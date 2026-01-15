Shanghai Electric predstavuje na veľtrhu WFES 2026 „Silu integrácie": komplexné energetické riešenia pre Blízky východ.

Shanghai Electric

Jan 15, 2026, 10:22 ET

ABÚ ZABÍ, SAE, 15. január 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) sa výrazne uviedla na Svetovom samite o budúcej energii (WFES) 2026, ktorý sa dnes otvoril v Národnom výstavnom centre v Abú Zabí. Na samite spoločnosť predstavila svoje komplexné energetické riešenia vrátane solárnej energie, odsoľovania, hybridného skladovania energie, vodíkovej energie a zelených palív. Preukázala tak svoj záväzok posilniť postavenie Blízkeho východu pri budovaní odolného, inteligentného a udržateľného energetického ekosystému.

Blízky východ má bohaté zdroje ropy a plynu, ako aj rozsiahly solárny potenciál, čelí však nedostatku vody, kvôli čomu je jeho cesta k energetickej transformácii mimoriadne zložitá.

Ako jedno z najväčších a najvplyvnejších podujatí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Blízkom východe a v severnej Afrike spája WFES globálnych tvorcov politík, lídrov v tomto odvetví a technologických inovátorov s cieľom riešiť výzvy energetickej transformácie a podporovať riešenia v oblasti udržateľnej energie.

„Energetická transformácia nepredstavuje len jednoduchú kombináciu jednotlivých technológií. Ide o záväzok na systémovej úrovni," povedal Zhu Weiwen, zástupca riaditeľa marketingu v spoločnosti Shanghai Electric Power Generation Group. „Spoločnosť Shanghai Electric pôsobí ako integrátor systémov. Integráciu obnoviteľných zdrojov s vysokou penetráciou, stabilitu siete, výrobu zelených palív a priemyselnú dekarbonizáciu vnímame ako prepojený celok, vďaka ktorému môžeme poskytovať zákazníkom na Blízkom východe realizovateľné prechodné cesty."

V tomto kontexte bola expozícia spoločnosti Shanghai Electric zostavená v pohlcujúcom dizajne na základe scenárov a predstavila štyri integrované zóny riešení, ktoré ilustrujú celý energetický hodnotový reťazec – od výroby a skladovania až po konverziu a efektívne využitie.

V zóne pre Integrovanú solárnu a vodnú energiu boli projekty ako napríklad solárny park v Dubaji vyzdvihnuté ako referenčné projekty, ktoré demonštrujú komplementárnu integráciu koncentrovanej solárnej energie, fotovoltickej energie a skladovania energie pre 24-hodinové zásobovanie elektrinou. Táto zóna tiež prezentovala schopnosti spoločnosti Shanghai Electric v oblasti odsoľovania morskej vody vrátane jej zvládnutia technológií viacúčelovej destilácie na báze tepelnej energie (MED) a membránovej reverznej osmózy (RO).

Zóna pod názvom Podpora siete a hybridné skladovanie sa zamerala na stabilitu siete pri vysokej miere penetrácie obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť Shanghai Electric zdôraznila svoje riešenie „zotrvačníkového skladovania energie a synchrónneho kondenzátora", ktoré poskytuje kritickú podporu zotrvačnosti a rýchlu reguláciu frekvencie. Toto riešenie bolo nasadené vo viacerých projektoch vrátane fotovoltickej elektrárne Penasco v Mexiku.

V zóne Power-to-X a vodíková energia predstavila spoločnosť Shanghai Electric svoje elektrolyzéry série Bristack® s najvyššou spotrebou energie v odvetví 3,94 kWh/Nm³ spolu s modelom ukážkového projektu Taonan Green Methanol v čínskej provincii Jilin. Ako prvý rozsiahly ukážkový projekt zeleného metanolu v Číne integruje vodík vyrobený z veternej energie s technológiou výroby zeleného metanolu na báze biomasy a získal kompletnú certifikáciu ISCC EÚ.

Zóna Priemyselné parky s nulovými emisiami uhlíka ilustrovala možnosti pre priemyselné parky s vysokou spotrebou energie k dosiahnutiu nízkouhlíkovej transformácie prostredníctvom synergie vysokoúčinných priemyselných turbín a inteligentných systémov riadenia energie, v rámci zlepšovania efektívnosti na úrovni systému a inteligentného dispečingu.

Každé riešenie prezentované na stánku spoločnosti Shanghai Electric je podložené preukázanou realizáciou projektu. Od 2 GW fotovoltického projektu AI Sadawi v Saudskej Arábii a projektu odsoľovania morskej vody Safi v Maroku až po plynovú elektráreň Pančevo v Srbsku a projekt Taonan Green Methanol v Číne, tieto projekty v rôznych krajinách a rôzne scenáre využitia podčiarkujú schopnosť spoločnosti Shanghai Electric dodávať komplexné, medziregionálne integrované energetické systémy.

V prvý deň samitu usporiadala spoločnosť Shanghai Electric viacero technických prezentácií zameraných na kľúčové regionálne témy, ako je prepojenie energetiky a odsoľovania, zelené palivá a stabilita siete, ktoré prilákali veľký záujem účastníkov z odvetvia. 

Shanghai Electric ako dôveryhodný partner v oblasti energetických systémov neustále pomáha trhom na Blízkom východe aj globálnym trhom transformovať bohaté prírodné zdroje na udržateľnú, spoľahlivú a zelenú energiu budúcnosti.

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.shanghai-electric.com/group_en/

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2862430/WFES2026.mp4
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

