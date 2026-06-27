La sección de la Cadena de Fabricación Avanzada en la CISCE destaca la economía de baja altitud, la cadena de valor de la aviación y las innovaciones en nuevos materiales

PEKÍN, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con el tema "Hacer que la fabricación sea más eficiente", la sección de la Cadena de Fabricación Avanzada en la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés) presenta la cadena de valor de la fabricación, desde la investigación y el desarrollo y el diseño hasta los materiales avanzados, los componentes críticos, la fabricación inteligente y los equipos de alta gama. La exposición destaca el papel de la fabricación avanzada en el impulso de la adopción de tecnología y el apoyo a la colaboración internacional.

Cadena de Fabricación Avanzada: hacer que la fabricación sea más eficiente

La zona de economía de baja altitud de 1.000 metros cuadrados reúne a más de 30 empresas establecidas y empresas emergentes de Shanghái, Zhejiang, Jiangsu, Shenzhen y otras regiones. La zona muestra sistemas aeronáuticos completos, componentes críticos y aplicaciones en el mundo real, incluyendo la respuesta ante emergencias y la logística inteligente, lo que ilustra el avance del sector hacia el despliegue comercial.

En el sector de la aviación, Airbus tiene su exposición junto con 15 fabricantes aeroespaciales líderes de todo el mundo, para cubrir la cadena de valor completa de la aviación, desde materiales avanzados, dispositivos de sujeción y estructuras aeronáuticas hasta servicios operativos y reciclaje de compuestos. El 22 de junio, Airbus, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés) y la Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC, por sus siglas en inglés) organizaron de forma conjunta el foro "Las finanzas potencian la industria de la aviación", el cual reunió a las partes interesadas de los sectores de la aviación y las finanzas para discutir la colaboración industrial.

El segmento de nuevos materiales destaca los avances en la tecnología de materiales. Jilin Chemical Fiber exhibe su fibra de carbono de resistencia ultraalta de grado T1200, la fibra de carbono de mayor resistencia producida actualmente a escala industrial en todo el mundo. El material cuenta con usos potenciales desde la fabricación de aviones comerciales hasta la exploración del espacio profundo. Sinochem presenta una cartera de materiales integrada para robots humanoides, incluyendo piel flexible biomimética y cables de tendón para manos robóticas. Aluminum Corporation of China exhibe materiales y componentes avanzados, incluyendo materiales de aluminio para el avión de pasajeros C919, materiales ligeros para carrocerías de automóviles, lentes de germanio infrarrojo, alúmina especial y productos de cobre de alto rendimiento.

Los expositores internacionales, incluyendo Siemens y Honeywell, presentan productos en China por primera vez, incluyendo agentes de inteligencia artificial industrial, sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones y tecnologías de baja emisión de carbono, lo que refleja la continua integración de las empresas multinacionales en el ecosistema de fabricación de China.

La participación intersectorial es otra característica clave de la exposición de este año. Gree Group hace su debut en la CISCE con exposiciones centradas en fábricas inteligentes y fabricación de precisión. Por su parte, Wuliangye Group se ha trasladado de la sección de la Cadena de Agricultura Ecológica a la sección de la Cadena de Fabricación Avanzada, y muestra productos más allá de su negocio principal de bebidas espirituosas, incluyendo máquinas herramienta de precisión, piezas de automóvil y aislantes de ultra alta tensión, lo que refleja su expansión hacia la fabricación avanzada.

La exposición también reúne a pequeñas y medianas empresas especializadas y a líderes del sector, lo que fortalece la colaboración y la resiliencia de la cadena de suministro.

FUENTE China International Supply Chain Expo