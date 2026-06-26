CISCE ชูเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ ห่วงโซ่คุณค่าการบิน และนวัตกรรมวัสดุใหม่ ในส่วนจัดแสดงห่วงโซ่การผลิตขั้นสูง
News provided byChina International Supply Chain Expo
26 Jun, 2026, 15:10 CST
ปักกิ่ง, 26 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- งาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม "Making Production More Efficient" ในส่วนห่วงโซ่การผลิตขั้นสูงได้นำเสนอห่วงโซ่คุณค่าของภาคการผลิตครบวงจร ตั้งแต่งานวิจัยและพัฒนา การออกแบบ วัสดุขั้นสูง ชิ้นส่วนสำคัญ การผลิตอัจฉริยะ ไปจนถึงอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ โดยเน้นบทบาทของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงในการผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
โซนเศรษฐกิจการบินระดับต่ำขนาด 1,000 ตารางเมตร ได้รวบรวมบริษัทและสตาร์ตอัปกว่า 30 รายจากเซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง เจียงซู เซินเจิ้น และภูมิภาคอื่น ๆ โดยจัดแสดงระบบอากาศยานครบวงจร ชิ้นส่วนสำคัญ และการใช้งานจริง เช่น งานกู้ภัยฉุกเฉินและโลจิสติกส์อัจฉริยะ สะท้อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์
สำหรับภาคการบิน Airbus ได้เข้าร่วมจัดแสดงร่วมกับผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำ 15 รายจากทั่วโลก ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่าด้านการบิน ตั้งแต่วัสดุขั้นสูง ตัวยึด และโครงสร้างอากาศยาน ไปจนถึงบริการด้านการดำเนินงานและการรีไซเคิลวัสดุคอมโพสิต เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 Airbus, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) และ Aviation Industry Corporation of China (AVIC) ได้ร่วมกันจัดเวที "Finance Empowering the Aviation Industry" เพื่อรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการบินและการเงินมาร่วมหารือความร่วมมือในอุตสาหกรรม
โซนวัสดุใหม่ยังนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีวัสดุ โดย Jilin Chemical Fiber จัดแสดงคาร์บอนไฟเบอร์เกรด T1200 ที่มีความแข็งแรงสูงพิเศษ ซึ่งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงสูงที่สุดที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน วัสดุดังกล่าวมีศักยภาพการใช้งานตั้งแต่การผลิตอากาศยานเชิงพาณิชย์ไปจนถึงการสำรวจอวกาศ ขณะที่ Sinochem นำเสนอพอร์ตโฟลิโอวัสดุแบบบูรณาการสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ รวมถึงผิวหนังยืดหยุ่นเชิงชีวเลียนแบบ และสายเอ็นสำหรับมือหุ่นยนต์ ด้าน Aluminum Corporation of China จัดแสดงวัสดุและชิ้นส่วนขั้นสูง เช่น วัสดุอะลูมิเนียมสำหรับเครื่องบินโดยสาร C919 วัสดุตัวถังรถยนต์น้ำหนักเบา เลนส์เจอร์เมเนียมอินฟราเรด อะลูมินาพิเศษ และผลิตภัณฑ์ทองแดงประสิทธิภาพสูง
ด้านผู้แสดงสินค้าระดับนานาชาติรวมถึง Siemens และ Honeywell ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน เช่น เอเจนต์ AI สำหรับอุตสาหกรรม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะ และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ สะท้อนการบูรณาการที่ต่อเนื่องของบริษัทข้ามชาติในระบบนิเวศการผลิตของจีน
การมีส่วนร่วมข้ามภาคอุตสาหกรรมยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของงานในปีนี้ โดย Gree Group ได้เปิดตัวใน CISCE เป็นครั้งแรก โดยจัดแสดงเกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะและการผลิตความแม่นยำ ขณะที่ Wuliangye Group ได้ย้ายจากส่วนห่วงโซ่เกษตรสีเขียวไปยังส่วนห่วงโซ่การผลิตขั้นสูง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากธุรกิจสุรา เช่น เครื่องจักรความแม่นยำ ชิ้นส่วนยานยนต์ และฉนวนแรงดันสูงพิเศษ สะท้อนการขยายตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง
งานครั้งนี้ยังได้รวบรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะทางและผู้นำอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
SOURCE China International Supply Chain Expo
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