北京大學國際研討會探究全球視野下的中國抗戰史

開幕式上，多位來自知名學術機構的專家發表了主旨演講，包括：中共中央黨史和文獻研究院研究員章百家、台灣「中研院」近代史研究所研究員呂芳上、北京大學歷史學系訪問講席教授、劍橋大學中國現代史教授、英國國家學術院院士方德萬(Hans van de Ven)、台灣政治大學歷史學系教授劉維開以及美國馬薩諸塞州州立大學波士頓分校歷史系教授葉維麗。

本次學術研討會設20場分組會議和1場圓桌論壇，為與會者提供了聚焦抗戰史不同領域議題的寶貴機會。國際化和多元化的研討氛圍打破了地域與學科界限，推動學者從多維度重新審視這段歷史。

討論議題涵蓋經濟與金融、軍事事務、國際關係、國際合作、國際援助與傳播、學術與文化、思想意識形態、法律與社會、個人經歷等多個方面。

通過深入的學術交流與主題演講，本次研討會有助於構建一個更真實、全面、立體的抗戰歷史敘事，並為兩岸同胞面對面交流提供了重要契機，增進團結，共同推進祖國統一大業。

今年正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，同時也是台灣光復80周年。

通過舉辦此次研討會，北京大學旨在凝聚共識、豐富史實認知，並加強兩岸間的民族凝聚力。

SOURCE 北京大學