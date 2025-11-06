Симпозиум Пекинского университета рассматривает военную историю Китая в глобальном контексте

ПЕКИН, 6 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Около 100 выдающихся ученых собрались в Пекинском университете 2 и 3 ноября на международный академический симпозиум, посвященный изучению истории Войны сопротивления китайского народа японской агрессии и возвращения Тайваня Китаю с глобальной точки зрения.

В симпозиуме приняли участие ученые из материкового Китая, Тайваня, Гонконга и Макао, а также из таких стран, как США, Великобритания и Япония. Целью симпозиума было расширение академической перспективы и углубление диалога для переосмысления глобального значения и современной ценности Войны сопротивления китайского народа.

На церемонии открытия свои программные доклады зачитали представители ведущих учреждений. Среди них Чжан Байцзя (Zhang Baijia), научный сотрудник Института по изучению партийной истории и литературы при ЦК КПК, Лу Фансан (Lu Fang-sang), научный сотрудник Института современной истории Академии Синика (Academia Sinica) на Тайване, Ханс ван де Вен (Hans van de Ven), приглашенный профессор кафедры истории Пекинского университета, профессор современной истории Китая Кембриджского университета и член Британской академии; Лю Вэй-кай (Liu Wei-kai), профессор истории Университета Чжэнчжи (Chengchi University) в Тайбэе; и Вэйли Е (Weili Ye), профессор истории Массачусетского университета в Бостоне.

Программа симпозиума включала 20 параллельных панельных сессий и один круглый стол, что дало участникам ценную возможность сосредоточить внимание на темах, касающихся различных аспектов истории военного времени. Международный состав участников и разносторонняя тематика симпозиума позволили провести углубленную дискуссию, выходящую за рамки границ и дисциплин, и переосмыслить этот период истории с различных точек зрения.

Темы для обсуждения охватывали такие области, как экономика и финансы, военное дело, международные отношения, международное сотрудничество, международная помощь и коммуникация, наука и культура, идеология, право и общество, личный опыт и пр.

Благодаря углубленному академическому обмену мнениями и программным выступлениям симпозиум способствовал формированию более достоверного, сбалансированного и многомерного представления о Войне сопротивления китайского народа. Это также предоставило возможность соотечественникам по обе стороны Тайваньского пролива провести личный диалог с целью укрепления единства и совместного продвижения великого дела национального единения.

В этом году исполняется 80 лет со дня победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и победы в Мировой войне против фашизма, а также возвращения Тайваня Китаю.

Целью Пекинского университета, организовавшего симпозиум, является достижение консенсуса и обогащение знаний об исторических фактах, а также укрепление сплоченности по обе стороны Тайваньского пролива.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2812886/Peking_University_hosted_symposium_exploring_history_Chinese_People_s_War_Resistance.jpg