Shanghai Electric présente « Le pouvoir de l'intégration » au salon WFES 2026, avec des solutions énergétiques complètes pour le Moyen-Orient

ABOU DHABI, EAU, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) a fait une apparition remarquée au World Future Energy Summit (WFES) 2026, qui s'est ouvert aujourd'hui au Centre national des expositions d'Abou Dhabi. Au cours du sommet, l'entreprise a présenté ses solutions énergétiques complètes, notamment l'énergie solaire, le dessalement, le stockage d'énergie hybride, l'énergie hydrogène et les carburants verts, démontrant ainsi son engagement à donner au Moyen-Orient les moyens de mettre en place un écosystème énergétique résilient, intelligent et durable.

Le Moyen-Orient est doté d'abondantes ressources en pétrole et en gaz et d'un vaste potentiel solaire, mais il est confronté à une pénurie d'eau, ce qui rend sa transition énergétique particulièrement complexe.

Le WFES est l'un des événements les plus importants et les plus influents dans le domaine des énergies renouvelables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il réunit des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des innovateurs technologiques du monde entier pour relever les défis de la transition énergétique et promouvoir des solutions durables en matière d'énergie.

« La transition énergétique n'est pas une simple combinaison de technologies individuelles. Il s'agit d'un engagement au niveau du système », a déclaré Zhu Weiwen, directeur adjoint du marketing du Shanghai Electric Power Generation Group. « Shanghai Electric agit en tant qu'intégrateur de systèmes. Nous considérons l'intégration des énergies renouvelables à forte pénétration, la stabilité du réseau, la production de carburants verts et la décarbonisation de l'industrie comme un ensemble interconnecté, ce qui nous permet d'offrir aux clients du Moyen-Orient des moyens de transition réalisables. »

Dans ce contexte, la présentation de Shanghai Electric a adopté une conception immersive, basée sur des scénarios, en présentant quatre zones de solutions intégrées qui illustrent l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique - de la production et du stockage à la conversion et l'utilisation efficace.

Dans la zone Solaire et eau intégrés, des projets tels que le parc solaire de Dubaï ont été présentés comme des projets de référence démontrant l'intégration complémentaire de l'énergie solaire concentrée, de l'énergie photovoltaïque et du stockage de l'énergie pour une fourniture d'électricité 24 heures sur 24. La zone a également mis en avant les capacités de dessalement de l'eau de mer de Shanghai Electric, notamment sa maîtrise des technologies de distillation thermique à effets multiples (MED) et d'osmose inverse (RO) à base de membranes.

La zone Soutien du réseau et stockage hybride est consacrée à la stabilité du réseau en cas de forte pénétration des énergies renouvelables. Shanghai Electric a mis en avant sa solution de « stockage d'énergie par volant d'inertie et condenseur synchrone », qui fournit un soutien d'inertie critique et une régulation rapide de la fréquence. La solution a été déployée dans de nombreux projets, dont la centrale photovoltaïque de Penasco au Mexique.

Dans la zone Alimentation vers X et énergie hydrogène, Shanghai Electric a présenté ses électrolyseurs de la gamme Bristack®, dont la consommation d'énergie est la plus faible de l'industrie (3,94 kWh/Nm³), ainsi qu'une maquette du projet de démonstration de méthanol vert de Taonan, dans la province de Jilin, en Chine. Premier projet de démonstration à grande échelle de méthanol vert en Chine, il intègre l'hydrogène produit par l'énergie éolienne à la technologie de production de méthanol vert à partir de la biomasse et a obtenu la certification ISCC de l'UE pour l'ensemble du procédé.

La zone Parcs industriels zéro carbone a présenté des méthodes permettant aux parcs industriels à forte consommation d'énergie d'obtenir une transformation à faible émission de carbone grâce à la synergie de turbines industrielles à haut rendement et de systèmes intelligents de gestion de l'énergie, permettant des améliorations de l'efficacité au niveau du système et une répartition intelligente.

Chaque solution présentée sur le stand de Shanghai Electric est illustrée par des projets concrets. Qu'il s'agisse du projet photovoltaïque AI Sadawi de 2 GW en Arabie saoudite ou du projet de dessalement d'eau de mer de Safi au Maroc, de la centrale électrique au gaz de Pancevo en Serbie ou du projet de méthanol vert de Taonan en Chine, ces projets réalisés dans de nombreux pays et scénarios d'application soulignent la capacité de Shanghai Electric à fournir des systèmes énergétiques intégrés complexes et transrégionaux.

Le premier jour du sommet, Shanghai Electric a organisé de nombreuses présentations techniques sur des sujets régionaux clés tels que le couplage énergie-désalinisation, les carburants verts et la stabilité du réseau, ce qui a suscité un vif intérêt de la part des participants de l'industrie.

En tant que partenaire de confiance en matière de systèmes énergétiques, Shanghai Electric continue d'aider le Moyen-Orient et les marchés mondiaux à transformer les ressources naturelles abondantes en énergie durable, fiable et verte pour l'avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.shanghai-electric.com/group_en/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2862430/WFES2026.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg