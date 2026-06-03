- SI Group anuncia la incorporación de nuevos miembros a su Consejo de Administración para impulsar su próxima fase de crecimiento

Los nombramientos en el Consejo de Administración son la reafirmación del compromiso de SI Group de ofrecer valor a sus clientes y lograr un crecimiento a largo plazo

THE WOODLANDS, Texas, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, empresa líder mundial en el desarrollo y la fabricación de aditivos de alto rendimiento, soluciones de procesos e intermedios químicos, ha dado a conocer hoy el nombramiento de su nuevo Consejo de Administración tras la finalización de una operación integral de recapitalización a finales del año pasado. Los miembros del nuevo Consejo de Administración se han designado a través del nuevo grupo inversor institucional de la compañía en colaboración con el equipo directivo de SI Group.

Los miembros recién nombrados son líderes consumados que cuentan con una amplia experiencia dentro de los sectores de la industria química, los mercados globales y la estrategia empresarial, quienes contribuirán a consolidar la sólida base de SI Group y a impulsar la siguiente fase de crecimiento de la compañía. El consejo trabajará en estrecha colaboración junto a la gerencia en iniciativas centradas en proporcionar un mejor servicio al cliente, innovar con propósito y crear valor a largo plazo.

El consejo estará formado por los siguientes miembros:

Shawn Abrams , expresidente de Catalyst Technologies en W.R. Grace & Co. y actualmente miembro de los consejos de administración de PQ Corporation, Clean Chemistry y Savillex Corporation.





, expresidente de Catalyst Technologies en W.R. Grace & Co. y actualmente miembro de los consejos de administración de PQ Corporation, Clean Chemistry y Savillex Corporation. Luis Fernández-Moreno , expresidente interino y consejero delegado de Ingevity y actualmente miembro de los consejos de administración de Ingevity, Select Water Solutions, HASA y Huber Engineered Materials.





, expresidente interino y consejero delegado de Ingevity y actualmente miembro de los consejos de administración de Ingevity, Select Water Solutions, HASA y Huber Engineered Materials. Daryl Roberts , exvicepresidente sénior y director de operaciones e ingeniería de DuPont y actualmente miembro de los consejos de administración de AdvanSix y American Electric Power.





, exvicepresidente sénior y director de operaciones e ingeniería de DuPont y actualmente miembro de los consejos de administración de AdvanSix y American Electric Power. Jan Trnka-Amrhein , socio de Credit Opportunities en American Industrial Partners y actualmente miembro de los consejos de administración de Enviva Biomass y Apex Tool Group.





, socio de Credit Opportunities en American Industrial Partners y actualmente miembro de los consejos de administración de Enviva Biomass y Apex Tool Group. David Bradley, presidente y consejero delegado de SI Group y miembro de los consejos de administración de Ecovyst y South Texas Truck Centers.

«SI Group se muestra orgullosa de poder dar la bienvenida a este distinguido grupo de líderes a nuestro Consejo de Administración», declaró David Bradley, presidente y consejero delegado de SI Group. «Nuestro nuevo consejo aporta su amplia experiencia operativa y sectorial, además de un compromiso compartido para crear valor diferencial para nuestros clientes y accionistas. Juntos, consolidaremos el legado centenario de innovación y colaboración de SI Group, posicionando a la compañía para un éxito continuo durante los próximos 100 años».

Para obtener más información sobre el Consejo de Administración de SI Group, visite www.siigroup.com/about.

Acerca de SI Group

SI Group es líder mundial en aditivos de alto rendimiento, soluciones de proceso e intermedios químicos. Los productos químicos de SI Group son soluciones esenciales que mejoran la calidad y el rendimiento de bienes industriales y de consumo en las industrias de plásticos, caucho y adhesivos, combustibles, lubricantes, recubrimientos y yacimientos petrolíferos. Con sede en The Woodlands, Texas, SI Group cuenta con 18 plantas de fabricación repartidas en tres continentes y presta servicio a clientes de más de 80 países, contando con el apoyo de aproximadamente 1.500 empleados en todo el mundo. Impulsada por la pasión por la seguridad, la química, la sostenibilidad y la obtención de resultados extraordinarios, SI Group innova para crear valor a largo plazo para un futuro mejor. Si desea más información visite la página web www.siigroup.com.

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