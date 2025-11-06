Symposium na Pekingské univerzitě představuje válečné dějiny Číny z globálního pohledu

PEKING, 6. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Téměř 100 významných badatelů se ve dnech 2. a 3. listopadu sešlo na Pekingské univerzitě na mezinárodním akademickém sympoziu, které se zabývalo dějinami čínského lidového odporu proti japonské agresi a navrácením Tchaj-wanu Číně z globálního pohledu.

Sympozium spojilo vědce z pevninské Číny, Tchaj-wanu, Hongkongu a Macaa, ale také ze zemí jako Spojené státy, Velká Británie a Japonsko. Jeho cílem bylo podpořit širší akademickou perspektivu a hlubší dialog, aby se znovuobjevil globální význam a současná hodnota čínské války odporu.

Na slavnostním zahájení vystoupili hlavní řečníci z významných institucí. Mezi nimi byli Zhang Baijia, výzkumný pracovník Ústavu stranických dějin a literatury Ústředního výboru Komunistické strany Číny; Lu Fang-sang, výzkumný pracovník Ústavu moderních dějin Academia Sinica na Tchaj-wanu; Hans van de Ven, hostující profesor na katedře dějin Pekingské univerzity, profesor moderních čínských dějin na Univerzitě v Cambridge a člen Britské akademie; Liu Wei-kai, profesor dějin na Chengchi University v Tchaj-peji; a Weili Ye, profesor dějin na University of Massachusetts v Bostonu.

Toto sympozium se skládalo z 20 paralelních panelových diskusí a jedné u kulatého stolu, které účastníkům poskytly cennou příležitost zaměřit se na témata týkající se různých aspektů válečných dějin. Mezinárodní a diverzifikovaný charakter tohoto sympozia umožnil hloubkovou diskusi, která překračovala hranice a disciplíny a zasadila do nového kontextu toto období historie z různých perspektiv.

Mezi diskutovaná témata patřila ekonomika a finance, vojenské záležitosti, mezinárodní vztahy, mezinárodní spolupráce, mezinárodní pomoc a komunikace, akademická sféra a kultura, ideologie, právo a společnost, individuální zkušenosti atd.

Prostřednictvím hloubkových akademických výměn a hlavních projevů přispělo toto sympozium k rozvoji autentičtějšího, vyváženějšího a vícerozměrného pohledu na čínskou válku odporu. Poskytlo také příležitost pro osobní dialog mezi krajany na obou stranách Tchajwanské úžiny, aby se posílila jednota a společně pokročilo ve velké věci národního sjednocení.

Letos uplyne 80 let od vítězství v čínské lidové válce odporu proti japonské agresi a ve světové protifašistické válce, jakož i od navrácení Tchaj-wanu Číně.

Prostřednictvím tohoto sympozia se Pekingská univerzita snaží dosáhnout konsensu a obohatit znalosti o historických faktech a posílit soudržnost napříč Tchajwanskou úžinou.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2812886/Peking_University_hosted_symposium_exploring_history_Chinese_People_s_War_Resistance.jpg

