La section consacrée à la chaîne de fabrication de pointe au salon CISCE met en avant l'économie de basse altitude, la chaîne de valeur de l'aviation et des innovations en matière de nouveaux matériaux

PÉKIN, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sur le thème « Making Production More Efficient » (Rendre la production plus efficace), la section « Advanced Manufacturing Chain » (Chaîne de fabrication de pointe) du quatrième Salon international de la chaîne d'approvisionnement en Chine (CISCE) présente la chaîne de valeur de la fabrication, de la R&D et de la conception aux matériaux de pointe en passant par les composants critiques, la fabrication intelligente et les équipements haut de gamme. L'exposition met en avant le rôle de la fabrication de pointe dans la promotion de l'adoption des technologies et le soutien à la collaboration internationale.

Advanced Manufacturing Chain: Making Manufacturing More Efficient

D'une superficie de 1 000 mètres carrés, la zone économique de basse altitude rassemble plus de 30 entreprises bien établies et startups originaires de Shanghai, du Zhejiang, du Jiangsu, de Shenzhen et d'autres régions. La zone présente des systèmes aéronautiques complets, des composants essentiels et des applications concrètes, notamment dans les domaines de l'intervention d'urgence et de la logistique intelligente, illustrant ainsi l'évolution du secteur vers une mise en œuvre commerciale.

Dans le secteur de l'aviation, Airbus expose aux côtés de 15 grands constructeurs aéronautiques du monde entier, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aéronautique – des matériaux de pointe aux éléments d'assemblages et aux structures aéronautiques, en passant par les services opérationnels et le recyclage des composites. Le 22 juin, Airbus, la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) et la Société chinoise de l'industrie aéronautique (AVIC) ont organisé conjointement le forum intitulé « Finance Empowering the Aviation Industry » (La finance au service de l'industrie aéronautique), qui a réuni des acteurs des secteurs de l'aéronautique et de la finance afin de discuter des possibilités de collaboration industrielle.

La section consacrée aux nouveaux matériaux met en avant les avancées en matière de technologie des matériaux. Jilin Chemical Fiber présente sa fibre de carbone ultra-résistante de grade T1200, la fibre de carbone la plus résistante actuellement produite à l'échelle industrielle à l'échelle mondiale. Ce matériau présente des applications potentielles allant de la construction d'avions commerciaux à l'exploration de l'espace lointain. Sinochem présente une gamme intégrée de matériaux destinés aux robots humanoïdes, comprenant notamment une peau flexible biomimétique et des câbles tendineux pour les mains robotiques. Aluminum Corporation of China présente des matériaux et des composants de pointe, notamment des matériaux en aluminium destinés à l'avion de ligne C919, des matériaux légers pour carrosseries automobiles, des lentilles en germanium pour l'infrarouge, des alumines de spécialité et des produits en cuivre haute performance.

Des exposants internationaux, parmi lesquels Siemens et Honeywell, lancent pour la première fois en Chine des produits tels que des agents d'IA industriels, des systèmes intelligents d'aide à la décision et des technologies à faible empreinte carbone, ce qui témoigne de l'intégration croissante des multinationales dans l'écosystème manufacturier de la Chine.

La participation intersectorielle est un autre élément phare du salon de cette année. Le groupe Gree fait ses débuts au salon CISCE avec des stands consacrés aux usines intelligentes et à la fabrication de précision. Le groupe Wuliangye, quant à lui, est passé de la section « Green Agriculture Chain » (Filière de l'agriculture verte) à la section « Advanced Manufacturing Chain » (Chaîne de fabrication de pointe), présentant des produits qui vont au-delà de son activité principale dans le domaine des spiritueux, notamment des machines-outils de précision, des pièces automobiles et des isolateurs à très haute tension, ce qui témoigne de son expansion dans le secteur de la fabrication de pointe.

Le salon rassemble également des PME spécialisées et des leaders du secteur, ce qui renforce la collaboration et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.