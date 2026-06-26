Zon Rantaian Pembuatan Termaju di CISCE Tampilkan Ekonomi Altitud Rendah, Rantaian Nilai Penerbangan dan Inovasi Bahan Baharu

BEIJING, 26 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Bertemakan "Menjadikan Pengeluaran Lebih Cekap", Zon Rantaian Pembuatan Termaju di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) Keempat mempersembahkan keseluruhan rantaian nilai pembuatan, daripada R&D dan reka bentuk kepada bahan termaju, komponen kritikal, pembuatan pintar dan peralatan berteknologi tinggi. Pameran ini mengetengahkan peranan pembuatan termaju dalam memacu penggunaan teknologi serta menyokong kerjasama antarabangsa.

Advanced Manufacturing Chain: Making Manufacturing More Efficient

Zon Ekonomi Altitud Rendah seluas 1,000 meter persegi menghimpunkan lebih daripada 30 syarikat mapan dan syarikat pemula dari Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Shenzhen dan wilayah-wilayah lain. Zon ini mempamerkan sistem pesawat yang lengkap, komponen kritikal serta aplikasi dunia sebenar, termasuk tindak balas kecemasan dan logistik pintar, sekali gus menggambarkan perkembangan sektor tersebut ke arah penggunaan komersial.

Dalam sektor penerbangan, Airbus menyertai pameran bersama 15 pengeluar aeroangkasa terkemuka dari seluruh dunia yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai penerbangan, daripada bahan termaju, pengikat dan struktur aero, sehingga kepada perkhidmatan operasi dan kitar semula bahan komposit. Pada 22 Jun, Airbus, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) dan Aviation Industry Corporation of China (AVIC) bersama-sama menganjurkan forum "Finance Empowering the Aviation Industry", yang menghimpunkan pihak berkepentingan daripada sektor penerbangan dan kewangan bagi membincangkan kerjasama industri.

Segmen bahan baharu pula mengetengahkan kemajuan dalam teknologi bahan. Jilin Chemical Fiber mempamerkan gentian karbon berkekuatan ultra tinggi gred T1200, iaitu gentian karbon berkekuatan tertinggi yang kini dihasilkan pada skala perindustrian di seluruh dunia. Bahan tersebut berpotensi digunakan dalam pelbagai aplikasi, daripada pembuatan pesawat komersial sehingga penerokaan angkasa lepas. Sinochem memperkenalkan portfolio bahan bersepadu untuk robot humanoid, termasuk kulit fleksibel biomimetik dan kabel tendon bagi tangan robot. Aluminum Corporation of China pula mempamerkan bahan dan komponen termaju, termasuk bahan aluminium untuk pesawat penumpang C919, bahan ringan untuk badan kenderaan, kanta germanium inframerah, alumina khusus dan produk tembaga berprestasi tinggi.

Pempamer antarabangsa termasuk Siemens dan Honeywell turut membuat penampilan sulung produk mereka di China, termasuk ejen AI perindustrian, sistem sokongan keputusan pintar dan teknologi rendah karbon, yang mencerminkan integrasi berterusan syarikat multinasional dalam ekosistem pembuatan China.

Penyertaan rentas sektor turut menjadi satu lagi ciri utama pameran tahun ini. Gree Group membuat penampilan sulung di CISCE dengan mempamerkan inovasi yang memberi tumpuan kepada kilang pintar dan pembuatan berketepatan tinggi. Sementara itu, Wuliangye Group berpindah daripada Zon Rantaian Pertanian Hijau ke Zon Rantaian Pembuatan Termaju, dengan mempamerkan produk di luar perniagaan teras minuman kerasnya, termasuk mesin perkakas berketepatan tinggi, alat ganti automotif dan penebat voltan ultra tinggi, sekali gus mencerminkan pengembangannya ke dalam sektor pembuatan termaju.

Pameran ini turut menghimpunkan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) khusus serta peneraju industri, sekali gus memperkukuh kerjasama dan daya tahan rantaian bekalan.

SOURCE China International Supply Chain Expo