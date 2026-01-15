Компания Shanghai Electric демонстрирует «Энергию интеграции» на конференции WFES 2026, представив энергетические решения для полного набора сценариев на Ближнем Востоке

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 16 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) заметно выступила на конференции World Future Energy Summit (WFES) 2026, открывшейся сегодня в Национальном выставочном центре Абу-Даби. На саммите компания показала свои энергетические решения для полного набора сценариев, включая солнечную энергетику, опреснение воды, гибридное хранение энергии, водородную энергетику и производство экологичных видов топлива, продемонстрировав приверженность расширению возможностей Ближнего Востока в плане развития надежной, интеллектуальной и устойчивой энергетической экосистемы.

Ближний Восток наделен богатыми нефтяными и газовыми ресурсами, а также изобильным солнечным потенциалом, но сталкивается с нехваткой воды, что создает уникальные сложности для энергетического перехода региона.

Являясь одним из крупнейших и наиболее влиятельных мероприятий в области возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке и в Северной Африке, конференция WFES собирает мировых политиков, лидеров отрасли и технологических новаторов для преодоления трудностей энергетического перехода и продвижения устойчивых энергетических решений.

«Энергетический переход — это не просто сочетание отдельных технологий. Это начинание системного уровня, — сказал Чжу Вэйвэнь (Zhu Weiwen), заместитель директора по маркетингу Shanghai Electric Power Generation Group. — Компания Shanghai Electric выступает в роли системного интегратора. Мы рассматриваем глубокую интеграцию с возобновляемыми источниками энергии, стабильность энергосистемы, производство экологически чистого топлива и промышленную декарбонизацию как взаимосвязанное целое, что позволяет нам предлагать реализуемые пути перехода для клиентов на Ближнем Востоке».

На этом фоне для экспозиции Shanghai Electric была выбрана реалистичная, основанная на сценариях компоновка, представляющая четыре зоны интегрированных решений, которые иллюстрируют полную цепочку создания стоимости в энергетике — от производства и хранения энергии до ее преобразования и эффективного использования.

В интегрированной солнечной и водной зоне такие проекты, как Solar Park в Дубае, были представлены в качестве эталонных проектов, демонстрирующих взаимодополняющую интеграцию конценторной солнечной энергетики, фотоэлектрической энергетики и хранилища энергии для круглосуточного электроснабжения. В этой зоне также были представлены возможности Shanghai Electric в области опреснения морской воды, включая образцы технологий термической многоколонной дистилляции (MED) и мембранного обратного осмоса (RO).

Зона поддержки энергосистемы и гибридного хранилища была ориентирована на стабильность энергосистемы в условиях глубокой интеграции возобновляемых источников энергии. Компания Shanghai Electric особо подчеркнула свое решение «маховиковая система хранения энергии плюс синхронный конденсатор», которое обеспечивает критически важную поддержку инерции и быстрое регулирование частоты. Это решение было развернуто в нескольких проектах, включая фотоэлектрическую электростанцию Penasco в Мексике.

В зоне преобразования энергии (Power-to-X) и водородной энергетики компания Shanghai Electric продемонстрировала свои электролизные установки серии Bristack® с лучшим в отрасли уровнем энергопотребления 3,94 кВтч/Нм³, а также масштабную модель демонстрационного проекта по производству зеленого метанола Taonan в провинции Цзилинь, Китай. Являясь первым крупномасштабным демонстрационным проектом по производству зеленого метанола в Китае, он интегрирует выработку водорода за счет ветровой электроэнергии с технологией производства зеленого метанола на основе биомассы и получил полную сертификацию ISCC ЕС.

Зона индустриальных парков с нулевым балансом выбросов углерода продемонстрировала пути создания индустриальных парков с высоким потреблением энергии для достижения низкоуглеродной трансформации за счет синергии высокоэффективных промышленных турбин и интеллектуальных систем управления энергопотреблением, дающих возможность повысить эффективность на системном уровне и обеспечить интеллектуальную диспетчеризацию.

Каждое решение, представленное на стенде компании Shanghai Electric, подкреплено подтвержденным выполнением проектов. От проекта фотоэлектрической станции AI Sadawi мощностью 2 ГВт в Саудовской Аравии и проекта опреснения морской воды Safi в Марокко до газовой электростанции Pancevo в Сербии и проекта по производству зеленого метанола Taonan в Китае — эти проекты в нескольких странах и разные сценарии применения подчеркивают способность Shanghai Electric поставлять сложные межрегиональные интегрированные энергетические системы.

В первый день саммита компания Shanghai Electric провела несколько технических выездных презентаций, посвященных главным региональным темам, таким как сочетание выработки энергии с опреснением, зеленые виды топлива и стабильность энергосистемы, которые вызвали большой интерес участников отрасли.

Выступая в качестве надежного партнера по энергосистемам, компания Shanghai Electric продолжает помогать Ближнему Востоку и глобальным рынкам превращать богатые природные ресурсы в устойчивую, надежную и зеленую энергию будущего.

