji nad obszarem operacyjnym. Misja pokazuje znaczące postępy firmy w kierunku wdrożeń komercyjnych, dostarczając konfigurację, protokoły operacyjne oraz dane niezbędne do przejścia do lotów trwających miesiące.

„To przełomowy krok w kierunku odblokowania stratosfery jako nowej warstwy infrastruktury" - powiedział Mikkel Vestergaard Frandsen, założyciel i dyrektor generalny Sceye. „To właśnie wytrzymałość (Endurance) to umożliwia. Zdolność utrzymywania się nad danym obszarem przez długi czas pozwala na stałą łączność i monitoring w czasie rzeczywistym tam, gdzie tradycyjne sieci i dotychczasowe technologie zawodzą. Dzięki stratosferze możemy rozszerzyć zasięg dotychczasowych globalnych sieci do miliardów niepodłączonych osób oraz dostarczać dane w czasie rzeczywistym, które znacząco poprawiają sposób przygotowania się i reagowania na pożary lasów i inne katastrofy naturalne".

Podczas lotu SE2, który rozpoczął się 25 marca 2026 o 8:26 czasu górskiego (MT) w Nowym Meksyku, Sceye:

działał przez ponad 12 dni, startując z Nowego Meksyku i kończąc misję na wodach międzynarodowych u wybrzeży Brazylii

spędził ponad 88 godzin nad wybranymi obszarami w trakcie lotu o długości 6400 mil, utrzymując pozycję z dokładnością do promienia nawet 1 km

zamknął „pętlę energetyczną", utrzymując zasilanie, pozycję i wysokość podczas cykli dnia i nocy wykorzystywał energię słoneczną w dzień, która ładowała baterie zasilające system w nocy

zamknął „pętlę ciśnieniową", utrzymując stabilne ciśnienie w powłoce pojazdu w cyklach dobowych, potwierdzając jakość projektu pierwszej w pełni własnej konstrukcji powłoki.

Lot ten zakończył program Endurance, który skupiał się na dopasowaniu czasu trwania lotów do wymagań komercyjnych oraz opracowaniu stabilnej konfiguracji platformy dla długoterminowych operacji. Sceye posiada obecnie wszystkie dane i konfiguracje niezbędne do przejścia do lotów wielomiesięcznych, a w przyszłości nawet wieloletnich.

„Dzięki tej misji pewnie przechodzimy do przedkomercyjnych lotów testowych, z których pierwszy ma wystartować tego lata - dodał Frandsen. - Ten kamień milowy jest zwieńczeniem całej naszej pracy. To ogromne osiągnięcie nie tylko dla Sceye, ale też dla całej dynamicznie rozwijającej się branży stratosferycznej. Dziękujemy naszym inwestorom, partnerom, klientom, zespołowi i agencjom, które pozwoliły osiągnąć ten sukces".

W trakcie programu Endurance firma udoskonaliła kluczowe systemy, w tym zarządzanie energią, sterowanie lotem, kontrolę termiczną oraz procesy produkcyjne, zmniejszając ryzyko i zwiększając gotowość do operacji komercyjnych. Niedawno Sceye zaprezentował SceyeCELL, pierwszą w swoim rodzaju „wieżę komórkową na niebie", która jest anteną zaprojektowaną do dostarczania szerokopasmowej łączności na dużą skalę z poziomu stratosfery.

Sceye przygotowuje się obecnie do swojego pierwszego przedkomercyjnego lotu próbnego w Japonii. Celem jest zapewnienie niezawodnego połączenia dosyłowego (backhaul) do sieci rdzeniowej SoftBank Corp. i przeprowadzenie demonstracji rozszerzonej łączności w trakcie działań podczas sytuacji awaryjnych i klęsk żywiołowych.

Założona w 2014 r. Sceye (czytane jak słowo „sky") jest firmą z branży lotniczo-kosmicznej dążącą do rozwijania technologii stratosferycznych w celu łączenia ludzi i ochrony planety. Sceye przewodzi sektorowi systemów platform stratosferycznych (ang. High-Altitude Platform Systems, HAPS), skupiając się na uniwersalnej łączności, monitorowaniu klimatu, zarządzaniu zasobami naturalnymi i zapobieganiu katastrofom.

