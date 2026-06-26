- La sección de Cadena de Fabricación Avanzada en CISCE destaca la economía de baja altitud, la cadena de valor de la aviación y las innovaciones en nuevos materiales

PEKÍN, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "Haciendo la producción más eficiente", la sección de Cadena de Fabricación Avanzada de la Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) ha dado a conocer la cadena de valor de la fabricación, abarcando desde I+D y diseño hasta materiales avanzados, componentes críticos, fabricación inteligente y equipos de alta gama. La exposición subraya el papel de la fabricación avanzada en el impulso de la adopción de tecnología y el apoyo a la colaboración internacional.

Advanced Manufacturing Chain: Making Manufacturing More Efficient

La Zona Económica de Baja Altitud, de 1.000 metros cuadrados, reúne a más de 30 empresas consolidadas y empresas de nueva creación de Shanghái, Zhejiang, Jiangsu, Shenzhen y otras regiones. La zona exhibe sistemas aeronáuticos completos, componentes críticos y aplicaciones reales, incluyendo respuesta a emergencias y logística inteligente, lo que ilustra la transición del sector hacia el despliegue comercial.

Dentro del sector de la aviación, Airbus expone junto a 15 fabricantes aeroespaciales líderes de todo el mundo, abarcando toda la cadena de valor de la aviación: desde materiales avanzados, fijaciones y aeroestructuras hasta servicios operativos y reciclaje de materiales compuestos. El 22 de junio, Airbus, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y la Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC) organizaron conjuntamente el foro "Finanzas que impulsan la industria de la aviación", reuniendo a las partes interesadas de los sectores de la aviación y las finanzas para debatir sobre la colaboración en la industria.

El nuevo segmento de materiales destaca los avances en tecnología de materiales. Jilin Chemical Fiber presenta su fibra de carbono de ultra alta resistencia de grado T1200, la fibra de carbono de mayor resistencia que se produce actualmente a escala industrial en todo el mundo. Este material cuenta con aplicaciones potenciales que van desde la fabricación de aeronaves comerciales hasta la exploración del espacio profundo. Sinochem presenta una cartera integrada de materiales para robots humanoides, que incluye piel flexible biomimética y cables de tendones para manos robóticas. Aluminum Corporation of China exhibe materiales y componentes avanzados, incluidos materiales de aluminio para el avión de pasajeros C919, materiales ligeros para carrocerías de automóviles, lentes de germanio infrarrojas, alúmina especial y productos de cobre de alto rendimiento.

Expositores internacionales como Siemens y Honeywell están presentando sus productos en China, incluyendo agentes de IA industrial, sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones y tecnologías bajas en carbono, lo que refleja la continua integración de las empresas multinacionales en el ecosistema de fabricación de China.

La participación entre sectores es otro aspecto clave de la exposición de este año. Gree Group debuta en CISCE con exposiciones centradas en fábricas inteligentes y fabricación de precisión. Por su parte, Wuliangye Group se traslada de la sección de Cadena de Agricultura Verde a la de Cadena de Fabricación Avanzada, donde presenta productos que van más allá de su negocio principal de bebidas espirituosas, incluyendo máquinas herramienta de precisión, piezas de automoción y aisladores de ultra alta tensión, lo que refleja su expansión hacia la fabricación avanzada.

La exposición reúne además a PYMES especializadas y líderes de la industria, y sirve para fortalecer la colaboración y la resiliencia de la cadena de suministro.