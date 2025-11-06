Sympózium Pekinskej univerzity uvádza čínsku vojenskú históriu v globálnej perspektíve

News provided by

Peking University

Nov 06, 2025, 00:11 ET

PEKING, 6. novembra 2025 /PRNewswire/ – Takmer 100 významných vedcov sa zišlo na Pekinskej univerzite 2. a 3. novembra na medzinárodnom akademickom sympóziu, zameranom na históriu čínskej ľudovej vojny odporu proti japonskej agresii a navrátenia Taiwanu Číne z globálneho hľadiska.

Na sympóziu sa stretli vedci z pevninskej Číny, Taiwanu, Hongkongu a Macaa, ako aj z krajín ako Spojené štáty, Veľká Británia a Japonsko. Jeho cieľom bolo rozvíjať širšiu akademickú perspektívu a hlbší dialóg s cieľom znovu objaviť globálny význam a súčasnú hodnotu čínskej vojny odporu.

Continue Reading
.Peking University hosts symposium exploring the history of China's War of Resistance and Taiwan's restoration from a global perspective.
.Peking University hosts symposium exploring the history of China's War of Resistance and Taiwan's restoration from a global perspective.

Na otváracom ceremoniáli vystúpili rečníci z popredných inštitúcií. Okrem iných sa predstavili Zhang Baijia, výskumný pracovník Ústavu straníckych dejín a literatúry Ústredného výboru Komunistickej strany Číny; Lu Fang-sang, výskumný pracovník Ústavu moderných dejín Academia Sinica na Taiwane; Hans van de Ven, hosťujúci profesor na Katedre histórie Pekinskej univerzity, profesor moderných čínskych dejín Univerzity v Cambridge a člen Britskej akadémie; Liu Wei-kai, profesor histórie na Univerzite Chengchi v Taipei; a Weili Ye, profesorka histórie na Univerzite Massachusetts v Bostone.

Sympózium pozostávalo z 20 paralelných panelových stretnutí a jednej diskusie za okrúhlym stolom. Účastníci mali cennú príležitosť zamerať sa na témy týkajúce sa rôznych aspektov vojenskej histórie. Medzinárodný a rôznorodý charakter tohto sympózia umožnil hĺbkovú diskusiu, ktorá prekračovala hranice a disciplíny, a zároveň dávala historické obdobie do nového kontextu z viacerých perspektív.

Diskusné oblasti zahŕňali ekonomiku a financie, vojenské záležitosti, medzinárodné vzťahy, medzinárodnú spoluprácu, medzinárodnú pomoc a komunikáciu, akademickú obec a kultúru, ideológie, právo a spoločnosť, individuálne skúsenosti atď.

Prostredníctvom hĺbkových akademických výmen a príhovorov sympózium prispelo k rozvoju autentickejšieho, vyváženejšieho a viacrozmerného príbehu o čínskej vojne odporu. Okrem toho získali krajania po oboch stranách Taiwanského prielivu príležitosť viesť osobný dialóg s cieľom posilniť jednotu a spoločne presadzovať veľkú vec národného zjednotenia.

Tento rok si pripomíname 80. výročie víťazstva v čínskej ľudovej vojne odporu proti japonskej agresii a vo svetovej protifašistickej vojne, ako aj navrátenia Taiwanu Číne.

Prostredníctvom tohto sympózia sa Pekinská univerzita snaží dosiahnuť konsenzus, obohatiť poznatky o historických faktoch a posilniť tak súdržnosť v oblasti Taiwanského prielivu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812886/Peking_University_hosted_symposium_exploring_history_Chinese_People_s_War_Resistance.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

El simposio de la Universidad de Pekín sitúa la historia bélica de China en una perspectiva global

El simposio de la Universidad de Pekín sitúa la historia bélica de China en una perspectiva global

Cerca de 100 distinguidos académicos se reunieron en la Universidad de Pekín los días 2 y 3 de noviembre para celebrar un simposio académico...
Sympozjum Uniwersytetu Pekińskiego przedstawia wojenną historię Chin w perspektywie globalnej

Sympozjum Uniwersytetu Pekińskiego przedstawia wojenną historię Chin w perspektywie globalnej

Blisko 100 wybitnych uczonych zebrało się na Uniwersytecie Pekińskim w dniach 2-3 listopada na międzynarodowym sympozjum naukowym poświęconym...
More Releases From This Source

Explore

Education

Education

Art

Art

Surveys, Polls and Research

Surveys, Polls and Research

News Releases in Similar Topics