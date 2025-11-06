Sympozjum Uniwersytetu Pekińskiego przedstawia wojenną historię Chin w perspektywie globalnej

PEKIN, 6 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Blisko 100 wybitnych uczonych zebrało się na Uniwersytecie Pekińskim w dniach 2-3 listopada na międzynarodowym sympozjum naukowym poświęconym historii chińskiej Wojny Oporu przeciwko Japońskiej Agresji oraz przywróceniu Tajwanu Chinom - w ujęciu globalnym.

.Peking University hosts symposium exploring the history of China's War of Resistance and Taiwan's restoration from a global perspective.

Sympozjum zgromadziło badaczy z Chin kontynentalnych, Tajwanu, Hongkongu i Makau, a także z takich krajów jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Japonia. Celem było stworzenie szerszej perspektywy naukowej i pogłębionego dialogu, aby umożliwić ponowne odkrycie globalnego znaczenia i współczesnej wartości chińskiej wojny oporu.

Podczas ceremonii otwarcia wystąpili prelegenci z czołowych instytucji akademickich. Wśród nich znaleźli się: Zhang Baijia, starszy pracownik naukowy w Instytucie Historii i Literatury Partii Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin; Lu Fang-sang, starszy pracownik naukowy w Instytucie Historii Współczesnej Academia Sinica na Tajwanie; Hans van de Ven, profesor wizytujący w Katedrze Historii Uniwersytetu Pekińskiego, profesor historii współczesnej Chin na Uniwersytecie Cambridge i członek British Academy; Liu Wei-kai, profesor historii na Uniwersytecie Chengchi w Tajpeju oraz Weili Ye, profesor historii na Uniwersytecie Massachusetts w Bostonie.

Sympozjum obejmowało 20 równoległych paneli oraz jedną debatę okrągłego stołu, co dało uczestnikom cenną okazję do skupienia się na tematach dotyczących różnych aspektów historii okresu wojennego. Międzynarodowy i zróżnicowany charakter tego wydarzenia umożliwił pogłębioną dyskusję wykraczającą poza granice państw i dyscyplin, rekonstruując ten okres historii z wielu perspektyw.

Obszary dyskusji obejmowały m.in. ekonomię i finanse, sprawy wojskowe, stosunki międzynarodowe, współpracę międzynarodową, pomoc i komunikację międzynarodową, świat nauki i kultury, ideologie, prawo i społeczeństwo, doświadczenia jednostkowe itd.

Poprzez pogłębioną wymianę akademicką i wystąpienia programowe sympozjum to przyczyniło się do rozwoju bardziej autentycznej, zrównoważonej i wielowymiarowej narracji na temat chińskiej wojny oporu. Wydarzenie stworzyło również możliwość bezpośredniego dialogu między rodakami po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej, co służy umacnianiu jedności i wspólnemu promowaniu wielkiego dzieła zjednoczenia narodowego.

W tym roku przypada 80. rocznica zwycięstwa w chińskiej Wojnie Oporu przeciwko Japońskiej Agresji oraz w światowej wojnie antyfaszystowskiej, a także przywrócenia Tajwanu Chinom.

Poprzez to sympozjum Uniwersytet Pekiński dąży do budowania konsensusu i wzbogacania wiedzy dotyczącej faktów historycznych oraz do wzmacniania spójności po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2812886/Peking_University_hosted_symposium_exploring_history_Chinese_People_s_War_Resistance.jpg