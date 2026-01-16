شنغهاي إلكتريك تستعرض "قوة التكامل" في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 بحلول طاقة شاملة لكافة السيناريوهات في الشرق الأوسط

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- سجلت شركة Shanghai Electric (شنغهاي إلكتريك) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز: SEHK: 2727، وفي بورصة شنغهاي تحت الرمز: SSE: 601727) حضوراً بارزاً في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) 2026، التي افتتحت أعمالها اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. واستعرضت الشركة خلال القمة حلول طاقة شاملة لكافة السيناريوهات، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وتحلية المياه، والتخزين الهجين للطاقة، وطاقة الهيدروجين، والوقود الأخضر، مما يبرهن على التزامها بتمكين منطقة الشرق الأوسط من بناء منظومة طاقة مرنة وذكية ومستدامة.

Speed Speed

تتمتع منطقة الشرق الأوسط بموارد وفيرة من النفط والغاز وإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية، إلا أنها تواجه في الوقت ذاته شحاً في المياه، مما يجعل مسار تحوّل الطاقة فيها معقداً بشكل فريد.

وباعتبارها واحدة من أكبر وأكثر الفعاليات تأثيراً في مجال الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجمع القمة العالمية لطاقة المستقبل صُنّاع السياسات العالميين وقادة الصناعة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا لمعالجة تحديات تحوّل الطاقة وتعزيز حلول الطاقة المستدامة.

وفي هذا السياق، صرّح تشو ويون، نائب مدير التسويق في مجموعة Shanghai Electric Power Generation Group، قائلاً: "إن تحوّل الطاقة ليس مجرد مزيج بسيط من التقنيات الفردية، بل هو عملية على مستوى النظام ككل". وأضاف: "تعمل شركة Shanghai Electric بصفتها جهة متخصصة في تكامل الأنظمة. فنحن ننظر إلى دمج الطاقة المتجددة بنِسَب اختراق عالية، واستقرار الشبكة، وإنتاج الوقود الأخضر، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي ككلٍّ مترابط، مما يمكّننا من توفير مسارات تحوّل قابلة للتنفيذ للعملاء في الشرق الأوسط".

وعلى ضوء هذه الخلفية، اعتمد معرض Shanghai Electric تصميماً غامراً قائماً على السيناريوهات، حيث قدّم أربع مناطق حلول متكاملة توضح سلسلة القيمة الكاملة لمنظومة الطاقة، بدءًا من التوليد والتخزين ووصولاً إلى التحويل والاستخدام الكفء.

في منطقة المياه والطاقة الشمسية المتكاملة (Integrated Solar and Water)، تم تسليط الضوء على مشاريع مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية كمشاريع مرجعية توضح التكامل المتناغم بين الطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الكهروضوئية، وتخزين الطاقة لتوفير إمدادات كهرباء على مدار 24 ساعة. كما استعرضت المنطقة قدرات Shanghai Electric في مجال تحلية مياه البحر، بما في ذلك إتقانها لكل من تقنيات التقطير متعدد التأثيرات (MED) القائمة على الحرارة وتقنيات التناضح العكسي (RO) القائمة على الأغشية.

ركزت منطقة دعم الشبكة والتخزين الهجين (Grid Support and Hybrid Storage) على استقرار الشبكة في ظل نسب الاختراق العالية للطاقة المتجددة. وسلّطت Shanghai Electric الضوء على حل "تخزين الطاقة بالحدافة (Flywheel) بالإضافة إلى المكثِّفات المتزامنة"، والذي يوفر دعماً حرجاً للقصور الذاتي وتنظيم التردد السريع. وقد جرى تطبيق هذا الحل في مشاريع متعددة، بما في ذلك محطة "بيناسكو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المكسيك.

وفي منطقة تحويل الطاقة إلى منتجات متعددة وطاقة الهيدروجين (Power-to-X and Hydrogen Energy)، عرضت Shanghai Electric سلسلة المحلِّلات الكهربائية Bristack®، التي تتميز بمستوى استهلاك للطاقة رائد في الصناعة يبلغ (3.94) كيلوواط ساعة/متر مكعب معياري (Nm³)، إلى جانب نموذج مصغر لمشروع "تاونان" التجريبي للميثانول الأخضر في مقاطعة جيلين في الصين. وبصفته أول مشروع تجريبي واسع النطاق للميثانول الأخضر في الصين، فإنه يدمج الهيدروجين المولّد من طاقة الرياح مع تكنولوجيا إنتاج الميثانول الأخضر القائم على الكتلة الحيوية، وقد حصل على شهادة الاستدامة الدولية والكربون (ISCC EU) للعملية الكاملة.

أما منطقة المجمعات الصناعية صفرية الكربون (Zero-Carbon Industrial Parks) فقد أوضحت مسارات للمجمعات الصناعية ذات الاستهلاك العالي للطاقة لتحقيق التحوّل منخفض الكربون من خلال تآزر التوربينات الصناعية عالية الكفاءة وأنظمة إدارة الطاقة الذكية، مما يتيح تحسينات في الكفاءة على مستوى النظام والإرسال الذكي للطاقة.

كل حل تم عرضه في جناح Shanghai Electric مدعوم بمشاريع تم تسليمها بنجاح. فمن مشروع "السعداوي" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط في المملكة العربية السعودية ومشروع محطة آسفي لتحلية مياه البحر في المغرب، إلى محطة "بانتشيفو" لتوليد الطاقة بالغاز في صربيا ومشروع "تاونان" للميثانول الأخضر في الصين، وتؤكد هذه المشاريع، عبر دول متعددة وسيناريوهات تطبيق متنوعة، قدرة Shanghai Electric على تقديم أنظمة طاقة متكاملة ومعقدة عابرة للحدود.

وفي اليوم الأول من القمة، استضافت Shanghai Electric العديد من العروض التقنية التعريفية المتنقلة التي تناولت مواضيع إقليمية رئيسية مثل الربط بين الطاقة وتحلية المياه، والوقود الأخضر، واستقرار الشبكة، مما جذب اهتماماً قوياً من المشاركين في الصناعة.

بصفتها شريكاً موثوقاً في أنظمة الطاقة، تواصل Shanghai Electric مساعدة الشرق الأوسط والأسواق العالمية على تحويل الموارد الطبيعية الوفيرة إلى طاقة مستدامة وموثوقة وخضراء للمستقبل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.shanghai-electric.com/group_en

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2862430/WFES2026.mp4

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg