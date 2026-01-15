Shanghai Electric präsentiert auf der WFES 2026 „Die Kraft der Integration" mit umfassenden Energielösungen für den Nahen Osten

ABU DHABI, VAE, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) hatte einen vielbeachteten Auftritt auf dem World Future Energy Summit (WFES) 2026, der heute im Abu Dhabi National Exhibition Center eröffnet wurde. Auf dem Gipfel präsentierte das Unternehmen seine umfassenden Energielösungen, darunter Solarenergie, Entsalzung, hybride Energiespeicherung, Wasserstoffenergie und grüne Kraftstoffe, und demonstrierte damit sein Engagement, den Nahen Osten beim Aufbau eines widerstandsfähigen, intelligenten und nachhaltigen Energieökosystems zu unterstützen.

Der Nahe Osten verfügt über reichhaltige Öl- und Gasvorkommen und ein großes Solarpotenzial, ist jedoch mit Wasserknappheit konfrontiert, was seinen Weg zur Energiewende besonders komplex macht.

Als eine der größten und einflussreichsten Veranstaltungen zum Thema erneuerbare Energien im Nahen Osten und Nordafrika bringt die WFES globale Entscheidungsträger, Branchenführer und Technologieinnovatoren zusammen, um die Herausforderungen der Energiewende anzugehen und nachhaltige Energielösungen zu fördern.

„Die Energiewende ist nicht einfach eine Kombination einzelner Technologien. Es handelt sich um ein Unterfangen auf Systemebene", sagte Zhu Weiwen, stellvertretender Marketingdirektor der Shanghai Electric Power Generation Group. „Shanghai Electric fungiert als Systemintegrator. Wir betrachten die Integration erneuerbarer Energien mit hoher Durchdringung, Netzstabilität, die Produktion grüner Brennstoffe und die Dekarbonisierung der Industrie als ein miteinander verbundenes Ganzes, das es uns ermöglicht, unseren Kunden im Nahen Osten umsetzbare Wege zur Energiewende aufzuzeigen."

Vor diesem Hintergrund präsentierte Shanghai Electric auf seiner Ausstellung ein immersives, szenariobasiertes Design mit vier integrierten Lösungsbereichen, die die gesamte Energiewertschöpfungskette veranschaulichen – von der Erzeugung und Speicherung bis zur Umwandlung und effizienten Nutzung.

Im Bereich Integrierte Solar- und Wassertechnologie wurden Projekte wie der Dubai Solar Park als Referenzprojekte hervorgehoben, die die komplementäre Integration von konzentrierter Solarenergie, Photovoltaik und Energiespeicherung für eine 24-Stunden-Stromversorgung demonstrieren. Der Bereich präsentierte auch die Meerwasserentsalzungskapazitäten von Shanghai Electric, einschließlich seiner Kompetenz in den Bereichen thermische Mehrfachverdampfung (MED) und membranbasierte Umkehrosmose (RO).

Der Bereich Netzunterstützung und Hybridspeicher konzentrierte sich auf die Netzstabilität bei hoher Durchdringung mit erneuerbaren Energien. Shanghai Electric stellte seine Lösung „Flywheel-Energiespeicher plus Synchronspulen" vor, die wichtige Trägheitsunterstützung und schnelle Frequenzregelung bietet. Die Lösung wurde bereits in mehreren Projekten eingesetzt, darunter im Photovoltaikkraftwerk Penasco in Mexiko.

Im Bereich Power-to-X und Wasserstoffenergie präsentierte Shanghai Electric seine Elektrolyseure der Bristack®-Serie, die sich durch einen branchenführenden Energieverbrauch von 3,94 kWh/Nm³ auszeichnen, sowie ein maßstabsgetreues Modell des Taonan Green Methanol Demonstration Project in der chinesischen Provinz Jilin. Als Chinas erstes groß angelegtes Demonstrationsprojekt für grünes Methanol integriert es aus Windkraft gewonnenen Wasserstoff mit einer auf Biomasse basierenden Technologie zur Herstellung von grünem Methanol und hat die ISCC-EU-Zertifizierung für den gesamten Prozess erhalten.

Der Bereich CO₂-neutrale Gewerbeparks zeigte Wege auf, wie energieintensive Industrieparks durch die Synergie von hocheffizienten Industrieturbinen und intelligenten Energiemanagementsystemen eine kohlenstoffarme Transformation erreichen können, die Effizienzsteigerungen auf Systemebene und eine intelligente Verteilung ermöglicht.

Jede der am Stand von Shanghai Electric vorgestellten Lösungen wird durch bewährte Projektumsetzungen untermauert. Vom 2-GW-Photovoltaikprojekt AI Sadawi in Saudi-Arabien und dem Meerwasserentsalzungsprojekt Safi in Marokko bis hin zum Gaskraftwerk Pancevo in Serbien und dem Projekt für grünes Methanol in Taonan in China unterstreichen diese Projekte in verschiedenen Ländern und Anwendungsszenarien die Fähigkeit von Shanghai Electric, komplexe, regionenübergreifende integrierte Energiesysteme zu liefern.

Am ersten Tag des Gipfels veranstaltete Shanghai Electric mehrere technische Roadshows zu wichtigen regionalen Themen wie Energie-Entsalzungskopplung, grüne Kraftstoffe und Netzstabilität, die großes Interesse bei den Teilnehmern aus der Industrie weckten.

Als vertrauenswürdiger Partner für Energiesysteme unterstützt Shanghai Electric den Nahen Osten und die globalen Märkte weiterhin dabei, reichhaltige natürliche Ressourcen in nachhaltige, zuverlässige und grüne Energie für die Zukunft umzuwandeln.

