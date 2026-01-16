Shanghai Electric presenta "El poder de la integración" en WFES 2026, con soluciones energéticas completas para Medio Oriente

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) tuvo una destacada presencia en la Cumbre Mundial sobre la Energía del Futuro (WFES) 2026, que se inauguró hoy en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi. En la cumbre, la empresa presentó sus soluciones energéticas para todo tipo de situaciones, incluidas la energía solar, la desalinización, el almacenamiento híbrido de energía, la energía de hidrógeno y los combustibles ecológicos, lo que demuestra su compromiso de empoderar a Medio Oriente en la construcción de un ecosistema energético resiliente, inteligente y sostenible.

La región de Medio Oriente cuenta con abundantes recursos de petróleo y gas y un gran potencial solar, pero se enfrenta a la escasez de agua, lo que hace que su transición energética sea especialmente compleja.

Como uno de los eventos sobre energías renovables más grandes e influyentes de Medio Oriente y el norte de África, la WFES reúne a responsables políticos, líderes industriales e innovadores tecnológicos de todo el mundo para abordar los desafíos de la transición energética y promover soluciones energéticas sostenibles.

"La transición energética no es una simple combinación de tecnologías individuales. Es una tarea a nivel de sistema", afirmó Zhu Weiwen, subdirector de Marketing de Shanghai Electric Power Generation Group. "Shanghai Electric actúa como integrador de sistemas. Consideramos que la integración de energías renovables de alta penetración, la estabilidad de la red, la producción de combustibles ecológicos y la descarbonización industrial forman un todo interconectado, lo que nos permite ofrecer vías de transición viables para nuestros clientes de Medio Oriente".

En este contexto, la exposición de Shanghai Electric adoptó un diseño inmersivo basado en escenarios, al presentar cuatro zonas de soluciones integradas que ilustran toda la cadena de valor de la energía, desde la generación y el almacenamiento hasta la conversión y la utilización eficiente.

En la zona de Soluciones integrales de energía solar y agua, se destacaron proyectos como el Parque Solar de Dubái como proyectos de referencia que demuestran la integración complementaria de la energía solar concentrada, la energía fotovoltaica y el almacenamiento de energía para el suministro eléctrico las 24 horas del día. La zona también mostró las capacidades de desalinización de agua de mar de Shanghai Electric, incluido su dominio de las tecnologías de destilación multiefecto (MED, por sus siglas en inglés), basada en calor, y de ósmosis inversa (RO, por sus siglas en inglés), basada en membranas.

La zona Soporte de red y almacenamiento híbrido se centró en la estabilidad de la red con una alta penetración de energías renovables. Shanghai Electric destacó su solución de "almacenamiento de energía en volante de inercia más condensador síncrono", que proporciona un apoyo crítico a la inercia y una rápida regulación de la frecuencia. La solución se ha implementado en diversos proyectos, incluida la planta de energía fotovoltaica de Peñasco, en México.

En la zona Power-to-X y energía de hidrógeno, Shanghai Electric presentó sus electrolizadores de la serie Bristack®, que cuentan con un nivel de consumo energético líder en el sector de 3,94 kWh/Nm³, junto con una maqueta a escala del proyecto de demostración de metanol verde de Taonan en la provincia de Jilin, China. Como primer proyecto de demostración a gran escala de metanol verde en China, integra el hidrógeno generado por energía eólica con la tecnología de producción de metanol verde a partir de biomasa y ha obtenido la certificación ISCC UE para todo el proceso.

La zona Parques industriales con cero emisiones de carbono ilustró las vías para que los parques industriales con alto consumo energético logren una transformación con bajas emisiones de carbono mediante la sinergia de turbinas industriales de alta eficiencia y sistemas inteligentes de gestión energética, lo que permite mejoras en la eficiencia a nivel del sistema y un despacho inteligente.

Cada solución presentada en el stand de Shanghai Electric está respaldada por proyectos exitosamente implementados. Desde el proyecto fotovoltaico AI Sadawi de 2 GW en Arabia Saudita y el proyecto de desalinización de agua de mar de Safi en Marruecos, hasta la central eléctrica de gas de Pancevo en Serbia y el proyecto de metanol verde de Taonan en China, estos proyectos en varios países y escenarios de aplicación ponen de relieve la capacidad de Shanghai Electric para ofrecer sistemas energéticos integrados complejos y transregionales.

Durante el primer día de la cumbre, Shanghai Electric organizó varias presentaciones técnicas itinerantes en las que se abordaron temas regionales clave, como la combinación de energía y desalinización, los combustibles ecológicos y la estabilidad de la red eléctrica, lo que despertó un gran interés entre los participantes del sector.

Como socio de confianza en sistemas energéticos, Shanghai Electric sigue ayudando a los mercados de Medio Oriente y del resto del mundo a transformar sus abundantes recursos naturales en energía sostenible, confiable y ecológica para el futuro.

