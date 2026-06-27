CISCE 첨단 제조 체인 섹션, 저고도 경제, 항공 밸류 체인 및 신소재 혁신 조명

베이징 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- '생산 효율성 극대화(Making Production More Efficient)'라는 주제로 열린 제4회 중국국제공급망엑스포(CISCE)의 첨단 제조 체인 부문(Advanced Manufacturing Chain Section)은 연구개발(R&D) 및 설계부터 첨단 소재, 핵심 부품, 지능형 제조, 고성능 장비에 이르는 제조 밸류 체인을 선보인다. 이번 전시는 기술 도입을 촉진하고 국제 협력을 지원하는 첨단 제조의 역할을 강조한다.

1000제곱미터 규모의 저고도 경제 구역(Low-Altitude Economy Zone)에는 상하이, 저장, 장쑤, 선전 등 지역의 기존 기업과 스타트업 30여 곳이 참여했다. 이 구역은 완제기 시스템, 핵심 부품, 긴급 대응과 스마트 물류를 포함한 실제 적용 사례를 선보이며 해당 부문이 상업적 도입 단계로 나아가고 있음을 보여준다.

Advanced Manufacturing Chain: Making Manufacturing More Efficient

항공 부문에서는 에어버스(Airbus)가 전 세계 주요 항공우주 제조업체 15곳과 함께 전시에 참여해 첨단 소재, 패스너, 항공 구조물부터 운영 서비스와 복합재 재활용에 이르는 전체 항공 밸류 체인을 아우른다. 6월 22일 에어버스, 중국공상은행(Industrial and Commercial Bank of China, ICBC), 중국항공공업집단(Aviation Industry Corporation of China, AVIC)은 공동으로 '금융을 통한 항공 산업역량 강화(Finance Empowering the Aviation Industry)' 포럼을 개최하고, 항공 및 금융 부문 이해관계자들을 한자리에 모아 산업 협력을 논의했다.

신소재 부문은 소재 기술의 발전을 조명한다. 지린화학섬유(Jilin Chemical Fiber)는 현재 전 세계에서 산업 규모로 생산되는 탄소섬유 가운데 강도가 가장 높은 T1200급 초고강도 탄소섬유를 선보인다. 이 소재는 상업용 항공기 제조부터 심우주 탐사에 이르기까지 다양한 분야에 적용될 잠재력을 지니고 있다. 시노켐(Sinochem)은 휴머노이드 로봇용 통합 소재 포트폴리오를 선보이며, 여기에는 생체모방 유연 피부와 로봇 손용 힘줄 케이블이 포함된다. 중국알루미늄공사(Aluminum Corporation of China)는 C919 여객기용 알루미늄 소재, 경량 자동차 차체 소재, 적외선 게르마늄 렌즈, 특수 알루미나, 고성능 구리 제품 등 첨단 소재와 부품을 전시한다.

지멘스(Siemens)와 허니웰(Honeywell)을 포함한 해외 참가업체들은 산업용 AI 에이전트, 지능형 의사결정 지원 시스템, 저탄소 기술 등 제품을 중국에서 처음 공개하며, 다국적 기업들이 중국 제조 생태계에 지속적으로 통합되고 있음을 보여준다.

업종을 넘나드는 참여도 올해 전시의 또 다른 핵심 특징이다. 그리 그룹(Gree Group)은 스마트 공장과 정밀 제조에 초점을 맞춘 전시로 CISCE에 처음 참가했다. 한편 우량예 그룹(Wuliangye Group)은 녹색 농업 체인 부문(Green Agriculture Chain Section)에서 첨단 제조 체인 부문으로 자리를 옮겨, 주류라는 핵심 사업을 넘어 정밀 공작기계, 자동차 부품, 초고압 절연체 등 제품을 선보이며 첨단 제조 분야로의 확장을 보여준다.

이번 전시는 전문 중소기업과 업계 선도 기업도 한자리에 모아 협력과 공급망 회복력 강화를 도모한다.

SOURCE China International Supply Chain Expo