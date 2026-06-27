Seção sobre Cadeia de Manufatura Avançada da CISCE destaca a economia de baixa altitude, a cadeia de valor da aviação e as inovações em novos materiais

PEQUIM, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Com o tema "Tornando a produção mais eficiente", a Seção de Cadeia de Manufatura Avançada da Quarta Exposição Internacional da Cadeia de Suprimento da China (CISCE) apresenta a cadeia de valor da manufatura, desde P&D e projeto até materiais avançados, componentes essenciais, manufatura inteligente e equipamentos de ponta. A exposição destaca o papel da manufatura avançada no incentivo à adoção de tecnologias e no apoio à colaboração internacional.

Cadeia de manufatura avançada: tornando a produção mais eficiente

A Zona Econômica de Baixa Altitude, com 1.000 metros quadrados, reúne mais de 30 empresas já estabelecidas e startups de Xangai, Zhejiang, Jiangsu, Shenzhen e outras regiões. A Zona apresenta sistemas completos de aeronaves, componentes essenciais e aplicações em situações reais, incluindo resposta a emergências e logística inteligente, ilustrando a evolução do setor para a implantação comercial.

No setor de aviação, a Airbus está expondo ao lado dos 15 principais fabricantes aeroespaciais de todo o mundo, abrangendo toda a cadeia de valor da aviação — desde materiais avançados, fixadores e aeroestruturas até serviços operacionais e reciclagem de materiais compostos. Em 22 de junho, a Airbus, o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) e a Corporação da Indústria Aeronáutica da China (AVIC) organizaram em conjunto o fórum "Finanças Impulsionando o Setor Aeronáutico", que reuniu representantes dos setores aeronáutico e financeiro para discutir a colaboração entre os setores.

O segmento de novos materiais destaca os avanços na tecnologia de materiais. A Jilin Chemical Fiber está apresentando sua fibra de carbono de altíssima resistência do tipo T1200, a fibra de carbono com maior resistência produzida atualmente em escala industrial em todo o mundo. O material pode ser utilizado em diversas aplicações, desde a fabricação de aeronaves comerciais até a exploração do espaço sideral. A Sinochem está apresentando um portfólio integrado de materiais para robôs humanoides, incluindo pele flexível biomimética e cabos tendinosos para mãos robóticas. A Aluminum Corporation of China está exibindo materiais e componentes avançados, incluindo materiais em alumínio para a aeronave de passageiros C919, materiais leves para carrocerias automotivas, lentes de germânio para infravermelho, alumina especial e produtos de cobre de alto desempenho.

Expositores internacionais, entre os quais a Siemens e a Honeywell, estão lançando produtos pela primeira vez na China, incluindo agentes de IA industrial, sistemas inteligentes de apoio à tomada de decisões e tecnologias de baixo carbono, o que reflete a integração contínua das empresas multinacionais com o ecossistema industrial chinês.

A participação intersetorial é outra característica fundamental da exposição deste ano. O Grupo Gree está fazendo sua estreia na CISCE com exposições focadas em fábricas inteligentes e manufatura de precisão. O Grupo Wuliangye, por sua vez, passou da Seção da Cadeia da Agricultura Verde para a Seção da Cadeia de Manufatura Avançada, apresentando produtos que vão além de seu negócio principal de bebidas destiladas, incluindo máquinas-ferramentas de precisão, peças automotivas e isoladores de ultra-alta tensão, refletindo sua expansão para a manufatura avançada.

A exposição também reúne PMEs especializadas e líderes do setor, fortalecendo a colaboração e a resiliência da cadeia de suprimentos.

FONTE China International Supply Chain Expo