SI Group、次なる成長段階を支える新取締役会を発表

取締役の任命で、SIグループの顧客価値提供と長期的成長への取り組みを強化

テキサス州ザ・ウッドランズ, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- 高機能添加剤、プロセスソリューション、化学中間体の世界的な開発・製造大手企業であるSI Groupは本日、昨年末に完了した包括的な資本再構成取引を受けて、新取締役会の任命を発表しました。取締役会の新メンバーは、SI Groupの新たな機関投資家オーナーグループによって、同社の経営陣と連携の上で任命されました。

新たに就任したメンバーは、化学業界、グローバル市場、事業戦略に関して深い専門知識を持つ実績豊富なリーダーであり、SI Groupの強固な基盤をさらに発展させ、同社の次なる成長段階を支えていく役割を担っています。取締役会は経営陣と緊密に協力し、顧客へのサービス向上、目的志向型イノベーション、長期的な価値の創出に焦点を当てた取り組みを進めます。

取締役会は以下のメンバーで構成されます。

Shawn Abrams氏 、W.R. Grace & Co.の元触媒技術部門社長。現在は、PQ Corporation、Clean Chemistry、Savillex Corporationの取締役を務めています。





、W.R. Grace & Co.の元触媒技術部門社長。現在は、PQ Corporation、Clean Chemistry、Savillex Corporationの取締役を務めています。 Luis Fernandez-Moreno氏 、元Ingevity暫定社長兼最高経営責任者（CEO）。現在はIngevity、Select Water Solutions、HASA、Huber Engineered Materialsの取締役を務めています。





、元Ingevity暫定社長兼最高経営責任者（CEO）。現在はIngevity、Select Water Solutions、HASA、Huber Engineered Materialsの取締役を務めています。 Daryl Roberts氏 、元DuPont上級副社長兼最高業務・技術責任者。現在はAdvanSixおよびAmerican Electric Powerの取締役を務めています。





、元DuPont上級副社長兼最高業務・技術責任者。現在はAdvanSixおよびAmerican Electric Powerの取締役を務めています。 Jan Trnka-Amrhein氏 、American Industrial PartnersのCredit Opportunities部門パートナー。現在はEnviva BiomassおよびApex Tool Groupの取締役を務めています。





、American Industrial PartnersのCredit Opportunities部門パートナー。現在はEnviva BiomassおよびApex Tool Groupの取締役を務めています。 David Bradley氏、SI Group社長兼最高経営責任者（CEO）。EcovystおよびSouth Texas Truck Centersの取締役も務めています。

「SIグループは、このような優れたリーダー陣を取締役会に迎え入れることを誇りに思います」と、SIグループの社長兼CEOであるDavid Bradley氏は述べています。「新取締役会には、事業運営と業界に関する豊富な専門知識に加え、顧客および株主に差別化された価値を提供するという共通のコミットメントがあります。私たちは共に、SIグループが100年以上にわたり築いてきたイノベーションとパートナーシップの伝統を基盤に、次の100年に向けた持続的成功に向かって会社を導いていきます」

SIグループの取締役会の詳細については、www.siigroup.com/aboutをご覧ください。

SI Groupについて

SI Groupは、高機能添加剤、プロセスソリューション、化学中間体分野におけるグローバルリーダーです。SI Groupの化学技術は、プラスチック、ゴム・接着剤、燃料、潤滑油、コーティング、油田関連産業における工業製品および消費財の品質と性能を向上させる重要なソリューションです。米国テキサス州ザ・ウッドランズに本社を置くSI Groupは、3大陸にわたり18の製造拠点を運営し、世界約1,500人の従業員に支えられ、80カ国以上の顧客にサービスを提供しています。安全性、化学、サステナビリティ、そして卓越した成果への情熱を原動力に、SI Groupはより良い未来のための長期的価値創出に向けて革新を続けています。詳細はwww.siigroup.comをご覧ください。

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SOURCE SI Group, Inc.