A SERES apresenta inovações líderes do setor na Auto Guangzhou, ditando o ritmo para o futuro

GUANGZHOU, China, 23 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A linha completa de produtos AITO e as mais recentes conquistas tecnológicas da SERES foram apresentadas na Exposição Internacional do Automóvel de Guangzhou. A Plataforma SERES MF 2.0 também foi lançada com grande destaque.

A Inteligência redefine o luxo: linha completa de modelos AITO em exposição

SERES apresenta inovações líderes do setor na Auto Guangzhou (PRNewsfoto/SERES) Leon He, presidente do Grupo SERES e da MF Platform 2.0 (PRNewsfoto/SERES)

O salão do automóvel deste ano marca a maior presença da AITO em termos de escala e linha de produtos. Os produtos mais recentes de toda a série AITO foram exibidos em conjunto, com entregas acumuladas que ultrapassam 900.000 unidades. Entre eles, o AITO M9 e o AITO M8 são campeões de vendas em seus respectivos segmentos de preço de 500.000 RMB e 400.000 RMB.

O estande recém-reformado de 1.700 metros quadrados da AITO apresentou áreas de exibição de tecnologia e experiência de luxo, interpretando vividamente a declaração da marca "A Inteligência Redefine o Luxo".

Lançada a plataforma SERES MF 2.0, definindo novos patamares para a mobilidade inteligente do futuro

A Plataforma SERES MF 2.0 foi lançada oficialmente no evento. Guiada pela Inteligência Panorâmica e construída sobre uma base de segurança inteligente, esta plataforma representa uma atualização abrangente em Energia Inteligente, Chassi Inteligente, Arquitetura EEA e Espaço Inteligente. Trata-se de uma plataforma impulsionada por IA para veículos elétricos inteligentes.

As mais recentes conquistas tecnológicas também foram exibidas, incluindo um extensor de autonomia 2.0T e um sistema extensor de autonomia ultra-integrado 14 em 1, fazendo sua estreia em um salão do automóvel doméstico.

A base de usuários AITO ultrapassa 900.000, a quilometragem total de condução assistida excede 4,45 bilhões de quilômetros

Até o momento, a AITO conquistou a confiança de 900.000 usuários. A quilometragem total percorrida por seus veículos elétricos inteligentes de autonomia estendida ultrapassou 21,4 bilhões de quilômetros, com a condução puramente elétrica respondendo por 70% dessa distância. A quilometragem acumulada de condução assistida excedeu 4,45 bilhões de quilômetros.

Além disso, a AITO forneceu assistência de serviço 266.000 vezes e economizou aos usuários mais de 440.000 horas em tempo de manutenção por meio de diagnósticos remotos, estabelecendo um novo padrão para serviço premium.

A SERES continuará a desenvolver produtos de ponta para os usuários, caracterizados por alta segurança, alta qualidade, alta confiabilidade, alto desempenho e alto valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830310/SERES_Showcases_Industry_Leading_Innovations_at_Auto_Guangzhou.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830311/Leon_He_President_SERES_Group_MF_Platform_2_0.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2767806/5638510/SERES_Logo.jpg

FONTE SERES