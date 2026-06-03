SI Group kündigt neuen Vorstand zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase an

Die Ernennung des Vorstands unterstützt das Engagement von SI Group für Kundennutzen und langfristiges Wachstum

THE WOODLANDS, Texas, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Leistungsadditiven, Prozesslösungen und chemischen Zwischenprodukten, gab heute die Ernennung seines neuen Vorstands nach Abschluss einer umfassenden Rekapitalisierungstransaktion Ende letzten Jahres bekannt. Die Mitglieder des neuen Verwaltungsrats wurden von der neuen institutionellen Eigentümergruppe des Unternehmens in Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von SI Group ernannt.

Bei den neu ernannten Mitgliedern handelt es sich um erfahrene Führungskräfte mit fundierten Kenntnissen der chemischen Industrie, der globalen Märkte und der Geschäftsstrategie, die dazu beitragen werden, auf dem starken Fundament von SI Group aufzubauen und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen. Der Vorstand wird eng mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten, um Initiativen zu entwickeln, die darauf abzielen, den Kunden besser zu bedienen, zielgerichtete Innovationen vorzunehmen und langfristige Werte zu schaffen.

Der Verwaltungsrat setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

Shawn Abrams , ehemaliger Präsident, Catalyst Technologies bei W.R. Grace & Co. und ist derzeit Mitglied der Verwaltungsräte von PQ Corporation, Clean Chemistry und Savillex Corporation





, ehemaliger Präsident, Catalyst Technologies bei W.R. Grace & Co. und ist derzeit Mitglied der Verwaltungsräte von PQ Corporation, Clean Chemistry und Savillex Corporation Luis Fernandez-Moreno , ehemaliger Interims-Präsident und Chief Executive Officer von Ingevity und derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Ingevity, Select Water Solutions, HASA und Huber Engineered Materials





, ehemaliger Interims-Präsident und Chief Executive Officer von Ingevity und derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Ingevity, Select Water Solutions, HASA und Huber Engineered Materials Daryl Roberts , Ehemaliger Senior Vice President und Chief Operations & Engineering Officer bei DuPont und derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von AdvanSix und American Electric Power





, Ehemaliger Senior Vice President und Chief Operations & Engineering Officer bei DuPont und derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von AdvanSix und American Electric Power Jan Trnka-Amrhein , Partner, Credit Opportunities bei American Industrial Partners und derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Enviva Biomass und Apex Tool Group





, Partner, Credit Opportunities bei American Industrial Partners und derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Enviva Biomass und Apex Tool Group David Bradley, Präsident und Chief Executive Officer, SI Group und Mitglied des Verwaltungsrats von Ecovyst und South Texas Truck Centers

"SI Group ist stolz darauf, diese herausragende Gruppe von Führungskräften in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen", sagte David Bradley, Präsident und CEO von SI Group. "Unser neuer Vorstand bringt ein umfassendes operatives und branchenspezifisches Fachwissen mit und engagiert sich gemeinsam für die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden und Aktionäre. Gemeinsam werden wir auf dem jahrhundertelangen Erbe von SI Group an Innovation und Partnerschaft aufbauen und das Unternehmen für den weiteren Erfolg in den nächsten 100 Jahren positionieren."

Um mehr über den Verwaltungsrat von SI Group zu erfahren, besuchen Sie www.siigroup.com/about.

Informationen zur SI Group

SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen bei Leistungsadditiven, Prozesslösungen und chemischen Zwischenprodukten. Die chemischen Technologien von SI Group sind unverzichtbare Lösungen, die Qualität und Leistung von Industrie- und Konsumgütern in den Branchen Kunststoffe, Gummi und Klebstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Beschichtungen sowie Ölfeldanwendungen verbessern. Mit Hauptsitz in The Woodlands, Texas, betreibt SI Group 18 Produktionsstätten auf drei Kontinenten und beliefert Kunden in mehr als 80 Ländern, unterstützt von rund 1500 Beschäftigten weltweit. Angetrieben von der Leidenschaft für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Ergebnisse schafft SI Group durch Innovation langfristigen Wert für eine bessere Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf www.siigroup.com.

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Joseph Grande

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