Shanghai Electric prezentuje „Siłę integracji" podczas Światowego Szczytu Energetyki Przyszłości WFES 2026, oferując kompleksowe rozwiązania energetyczne dla Bliskiego Wschodu

ABU ZABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 15 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) zrobiła duże wrażenie podczas światowego szczytu poświęconego energii przyszłości (World Future Energy Summit, WFES) 2026, który rozpoczął się dzisiaj w Abu Dhabi National Exhibition Center. Podczas szczytu firma zaprezentowała swoje kompleksowe rozwiązania energetyczne obejmujące energię słoneczną, odsalanie, hybrydowe magazynowanie energii, energię wodorową i ekologiczne paliwa, demonstrując swoje zaangażowanie we wspieranie Bliskiego Wschodu w budowaniu odpornego, inteligentnego i zrównoważonego ekosystemu energetycznego.

Bliski Wschód jest bogaty w zasoby ropy naftowej i gazu oraz ma duży potencjał słoneczny, ale boryka się z problemem niedoboru wody, co sprawia, że jego droga do transformacji energetycznej jest wyjątkowo złożona.

WFES, jedno z największych i najbardziej wpływowych wydarzeń poświęconych energii odnawialnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gromadzi światowych decydentów, liderów branży i innowatorów technologicznych, aby wspólnie podejmować wyzwania związane z transformacją energetyczną i promować zrównoważone rozwiązania energetyczne.

„Transformacja energetyczna nie polega jedynie na połączeniu poszczególnych technologii. Jest to przedsięwzięcie na poziomie systemowym - powiedział Zhu Weiwen, zastępca dyrektora ds. marketingu w Shanghai Electric Power Generation Group. - Shanghai Electric pełni rolę integratora systemowego. Postrzegamy szerokie wykorzystanie energii odnawialnej, stabilność sieci energetycznej, produkcję ekologicznych paliw i dekarbonizację przemysłu jako wzajemnie powiązane elementy, co pozwala nam oferować klientom z Bliskiego Wschodu realne ścieżki transformacji".

W tym kontekście wystawa Shanghai Electric miała charakter immersyjny i opierała się na scenariuszach. Zaprezentowano cztery strefy zintegrowanych rozwiązań, które ilustrują cały łańcuch wartości energii - od wytwarzania i magazynowania po konwersję i efektywne wykorzystanie.

W strefie zintegrowanych rozwiązań solarnych i wodnych jako projekty referencyjne przedstawiono między innymi Dubai Solar Park, który stanowi przykład komplementarnej integracji skoncentrowanej energii słonecznej, energii fotowoltaicznej i magazynowania energii w celu zapewnienia całodobowego zaopatrzenia w energię elektryczną. W strefie tej zaprezentowano również możliwości Shanghai Electric w zakresie odsalania wody morskiej, w tym doskonałą znajomość technologii wielostopniowej destylacji termicznej (MED) oraz odwróconej osmozy membranowej (RO).

W strefie wsparcia sieci i magazynowania hybrydowego skupiono się na stabilności sieci przy wysokim udziale energii odnawialnej. Shanghai Electric zwróciło uwagę na swoje rozwiązanie polegające na magazynowaniu energii w kole zamachowym i synchronicznym kondensatorze, które zapewnia krytyczne wsparcie bezwładnościowe i szybką regulację częstotliwości. Rozwiązanie to zostało wdrożone w wielu projektach, w tym w elektrowni fotowoltaicznej Penasco w Meksyku.

W strefie poświęconej technologii Power-to-X i energii wodorowej firma Shanghai Electric zaprezentowała elektrolizery z serii Bristack® charakteryzujące się wiodącym w branży poziomem zużycia energii wynoszącym 3,94 kWh/Nm8, a także model projektu demonstracyjnego Taonan Green Methanol dotyczącego produkcji ekologicznego metanolu w Taonan w prowincji Jilin w Chinach. Jako pierwszy w Chinach projekt demonstracyjny na dużą skalę związany z ekologicznym metanolem, łączy on wodór wytwarzany z energii wiatrowej z technologią produkcji ekologicznego metanolu z biomasy i uzyskał certyfikat ISCC EU dla całego procesu.

W strefie parków przemysłowych o zerowej emisji dwutlenku węgla przedstawiono sposoby, dzięki którym parki przemysłowe o wysokim zużyciu energii mogą osiągnąć transformację niskoemisyjną poprzez synergię wysokowydajnych turbin przemysłowych i inteligentnych systemów zarządzania energią, umożliwiających poprawę wydajności na poziomie systemu i inteligentną dystrybucję.

Każde rozwiązanie zaprezentowane na stoisku Shanghai Electric jest oparte na sprawdzonych projektach. Od projektu fotowoltaicznego AI Sadawi o mocy 2 GW w Arabii Saudyjskiej i projektu odsalania wody morskiej Safi w Maroku, po elektrownię gazową Pancevo w Serbii i projekt Taonan Green Methanol w Chinach - te projekty realizowane w wielu krajach i scenariuszach zastosowań podkreślają zdolność Shanghai Electric do realizacji złożonych, międzyregionalnych zintegrowanych systemów energetycznych.

Pierwszego dnia szczytu firma Shanghai Electric zorganizowała szereg prezentacji technicznych poświęconych kluczowym zagadnieniom regionalnym, takim jak połączenie energii i odsalania, ekologiczne paliwa i stabilność sieci energetycznej, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników z branży.

Jako zaufany partner w dziedzinie systemów energetycznych, Shanghai Electric nieustannie pomaga krajom Bliskiego Wschodu i rynkom globalnym przekształcać bogate zasoby naturalne w zrównoważoną, niezawodną i ekologiczną energię przyszłości.

