에스아이 그룹, 차세대 성장 전략 지원 위한 신규 이사회 구성 발표

새 이사회 멤버 선임으로 고객 가치 창출 및 장기 성장에 대한 에스아이 그룹의 의지 강화

더 우들랜즈, 텍사스, 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 성능 첨가제, 공정 솔루션 및 화학 중간체 분야의 글로벌 선도 개발•제조 기업 에스아이 그룹(SI Group)이 지난해 말 포괄적인 자본 재조 거래를 완료한 데 이어 새 이사회 멤버들을 발표했다. 새 이사회 멤버들은 회사의 새 기관투자자 소유주 그룹이 에스아이 그룹 경영진과 협력해 선임했다.

새로 선임된 이사회 멤버들은 화학 산업, 글로벌 시장 및 경영 전략 분야에서 풍부한 전문성을 갖춘 업계 리더들로, 에스아이 그룹의 견고한 기반을 더욱 강화하고 회사의 다음 성장 단계 추진을 지원할 예정이다. 이사회는 고객 서비스 강화, 목적 중심의 혁신, 장기적 가치 창출에 중점을 둔 전략 과제를 추진하기 위해 경영진과 긴밀히 협력할 계획이다.

이사회 멤버는 다음과 같다.

숀 에이브럼스(Shawn Abrams) 전 더블류알 그레이스(W.R. Grace & Co.) 촉매기술 부문 사장, 현 피큐 코퍼레이션(PQ Corporation), 클린 케미스트리(Clean Chemistry), 사빌렉스 코퍼레이션(Savillex Corporation) 이사회 멤버





전 더블류알 그레이스(W.R. Grace & Co.) 촉매기술 부문 사장, 현 피큐 코퍼레이션(PQ Corporation), 클린 케미스트리(Clean Chemistry), 사빌렉스 코퍼레이션(Savillex Corporation) 이사회 멤버 루이스 페르난데스-모레노(Luis Fernandez-Moreno) 전 인제비티(Ingevity) 임시 사장 겸 최고경영자(CEO), 현 인제비티, 셀렉트 워터 솔루션스(Select Water Solutions), HASA, 휴버 엔지니어드 머티리얼스(Huber Engineered Materials) 이사회 멤버





전 인제비티(Ingevity) 임시 사장 겸 최고경영자(CEO), 현 인제비티, 셀렉트 워터 솔루션스(Select Water Solutions), HASA, 휴버 엔지니어드 머티리얼스(Huber Engineered Materials) 이사회 멤버 대릴 로버츠(Daryl Roberts) 전 듀폰(DuPont) 수석부사장 겸 최고운영•엔지니어링 책임자(Chief Operations & Engineering Officer), 현 애드밴식스(AdvanSix) 및 아메리칸 일렉트릭 파워(American Electric Power) 이사회 멤버





전 듀폰(DuPont) 수석부사장 겸 최고운영•엔지니어링 책임자(Chief Operations & Engineering Officer), 현 애드밴식스(AdvanSix) 및 아메리칸 일렉트릭 파워(American Electric Power) 이사회 멤버 얀 트른카-암라인(Jan Trnka-Amrhein) 아메리칸 인더스트리얼 파트너스(American Industrial Partners) 크레딧 오퍼튜니티스(Credit Opportunities) 부문 파트너, 현 엔비바 바이오매스(Enviva Biomass) 및 에이펙스 툴 그룹(Apex Tool Group) 이사회 멤버





아메리칸 인더스트리얼 파트너스(American Industrial Partners) 크레딧 오퍼튜니티스(Credit Opportunities) 부문 파트너, 현 엔비바 바이오매스(Enviva Biomass) 및 에이펙스 툴 그룹(Apex Tool Group) 이사회 멤버 데이비드 브래들리(David Bradley) 에스아이 그룹 사장 겸 최고경영자(CEO), 에코비스트(Ecovyst) 및 사우스 텍사스 트럭 센터스(South Texas Truck Centers) 이사회 멤버

데이비드 브래들리(David Bradley) 에스아이 그룹 사장 겸 CEO는 "에스아이 그룹은 이처럼 뛰어난 리더들을 이사회에 맞이하게 되어 매우 자랑스럽게 생각한다"며 "새 이사회는 깊이 있는 운영 경험과 업계 전문성을 갖추고 있을 뿐만 아니라 고객과 주주를 위한 차별화된 가치 창출이라는 공동의 목표를 공유하고 있다. 우리는 함께 혁신과 파트너십으로 이어져 온 에스아이 그룹의 100년 전통을 바탕으로 앞으로 100년 동안 꾸준히 성공을 이어가도록 회사를 더욱 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

에스아이 그룹 이사회에 대한 자세한 내용은 www.siigroup.com/about 에서 확인할 수 있다.

에스아이 그룹 소개

에스아이 그룹은 글로벌 성능 첨가제, 공정 솔루션 및 화학 중간체 분야를 선도하는 기업이다. 에스아이 그룹의 화학 솔루션은 플라스틱, 고무 및 접착제, 연료, 윤활유, 코팅제, 유전(oilfield) 산업 전반에서 산업용 및 소비재 제품의 품질과 성능을 향상시키는 핵심 요소로 활용되고 있다. 텍사스주 더 우들랜즈에 본사를 둔 에스아이 그룹은 세 대륙에 생산시설을 18곳 운영하고 있으며, 전 세계에 임직원 약 1500명을 두고 80여개국 고객에게 서비스하고 있다. 안전, 화학, 지속가능성, 그리고 탁월한 성과 창출에 대한 열정을 바탕으로 더 나은 미래를 위한 장기적 가치 창출을 목표로 혁신을 이어가고 있다. 자세한 내용은 www.siigroup.com 에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처

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전화: +1 413 684 2463

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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

SOURCE SI Group, Inc.