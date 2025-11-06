ندوة جامعة بكين توضح تاريخ الصين في زمن الحرب للعالم

بكين، 6 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- اجتمع ما يقرب من 100 باحث بارز في جامعة بكين يومي 2 و3 نوفمبر لعقد ندوة أكاديمية دولية تناولت تاريخ حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني واستعادة تايوان إلى الصين من منظور عالمي.

جمعت الندوة باحثين من البرّ الرئيسي الصيني وتايوان وهونغ كونغ وماكاو، إلى جانب مشاركين من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان. هدفت الفعالية إلى تعزيز منظور أكاديمي أوسع وحوار أعمق لإعادة اكتشاف الأهمية العالمية والقيمة المعاصرة لحرب المقاومة الصينية ضد العدوان.

.Peking University hosts symposium exploring the history of China's War of Resistance and Taiwan's restoration from a global perspective.

كما شهد حفل الافتتاح كلمات رئيسية ألقاها متحدثون من مؤسسات أكاديمية مرموقة. شملت قائمة المتحدثين: Zhang Baijia ، الباحث في معهد تاريخ الحزب والأدب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني؛ و Lu Fang-sang ، الباحث في معهد التاريخ الحديث في أكاديميا سينيكا في تايوان؛ و Hans van de Ven ، أستاذ كرسي زائر في قسم التاريخ بجامعة بكين، وأستاذ تاريخ الصين الحديث في جامعة كامبريدج، وزميل في الأكاديمية البريطانية؛ و Liu Wei-kai ، أستاذ التاريخ في جامعة تشنغتشي في تايبيه؛ و Weili Ye ، أستاذة التاريخ في جامعة ماساتشوستس بوسطن.

تضمنت هذه الندوة 20 جلسة نقاش متوازية وجلسة طاولة مستديرة واحدة، مما أتاح للمشاركين فرصة ثمينة للتعمق في مواضيع تتعلق بمختلف جوانب التاريخ في زمن الحرب. أتاح الطابع الدولي والمتنوع لهذه الندوة مناقشة معمقة تجاوزت الحدود الجغرافية والتخصصات الأكاديمية، وأعادت وضع هذه الحقبة التاريخية في سياقات متعددة.

وشملت مجالات النقاش الاقتصاد والتمويل، والشؤون العسكرية، والعلاقات الدولية، والتعاون والمساعدات الدولية، والاتصالات، والأوساط الأكاديمية والثقافة، والأيديولوجيات، والقانون والمجتمع، والتجارب الفردية، وغيرها.

من خلال التفاعلات الأكاديمية المتعمقة والكلمات الرئيسية، ساهمت هذه الندوة في تطوير سرد أكثر أصالة وتوازنًا وتعددية حول حرب المقاومة الصينية ضد العدوان. كما وفّرت الندوة فرصة للتواصل المباشر بين أبناء الوطن على جانبي مضيق تايوان، بهدف تعزيز الوحدة ودفع المسيرة العظيمة لإعادة التوحيد الوطني.

يصادف هذا العام الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية لمناهضة الفاشية، وكذلك استعادة تايوان إلى الصين.

من خلال هذه الندوة، تسعى جامعة بكين إلى بناء توافق وتعزيز المعرفة بالحقائق التاريخية، وتقوية أواصر التماسك بين الجانبين عبر مضيق تايوان.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2812886/Peking_University_hosted_symposium_exploring_history_Chinese_People_s_War_Resistance.jpg