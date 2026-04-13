Sceye завершает исторический 12-дневный полет в стратосфере дальностью 6 400 миль, продвигая новый уровень инфраструктуры для человечества

Миссия Sceye подчеркивает прогресс в долгосрочных стратосферных операциях в преддверии предкоммерческого телекоммуникационного полета этим летом

МОРИАРТИ, шт. Нью-Мехико, 13 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Sceye, американская аэрокосмическая и материаловедческая компания, специализирующаяся на высотных платформенных системах (HAPS) для телекоммуникаций и мониторинга окружающей среды в режиме реального времени, сегодня объявила об успешном завершении своей программы Endurance, в ходе которой Sceye HAPS SE2 преодолел более 6 400 миль в стратосфере от Нью-Мексико до побережья Бразилии, отметив рекордное время полета — более 12 дней. Дирижабль Sceye успешно провел более 88 часов, находясь над районом работы, в том числе один полный дневной полет над Нью-Мексико и три последовательных дневных полета у бразильского побережья, прежде чем планово и контролируемо завершить полет.

Image of Sceye's "SE2" HAPS on ascent in New Mexico on March 25, 2026.

Программа Endurance основана на программе Control Dynamics 2024 от Sceye, в которой HAPS Sceye стал первым, кто замкнул силовую петлю в стратосфере, оставаясь включенным в течение полного цикла день-ночь, сохраняя при этом положение над рабочей зоной. Миссия демонстрирует значительные успехи компании в коммерческом развертывании, предоставляя конфигурацию, протоколы операций и данные, необходимые для перехода к многомесячным полетам.

«Это определяющий шаг к открытию стратосферы как нового уровня инфраструктуры», — сказал Миккель Вестергаард Франдсен (Mikkel Vestergaard Frandsen), основатель и генеральный директор Sceye. «Endurance делает это возможным. Возможность оставаться над областью в течение длительных периодов времени обеспечивает постоянную связь и мониторинг в режиме реального времени там, где традиционные сети и существующие технологии не справляются. Через стратосферу мы можем расширить охват существующих сетей по всему миру до миллиардов людей, которые не подключены, и предоставить практические идеи в режиме реального времени, которые значительно улучшат нашу подготовку к лесным пожарам или другим стихийным бедствиям и реагирование на них».

Во время полета Sceye SE2, который стартовал 25 марта 2026 года в 8:26 утра по московскому времени из Нью-Мексико, Sceye:

Эксплуатировался более 12 дней, вылетел из Нью-Мексико и завершил миссию в международных водах у побережья Бразилии.

Провел более 88 часов в нескольких выбранных местах во время полета на расстояние 6 400 миль, сохраняя положение и высоту, достигнув радиуса поиска станции до 1 км.

Замкнутый контур питания, поддерживающий мощность, положение и высоту в течение каждого дневного и ночного цикла. Sceye использует солнечную энергию в дневное время, которая заряжает батареи, работающие в ночное время.

Замкнутый контур давления, поддержание давления в транспортном средстве в течение каждого дневного и ночного цикла, проверка конструкции первого полностью собственного корпуса компании.

Этот полет завершил программу Endurance от Sceye, в которой основное внимание уделялось согласованию продолжительности полета с коммерческими требованиями и созданию стабильной конфигурации платформы для длительных операций. Теперь у Sceye есть все необходимые данные и требования к конфигурации, чтобы работать над многомесячными и многолетними полетами.

«С этой миссией мы уверенно продвигаемся к нашим предкоммерческим испытательным полетам, первый из которых запланирован на это лето», — продолжил Франдсен (Frandsen). «Этот важный этап — то, над чем мы все это время работали. Это огромное достижение не только для Sceye, но и для быстрорастущей стратосферной отрасли. Спасибо нашим инвесторам, партнерам, клиентам, команде и агентствам, которые сделали этот успех возможным».

В рамках программы Endurance Sceye внедряет передовые базовые системы, включая управление питанием, управление полетом, управление температурой и производство, снижая риски и повышая готовность к коммерческим операциям. Недавно Sceye представила SceyeCELL, свою первую в своем роде «вышку сотовой связи в небе», предназначенную для обеспечения масштабируемой высокоскоростной связи из стратосферы.

В настоящее время Sceye готовится к своему первому предкоммерческому испытательному полету в Японии с целью обеспечения успешного транзитного соединения с базовой сетью SoftBank Corp. и проведения демонстраций для расширения возможностей подключения во время сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.

О Sceye

Основанная в 2014 году, компания Sceye (произносится «скай») — аэрокосмическая компания, занимающаяся продвижением стратосферных технологий для соединения людей и защиты планеты. Sceye является лидером в области систем высотных платформ (HAPS), уделяя особое внимание обеспечению повсеместной связи, мониторингу климата, управлению природными ресурсами и предотвращению стихийных бедствий.

