Shanghai Electric apresenta "O Poder da Integração" na WFES 2026, com Soluções Energéticas Abrangentes para o Oriente Médio

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) teve uma presença marcante na World Future Energy Summit (WFES) 2026, inaugurada hoje no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi. Na cúpula, a empresa apresentou suas soluções energéticas para todos os cenários, incluindo energia solar, dessalinização, armazenamento híbrido de energia, hidrogênio e combustíveis verdes, demonstrando seu compromisso em capacitar o Oriente Médio para a construção de um ecossistema energético resiliente, inteligente e sustentável.

O Oriente Médio é dotado de abundantes recursos de petróleo e gás e de amplo potencial solar, mas enfrenta escassez de água, o que torna seu caminho de transição energética particularmente complexo.

Sendo um dos maiores e mais influentes eventos de energia renovável no Oriente Médio e no Norte da África, o WFES reúne formuladores de políticas globais, líderes do setor e inovadores tecnológicos para abordar os desafios da transição energética e promover soluções de energia sustentável.

"A transição energética não é uma simples combinação de tecnologias individuais." "Trata-se de uma iniciativa de nível sistémico", declarou Zhu Weiwen, Diretor Adjunto de Marketing do Grupo de Geração de Energia Elétrica de Xangai. "A Shanghai Electric atua como integradora de sistemas. Consideramos a integração de energias renováveis em larga escala, a estabilidade da rede elétrica, a produção de combustíveis verdes e a descarbonização industrial como um todo interligado, o que nos permite oferecer caminhos de transição viáveis a clientes no Oriente Médio."

Nesse contexto, a exposição da Shanghai Electric adotou um design imersivo, baseado em cenários, apresentando quatro zonas de soluções integradas que ilustram toda a cadeia de valor da energia — desde a geração e o armazenamento até a conversão e a utilização eficiente.

Na zona Solar e Hídrica Integradas, projetos como o Dubai Solar Park foram destacados como referência, demonstrando a integração complementar de energia solar concentrada, energia fotovoltaica e armazenamento de energia para o fornecimento de eletricidade 24 horas por dia. A zona também apresentou capacidades de dessalinização de água do mar da Shanghai Electric, incluindo seu domínio das tecnologias de destilação multiefeito (MED) baseada em calor e de osmose reversa (RO) baseada em membranas.

A zona Grid Support and Hybrid Storage concentrou-se na estabilidade da rede sob elevada penetração de energias renováveis. A Shanghai Electric destacou sua solução de "armazenamento de energia por volante de inércia mais condensador síncrono", que fornece suporte de inércia crítico e regulação de frequência rápida. A solução foi implementada em diversos projetos, incluindo a usina fotovoltaica de Peñasco, no México.

Na zona Power-to-X e Energia de Hidrogênio, a Shanghai Electric apresentou seus eletrolisadores da série Bristack®, que têm o menor consumo de energia do setor, com 3,94 kWh/Nm³, juntamente com um modelo em escala do Projeto de Demonstração de Metanol Verde de Taonan, na Província de Jilin, na China. Sendo o primeiro projeto de demonstração de metanol verde em larga escala da China, ele integra hidrogênio gerado a partir de energia eólica com tecnologia de produção de metanol verde à base de biomassa e obteve a certificação ISCC da UE para todo o processo.

A zona Zero-Carbon Industrial Parks ilustrou caminhos para que parques industriais de alto consumo energético alcancem a transformação para uma economia de baixo carbono através da sinergia entre turbinas industriais de alta eficiência e sistemas inteligentes de gestão de energia, permitindo melhorias na eficiência ao nível do sistema e do despacho inteligente.

Cada solução apresentada no estande da Shanghai Electric é respaldada por projetos comprovados. Desde o projeto fotovoltaico AI Sadawi de 2 GW na Arábia Saudita e o projeto de dessalinização de água do mar Safi em Marrocos, até a usina termelétrica a gás de Pancevo na Sérvia e o projeto de metanol verde de Taonan na China, esses projetos em vários países e cenários de aplicação destacam a capacidade da Shanghai Electric de fornecer sistemas de energia integrados complexos e inter-regionais.

No primeiro dia da cúpula, a Shanghai Electric organizou diversas apresentações técnicas sobre temas regionais importantes, como a integração entre energia e dessalinização, combustíveis verdes e estabilidade da rede elétrica, o que atrai grande interesse dos participantes do setor.

Como parceira confiável em sistemas de energia, a Shanghai Electric continua ajudando o Oriente Médio e os mercados globais a transformar recursos naturais abundantes em energia sustentável, confiável e limpa para o futuro.

