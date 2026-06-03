SI Group annonce un nouveau conseil d'administration pour soutenir la prochaine phase de croissance

Les nominations au conseil d'administration soutiennent l'engagement de SI Group à offrir une valeur ajoutée à ses clients et une croissance à long terme

THE WOODLANDS, Texas, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs de performance, de solutions de traitement et d'intermédiaires chimiques, a annoncé aujourd'hui la nomination de son nouveau conseil d'administration suite à l'achèvement d'une opération de recapitalisation complète à la fin de l'année dernière. Les membres du nouveau conseil d'administration ont été nommés par le nouveau groupe d'actionnaires institutionnels de la société en collaboration avec l'équipe de direction de SI Group.

Les membres nouvellement nommés sont des dirigeants accomplis, dotés d'une grande expertise dans l'industrie chimique, les marchés mondiaux et la stratégie d'entreprise, qui contribueront à renforcer les bases solides de SI Group et à soutenir la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Le conseil d'administration travaillera en étroite collaboration avec la direction sur des initiatives visant à mieux servir les clients, à innover dans un but précis et à créer de la valeur à long terme.

Le conseil d'administration est composé des membres suivants :

Shawn Abrams , ancien président de Catalyst Technologies chez W.R. Grace & Co. et siège actuellement aux conseils d'administration de PQ Corporation, Clean Chemistry et Savillex Corporation.





, ancien président de Catalyst Technologies chez W.R. Grace & Co. et siège actuellement aux conseils d'administration de PQ Corporation, Clean Chemistry et Savillex Corporation. Luis Fernandez-Moreno , ancien président-directeur général par intérim d'Ingevity et actuellement membre des conseils d'administration d'Ingevity, de Select Water Solutions, d'HASA et de Huber Engineered Materials.





, ancien président-directeur général par intérim d'Ingevity et actuellement membre des conseils d'administration d'Ingevity, de Select Water Solutions, d'HASA et de Huber Engineered Materials. Daryl Roberts , ancien premier vice-président et directeur des opérations et de l'ingénierie chez DuPont, actuellement membre des conseils d'administration d'AdvanSix et d'American Electric Power.





, ancien premier vice-président et directeur des opérations et de l'ingénierie chez DuPont, actuellement membre des conseils d'administration d'AdvanSix et d'American Electric Power. Jan Trnka-Amrhein , Partner, Credit Opportunities at American Industrial Partners et siège actuellement aux conseils d'administration d'Enviva Biomass et d'Apex Tool Group.





, Partner, Credit Opportunities at American Industrial Partners et siège actuellement aux conseils d'administration d'Enviva Biomass et d'Apex Tool Group. David Bradley, président et directeur général de SI Group et membre des conseils d'administration d'Ecovyst et de South Texas Truck Centers.

"SI Group est fier d'accueillir ce groupe de dirigeants distingués au sein de son conseil d'administration", a déclaré David Bradley, président-directeur général de SI Group. "Notre nouveau conseil d'administration apporte son expertise opérationnelle et sectorielle approfondie, ainsi qu'un engagement commun à créer une valeur différentielle pour nos clients et nos actionnaires. Ensemble, nous nous appuierons sur l'héritage centenaire de SI Group en matière d'innovation et de partenariat, et nous positionnerons l'entreprise sur la voie d'un succès continu pour les 100 prochaines années".

Pour en savoir plus sur le conseil d'administration de SI Group, consultez le site www.siigroup.com/about.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans les additifs de performance, les solutions de traitement et les produits chimiques intermédiaires. Les produits chimiques de SI Group sont des solutions essentielles qui améliorent la qualité et la performance des biens industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants, des lubrifiants, des revêtements et des champs pétrolifères. SI Group, dont le siège social se trouve à The Woodlands, Texas, exploite 18 sites de production sur trois continents, au service de clients dans 80 pays avec l'aide de 1 500 employés dans le monde entier. Animé par une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et l'obtention de résultats extraordinaires, SI Group innove afin de créer de la valeur à long terme pour un avenir meilleur. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

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