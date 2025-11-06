Sympózium Pekinskej univerzity uvádza čínsku vojenskú históriu v globálnej perspektíve
Nov 06, 2025, 00:11 ET
PEKING, 6. novembra 2025 /PRNewswire/ – Takmer 100 významných vedcov sa zišlo na Pekinskej univerzite 2. a 3. novembra na medzinárodnom akademickom sympóziu, zameranom na históriu čínskej ľudovej vojny odporu proti japonskej agresii a navrátenia Taiwanu Číne z globálneho hľadiska.
Na sympóziu sa stretli vedci z pevninskej Číny, Taiwanu, Hongkongu a Macaa, ako aj z krajín ako Spojené štáty, Veľká Británia a Japonsko. Jeho cieľom bolo rozvíjať širšiu akademickú perspektívu a hlbší dialóg s cieľom znovu objaviť globálny význam a súčasnú hodnotu čínskej vojny odporu.
Na otváracom ceremoniáli vystúpili rečníci z popredných inštitúcií. Okrem iných sa predstavili Zhang Baijia, výskumný pracovník Ústavu straníckych dejín a literatúry Ústredného výboru Komunistickej strany Číny; Lu Fang-sang, výskumný pracovník Ústavu moderných dejín Academia Sinica na Taiwane; Hans van de Ven, hosťujúci profesor na Katedre histórie Pekinskej univerzity, profesor moderných čínskych dejín Univerzity v Cambridge a člen Britskej akadémie; Liu Wei-kai, profesor histórie na Univerzite Chengchi v Taipei; a Weili Ye, profesorka histórie na Univerzite Massachusetts v Bostone.
Sympózium pozostávalo z 20 paralelných panelových stretnutí a jednej diskusie za okrúhlym stolom. Účastníci mali cennú príležitosť zamerať sa na témy týkajúce sa rôznych aspektov vojenskej histórie. Medzinárodný a rôznorodý charakter tohto sympózia umožnil hĺbkovú diskusiu, ktorá prekračovala hranice a disciplíny, a zároveň dávala historické obdobie do nového kontextu z viacerých perspektív.
Diskusné oblasti zahŕňali ekonomiku a financie, vojenské záležitosti, medzinárodné vzťahy, medzinárodnú spoluprácu, medzinárodnú pomoc a komunikáciu, akademickú obec a kultúru, ideológie, právo a spoločnosť, individuálne skúsenosti atď.
Prostredníctvom hĺbkových akademických výmen a príhovorov sympózium prispelo k rozvoju autentickejšieho, vyváženejšieho a viacrozmerného príbehu o čínskej vojne odporu. Okrem toho získali krajania po oboch stranách Taiwanského prielivu príležitosť viesť osobný dialóg s cieľom posilniť jednotu a spoločne presadzovať veľkú vec národného zjednotenia.
Tento rok si pripomíname 80. výročie víťazstva v čínskej ľudovej vojne odporu proti japonskej agresii a vo svetovej protifašistickej vojne, ako aj navrátenia Taiwanu Číne.
Prostredníctvom tohto sympózia sa Pekinská univerzita snaží dosiahnuť konsenzus, obohatiť poznatky o historických faktoch a posilniť tak súdržnosť v oblasti Taiwanského prielivu.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812886/Peking_University_hosted_symposium_exploring_history_Chinese_People_s_War_Resistance.jpg
