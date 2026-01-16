Shanghai ElectricがWFES2026で「統合の力」を披露、中東向け包括的エネルギーソリューションを提案

アブダビ（UAE）,2026年1月16日 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric（SEHK：2727、SSE: 601727）が、アブダビ国立展示場で本日開幕した世界未来エネルギーサミット（WFES）2026に登場し、注目を集めた。サミットでは、太陽光発電、海水淡水化、ハイブリッド蓄電、水素エネルギー、グリーン燃料など、同社の包括的なエネルギーソリューションを紹介し、中東地域が強靭で知能的かつ持続可能なエネルギーエコシステムを構築する取り組みを支援するという同社のコミットメントを示した。

中東地域は豊富な石油・ガス資源と太陽光発電の潜在力に恵まれているが、一方で水不足に直面しており、エネルギー転換の道筋は非常に複雑である。

Speed Speed

中東・北アフリカで最大かつ最も影響力のある再生可能エネルギーイベントの1つであるWFESは、エネルギー転換の課題に取り組み、持続可能なエネルギーソリューションを推進するために、世界の政策決定者、業界リーダー、技術革新者が一堂に会する。

「エネルギー転換は、個々の技術の単純な組み合わせではありません。これはシステムレベルの事業です」と、Shanghai Electric Power Generation Groupのマーケティング部副部長、Zhu Weiwenは語る。「Shanghai Electricはシステムインテグレーターとして活動します。当社は、再生可能エネルギーの高普及、送電網の安定性、グリーン燃料の生産、産業の脱炭素化を相互に関連した全体として捉え、中東地域の顧客に対し実行可能な移行経路を提供します」。

このような背景のもと、Shanghai Electricの展示は、没入型のシナリオに基づいたデザインを採用し、 4つの統合ソリューションゾーンを通じて、発電から貯蔵、変換、効率的利用まで、エネルギーのバリューチェーン全体を例示した。

太陽光と水の統合ゾーンでは、ドバイ・ソーラーパークなどのプロジェクトが、集光型太陽光発電、太陽光発電、エネルギー貯蔵を相補的に統合し、24時間電力供給を実現する参考事例として紹介された。このゾーンでは、Shanghai Electricの海水淡水化技術も紹介され、熱を利用した多重効用蒸留（MED）と膜を利用した逆浸透（RO）の両技術に精通していることも紹介された。

送電網サポートとハイブリッド貯蔵ゾーンでは、再生可能エネルギー普及率が高い場合の系統安定性に焦点を当てた。Shanghai Electricは、重要な慣性サポートと高速周波数調整を提供する「フライホイール蓄電＋同期コンデンサ」ソリューションを強調した。このソリューションは、メキシコのペニャスコ太陽光発電所を含む複数のプロジェクトに導入されている。

Power-to-Xと水素エネルギーゾーンでは、Shanghai Electricは、業界トップクラスのエネルギー消費量3.94kWh/Nm³を誇るBristack®シリーズ電解装置を展示。併せて中国吉林省における桃南グリーンメタノール実証プロジェクトの縮尺模型を公開した。中国初の大規模なグリーンメタノール実証プロジェクトとして、風力発電による水素とバイオマスベースのグリーンメタノール製造技術を統合し、全工程にわたるISCC EU認証を取得している。

ゼロカーボン工業団地ゾーンでは、高効率産業用タービンと知能的なエネルギー管理システムの相乗効果により、エネルギー消費量の多い工業団地が低炭素転換を達成するための道筋が示された。これにより、システムレベルの効率改善とスマートな電力調整が可能になる。

Shanghai Electricのブースで展示されている各ソリューションは、実績のあるプロジェクトデリバリーに裏打ちされている。サウジアラビアの2GW AIサダウィ太陽光発電プロジェクトやモロッコのサフィ海水淡水化プロジェクト、セルビアのパンチェボ・ガス火力発電所、中国の桃南グリーンメタノールプロジェクトなど、複数の国や用途にまたがるこれらのプロジェクトは、複雑な地域横断型統合エネルギーシステムを提供するShanghai Electricの能力を裏付けている。

サミットの初日、Shanghai Electricは、エネルギーと海水淡水化連携、グリーン燃料、送電網の安定化など、地域的重要課題を取り上げた複数の技術ロードショーを開催し、業界参加者の強い関心を集めた。

Shanghai Electricは、信頼できるエネルギーシステムのパートナーとして、中東および世界市場に対し、豊富な天然資源を持続可能で信頼性の高いグリーンエネルギーへと変換し、未来につなげる支援を続けている。

詳細については、以下をご覧ください。https://www.shanghai-electric.com/group_en/

SOURCE Shanghai Electric